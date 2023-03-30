《2040數位行銷圈客法則》：亞馬遜「破壞業界」的一貫作法，是以「顧客關係4P」為立基點的循環型行銷思考
我們想讓你知道的是
在數位革命的局勢中，本書將教你跳脫坐以待斃的狀態，運用「顧客價值金字塔」和「顧客關係4P」來打造堅不可摧的商業模式。兩位作者在書中舉出豐富的業界案例，如亞馬遜、沃爾瑪、宜得利、lululemon等全球知名企業，說明當今企業面對的課題不只是通路數位化，而是必須進行以數位為前提的商業模式變革，才能在數位時代下存活。
文：奧谷孝司、岩井琢磨
亞馬遜採取「破壞業界」的一貫作法
以數位為前提的話，今後會採取什麼樣的商業模式呢？筆者們在此想提出思考方法和思考框架，藉以看出這種商業模式。
如前所述，在數位社會裡，「顧客與企業以數位相連結」是理所當然的事。若要具體呈現以此為前提的商業模式，應該要參考亞馬遜。
推出「亞馬遜Go」的全新店面形態、名為Alexa的智慧音箱問世，這些年來，以線上作為立基點的亞馬遜陸續改變線下的樣貌，但我們對其真正的想法又能了解多少？在看不透的情況下，不管對亞馬遜所實現的科技和事業案例做再多的觀察，也無法有所發現，更無法活用在自家公司的經營策略上。
就像幾年前，大家看到亞馬遜Go時，認為「那純粹只是藉由數位方式達到無人自動收銀」的情況一樣。當時，我們周遭出現許多對亞馬遜Go的批評，聽到都快膩了，大家都說：「那麼高額的數位投資，能降低多少店面營運成本？」雖然之後日本也有許多無人商店登場，但大多只是硬體方面的成果；對於其效果的期待，始終跳脫不出精簡店面人力的範疇。然而，從當時就看得出來，亞馬遜持續展開高額的投資，其目的並非只是想降低店面的營運成本。
顧客會在店內挑選什麼樣的商品，在生活中使用何種物品？亞馬遜想透過亞馬遜Go這個融合數位的接觸點，來掌握線下才有的龐大數據。正因如此，他們不只侷限於便利商店的領域，現在甚至搶攻食品超市、書店、住宅、藥局、美容沙龍，而亞馬遜Go只不過是個開端。從這樣的觀點來看，亞馬遜鎖定的商業模式應該會超越零售業界，對各種業界帶來影響。
2020年12月7日的日本經濟新聞有篇報導，標題是「美國亞馬遜接下來將會『破壞』的九個業界」。目前顯然已有五個業界被破壞，分別是「藥局」、「中小企業融資」、「物流」、「生鮮食品」、「結帳」，另外還有四個業界，正處於接下來要開始著手破壞的階段，分別是「保險」、「智能家居」、「高級時尚」、「園藝」。一次同時計劃破壞這麼多業界的企業，也就只有亞馬遜了。
為什麼亞馬遜能一次同時針對這麼多業界展開破壞？當然，亞馬遜現在是握有豐富資源的巨大企業，這是事實，而且亞馬遜將其強項帶進每個業界，有自己一套周全的策略，這是前提。
不過，若從商業模式的觀點來看，這些破壞業界的共通點，在於「亞馬遜以數位方式構築與每位顧客的直接連結」。不論他們想加入哪種業界、想創造出何等多樣的接觸點，全都要滿足「只要用數位ID就能對顧客進行認證」的前提。
或許有人會認為，什麼嘛，原來只是這樣。不過，「掌握顧客行動，將最合適的個人化提案直接送到顧客面前」，唯有堅持做到上述這點，才能辦到。亞馬遜以活用這一點的模式，闖入完全不同的業界，想藉此破壞既有業界的競爭規則。
傳統型的行銷思維
亞馬遜的行銷思維，與既有的思維之間有哪些具體的差異？我們始終都是以站在行銷實務現場的工作者身分，盡可能想用簡單的框架來解讀其模式。此處運用的，是稱為行銷思維基礎的4P——產品（Product）、價格（Price）、連結點（Place）、促銷（Promotion）。
首先是既有的行銷思維，說得誇張一點，就是「製造好的商品，設定有競爭力的價格，展開不同於其他公司的促銷，在顧客便利性高的店內，擺在位置好的貨架上」。這呈現出許多製造商與零售商的關係，而且就算是服務業，從商品（商品服務）的角度來思考也是很自然的事。
我們將這種行銷思維稱作「流量型行銷思維」。這種思考是推動型思維，也就是「產品為王」（Product is King），對銷售通路的連結點進行價值轉移。雖然時代有所進步，但這仍是許多企業奉行的行銷思維模式。
如果不改變這種思維，就直接投入數位化，會發生什麼事？很容易聯想到的，是連結點（銷售通路）的數位化，也就是電子商務的銷售通路。這時候會視之為電子商務開發，或是包含促銷在內的電子商務行銷領域，進而全力投入。
接著投入的是促銷（促銷方案）的數位化，具代表性的例子是數位廣告這類的方法，像是既有的數位行銷或數據行銷，指的大多是這些數位促銷。活用數據的著眼點，在於「如何有效掌握顧客、留住顧客、銷售商品」。
從這些活用數位的思考方式中可得知，商品（商品服務）和價格（收費方法）都被視為條件，前提是數位化不會改變其開發和設定。如果這能稱為「行銷數位化」，那麼以往的數位行銷只會擁有「數位帶來的促銷以及連結點的效率化」這樣的狹義，但這不是亞馬遜所要的模式。
對於停留在這樣的思維之中、想投入數位化的企業，筆者們想問的是：「假如高效的數位化能帶來促銷與銷售，就能防止亞馬遜對業界帶來的破壞嗎？」舉例來說，亞馬遜參與其中的業界都會發生一件事，那就是「收費方法的破壞」。亞馬遜擁有「Prime會員」這種強大的顧客基礎，還提供種類多樣的特典。這明顯是對顧客做出區分，同樣的商品服務，會因顧客不同而用不同的價格來提供。就算自家公司能取得勝過亞馬遜的促銷和連結點（這似乎也相當困難），但也同樣能提供勝過亞馬遜的優惠價格嗎？
「不，正因如此，我們才要磨練品牌、磨練商品。」這種說法一點都沒錯。但要是亞馬遜取得「在自家公司製造的能力」或「籌措能力」，進而在互相競爭的場域裡推出他們自己的商品，那會變得如何？要是再附上強效的Prime會員特典，又會變得如何？這麼一來，你磨練的品牌還能維持下去嗎？
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。