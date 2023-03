當英式幽默碰撞美式邏輯：休葛蘭在奧斯卡紅毯上的回答很「無禮」嗎？

世界上有兩種人:一種是看完今年奧斯卡金像獎紅毯主持人Ashley Graham訪問休葛蘭後,覺得他的回答很無禮的人,而另一種,是英國人。

什麼意思?就是懂得休葛蘭為何會這樣回答,而且還覺得他很幽默的人,大概都是英國人。這句話不是我說的,而是英國《衛報》記者Stuart Heritage半開玩笑半認真說的。為什麼我會知道他是半認真的呢?因為我身邊的英國人,全部都覺得休葛蘭不但沒有做錯任何事,他的反應還可圈可點。

我那把英式幽默當水喝的老公就不用說了,他覺得休葛蘭的回答合理中還藏了一絲機智(witty),而我們公司的大老闆開會時問大家對這個專訪的看法,我的一票英國同事也都說休葛蘭的反應很正常,「因為面對stupid question不這樣做還能怎樣 !」

如果你還沒有follow到這個新聞,讓我很簡短地說明事情始末。

奧斯卡紅毯上的句點王訪談

大尺碼模特兒出身的美國主持人Ashley Graham在紅毯上快閃訪問休葛蘭,劈頭就問他最喜歡奧斯卡哪一點(What’s your favourite thing about coming to the Oscars?)這個問題很美式,因為Oscar是全球影壇盛事,作為主持人的Ashley Graham預設每個人理所當然都會喜歡參加,殊不知第一題就問錯了問題,因為休葛蘭似乎不是非常熱衷奧斯卡,他想了足足七秒才緩緩擠出幾個字,首先他說奧斯卡頒獎典禮非常引人入勝(It's fascinating),然後再補充奧斯卡頒獎典禮是「Vanity Fair」。

英國媒體大多將這句話解讀成休葛蘭指的是《浮華世界》這本小說,畢竟休葛蘭曾在牛津大學的新學院(New College)攻讀英國文學,從他嘴裡說出的「Vanity Fair」當然應該是文學名著,而不是主持人Ashley Graham所認為的《Vanity Fair》這本報導名流時尚的雜誌,同時也是贊助奧斯卡典禮的after party的廠商。

但深入思考後,我不禁認為休葛蘭或許是使用英國人最愛的「一語雙關法」,用這個可以有雙重解讀的書名作為答案,讓人無法確定他是在拿這本揭露十九世紀英國上流社會的小說暗諷參加奧斯卡頒獎典禮的人,還是只單純提到這本和奧斯卡有直接連結的雜誌。