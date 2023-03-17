美菲史上最大規模聯合軍演將登場，對抗中國在南海日漸壯大的影響力

文：德國之聲中文網（綜合報導）

菲律賓週二（3月14日）宣佈，將於4月11至28日與美國舉行有史以來規模最大的聯合軍演，包括將首次在南海進行實彈射擊，並稱屆時將有超過1.2萬名美軍、近5000名菲律賓軍人，和111名澳軍參與。

此次軍演為「肩並肩（Balikatan）」作戰。在此之前合作的最大規模軍演，可溯及2015年，當時有超過1萬1000名士兵參與的聯合軍演。

菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上校表示，此次軍演將在菲律賓北呂宋、安蒂克，以及和南海相近的巴拉望舉行；其中，巴拉望曾屢次成為中菲在南海的爭議。

《路透社》及《法新社》皆報導，「肩並肩」軍演背景為菲律賓尋求對抗中國在南海日漸壯大的影響力。

被問及此次軍演是否和中菲因南海爭議而日益緊繃的關係有關時，洛基科拒絕做出表示。關於演習可能進一步激怒中國，洛基科說：「我們擁有保衛菲律賓國土絕對、不可剝奪的權利，我們於此表明已做好備戰準備。」

據《CNN》報導，洛基科還表示，除了往常的演習外，這次還有以往從未有過的網路防禦演練。他還提到，其他演練主題包含雙方協作性行動，測試海洋、海岸及領海防衛等。

菲律賓轉親美反中

菲律賓曾於2月表示，正與美國研擬在南海展開聯合海警巡邏。菲律賓海軍前副司令隆美爾・裘德・王（Rommel Jude Ong）少將2月20日曾告訴《路透社》，菲律賓在南海部署的是海岸「警衛隊」而非「海軍」，該作法將「減輕任何誤判，並防止中國找藉口加劇緊張局勢。」

中國海警曾在今年2月，於普拉特利群島（中國稱南沙群島）的第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）附近，向菲律賓船隻發射「軍用級別的雷射」，導致菲船員短暫失明。美國曾就此事表態站在菲律賓一方。

菲國總統小馬可仕（Bongbong Marcos）曾因此召見中國駐菲大使，表達他對中國在南海行動的頻率和強度的關切。中國外交部2月15日曾對此回應，「中方對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有無可爭辯的主權」，並強調「中國海警船未對菲方船員採取雷射照射舉動」。

小馬可仕之後曾在2月底，於該國空軍基地發表演說時表示，菲軍的任務已經改變，焦點應轉向對外防衛。《美聯社》指出，雖然演說中未明指中國，但這意味著在中美角力加劇情況下，南海將成為關注重點。

在小馬可仕上任之前，菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與中國保持著良好關係，一度威脅要切斷與華盛頓的關係、驅逐美軍，並廢除每年允許數千名美軍赴菲進行大規模作戰演習的《訪問部隊協議》。

然而今年2月初，菲律賓和美國宣佈達成一項協議，允許美國進入菲國使用其另外四個軍事基地，形同為華盛頓提供了加強應對中國的新陣地，此舉被外界視為小馬可仕有意帶領菲國棄中投美的傾向。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航