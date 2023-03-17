習近平組成一支平庸的寡頭集團，對民主世界來說或許不是件壞事
我們想讓你知道的是
具體地說，以李強為代表，其所屬小集團基本上都是工農兵學員和師專出身，這種較低的學歷在儒家傳統、迷信精英教育的中國官僚體制內自然意味著智力不足和專業能力低下，他們的上升有著偶然性和去不掉的人身依附關係，這也是所謂黨羽的特徵。
文：凱波
如果將過去十年看作一個柔性政變、是中共自1992年以來市場經濟化的威權體系逐漸終結的過程，並且以2022年秋天的「二十大」和2023年春天「兩會」正式確立了中國獨裁時代的到來，那麼，自然不能與1933年威瑪民主的失敗相比擬，倒是更接近公元前夕屋大維－奧古斯都（Augustus）如何繼承凱撒（Julius Caesar）專政的歷史。
在古羅馬歷史上，自封「凱撒之子」和統帥的屋大維在與其他執政官合作結束內戰之後，他的革命已經遇不到任何反抗，他的大部分黨徒也得到了晉升，並且不斷提拔一些邊遠地區的新人充任元老院，奧古斯都的整個黨派都更加緊密地團結在一種立場、一套綱領和一位領袖之下，奧古斯都掌握著絕對權力，推動了統一民族的建設，成為東方希臘人眼裡的（地中海）世界救星。
再看今年中國兩會後「新」一屆的權力體系，儼然也是一個奧古斯都體系的翻版：在李克強下台之後，中共內部過去十年、最後一個合作——共治的派系也就是團派的力量被徹底清除，忠於元首的私人黨羽紛紛佔據黨內重要位置，與不屬於元首黨羽的殘餘專業官僚組成一個新的政府團隊。
然而，在一個全新的元首體系中，這樣一支團隊卻是明顯平庸的，難以真正應對中國未來的危機與挑戰，因而是過渡性的，反而可能加劇舊的危機、並且不斷製造新的危機。如果回顧過去半年政府過渡期所發生的混亂，白紙運動和社會混亂、大規模恐慌和經濟衰退，或許都是未來五年中國形勢發展的序曲或者預演。
從傳統的君相維度來看，李強和元首的關係不再是黨內領導人第二號與第一號領導人的序位關係，也不存在傳統意義上黨務與經濟的黨內分工關係，儘管李強的主要工作還是經濟事務。李強可能更多地只是作為元首的執行長、在有充分授權的情形下處理經濟事務。
當然，這屆政府可能第一次擺脫了過去30年中南海南北兩院的矛盾，國務院辦公廳和中辦第一次和諧地統一在元首之下。李強和蔡奇之間固然可能發生面對元首的爭寵，但是同為私黨，都面對著掌握中樞、控制官僚體制的共同任務——也是他以國務院機構改革名義進行5%裁員，而向整個國務院系統發出恐嚇訊號的原因——南北兩院、李蔡相互間的配合應該是主要的。
這些新關係、新環境對李強都是有利的，但是並不意味著李強將會顯示多少自主性、獨立性，特別是以他在人大會議結束後的記者會上所稱的「創造性」來主導經濟政策。
因為，李強等黨羽雖然與元首同為中國真正的統治者，目前留用的財政、金融等部門的專業主官只是因其專業性、因當下的經濟困難和金融不穩而必須留用的，一如1949年進城之初留用的「偽蔣」官員和警察一樣，都不具有政治威脅，但是他本人和整個黨羽集團相比，這些留用官僚們的智力水準來說先天不足，落了下風，可謂官僚體制逆淘汰的結果，由此向整個官僚體制釋放的訊號也是長久的。
具體地說，以李強為代表，其所屬小集團基本上都是工農兵學員和師專出身，這種較低的學歷在儒家傳統、迷信精英教育的中國官僚體制內自然意味著智力不足和專業能力低下，他們的上升有著偶然性和去不掉的人身依附關係，這也是所謂黨羽的特徵。
另一方面，從李強和其他黨羽的從政經歷和領導風格來看，固然不乏在浙江、福建開放領先省份的靈活和務實，但是這些都會在他們主政中南海後被拋棄，回歸到每個人和整個群體的平庸本質。尤其在危機時刻，例如2022年4月的上海封城期間，李強作為時任上海市委書記的表現，充分證明了這種平庸。
如果置於全國性的領導位置，那麼在白紙運動的挑戰之下李強改採取的放任態度、以及隨後造成的全國性混亂和新冠死亡災難，更是將這種平庸暴露無遺。
類似的，蔡奇早在2017年清理北京「低端人口」時表現出的與普羅大眾為敵的態度、王小洪在白紙運動爆發後對待中國寶貴的年輕精英仍然以陳舊的（1127）專案模式進行鎮壓，都暴露了同樣的平庸。因為平庸，他們喪失了對基本理性和普遍原則的尊重，無視現實與衝突，而將私黨利益和寡頭地位置於最高。
這意味著，他們並不會如同李克強——團派與元首共治時期能夠起到最低限度也是最後的黨內牽制；相反，這個平庸集團的形成將會毫不猶豫地推行和放大所有的路線錯誤，變成某種加速機制，也可能加速與美國和西方世界的對抗。
當然，對美國和整個印太地區的競爭集團來說，中國高層出現的平庸集團或許並不是一件壞事，整個民主世界的聰明精英們將很高興地看到他們的中國對手是如何的平庸。
然而，他們也將面對一個更為封閉、固執、和強硬的對手，也是一個平庸黨羽集團所製造的平庸帝國的到來，儘管它還披著一件死去的共和國屍體上的袍子，作為自己的遮羞布。這是對現有國際秩序的長期挑戰，也就是Pax Sinica的到來，遠比預想的新冷戰可能還要麻煩得多。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。