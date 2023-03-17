美菲史上最大規模聯合軍演將登場，對抗中國在南海日漸壯大的影響力
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菲律賓官方14日表示，將在4月和美國舉行有史以來最大規模的聯合軍演，屆時將動員超過1萬7000名軍人，而澳洲也會參與其中。軍演內容為何？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
菲律賓週二（3月14日）宣佈，將於4月11至28日與美國舉行有史以來規模最大的聯合軍演，包括將首次在南海進行實彈射擊，並稱屆時將有超過1.2萬名美軍、近5000名菲律賓軍人，和111名澳軍參與。
此次軍演為「肩並肩（Balikatan）」作戰。在此之前合作的最大規模軍演，可溯及2015年，當時有超過1萬1000名士兵參與的聯合軍演。
菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上校表示，此次軍演將在菲律賓北呂宋、安蒂克，以及和南海相近的巴拉望舉行；其中，巴拉望曾屢次成為中菲在南海的爭議。
《路透社》及《法新社》皆報導，「肩並肩」軍演背景為菲律賓尋求對抗中國在南海日漸壯大的影響力。
被問及此次軍演是否和中菲因南海爭議而日益緊繃的關係有關時，洛基科拒絕做出表示。關於演習可能進一步激怒中國，洛基科說：「我們擁有保衛菲律賓國土絕對、不可剝奪的權利，我們於此表明已做好備戰準備。」
據《CNN》報導，洛基科還表示，除了往常的演習外，這次還有以往從未有過的網路防禦演練。他還提到，其他演練主題包含雙方協作性行動，測試海洋、海岸及領海防衛等。
菲律賓轉親美反中
菲律賓曾於2月表示，正與美國研擬在南海展開聯合海警巡邏。菲律賓海軍前副司令隆美爾・裘德・王（Rommel Jude Ong）少將2月20日曾告訴《路透社》，菲律賓在南海部署的是海岸「警衛隊」而非「海軍」，該作法將「減輕任何誤判，並防止中國找藉口加劇緊張局勢。」
中國海警曾在今年2月，於普拉特利群島（中國稱南沙群島）的第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）附近，向菲律賓船隻發射「軍用級別的雷射」，導致菲船員短暫失明。美國曾就此事表態站在菲律賓一方。
菲國總統小馬可仕（Bongbong Marcos）曾因此召見中國駐菲大使，表達他對中國在南海行動的頻率和強度的關切。中國外交部2月15日曾對此回應，「中方對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有無可爭辯的主權」，並強調「中國海警船未對菲方船員採取雷射照射舉動」。
小馬可仕之後曾在2月底，於該國空軍基地發表演說時表示，菲軍的任務已經改變，焦點應轉向對外防衛。《美聯社》指出，雖然演說中未明指中國，但這意味著在中美角力加劇情況下，南海將成為關注重點。
在小馬可仕上任之前，菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與中國保持著良好關係，一度威脅要切斷與華盛頓的關係、驅逐美軍，並廢除每年允許數千名美軍赴菲進行大規模作戰演習的《訪問部隊協議》。
然而今年2月初，菲律賓和美國宣佈達成一項協議，允許美國進入菲國使用其另外四個軍事基地，形同為華盛頓提供了加強應對中國的新陣地，此舉被外界視為小馬可仕有意帶領菲國棄中投美的傾向。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。