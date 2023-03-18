2023年TIFA台灣國際藝術節：百名男性腿開開跳舞？過往劇院裡的禁忌之事，在《Judy秀》通通出現了
我們想讓你知道的是
表演領著觀眾大聲唱跳出心裡的不爽，丟掉父權的枷鎖，擁抱具缺陷且脆弱的自己。也邀請現場的觀眾上台同樂，作為權威對象的投射，讓大夥兒跟著一同生氣、一同為「雖然男人很爛但我還是愛男人」而哭哭跺腳；更張開雙臂歡迎席間的變裝好姐妹們共同參與演出遊行，感受不友善的恐同假想目光，最後還驕傲自信地踏上國家劇院大舞台。
文：劇場狂粉的日常／吉米布蘭卡
原劇名為Taylor Mac: A 24-Decade History of Popular Music的《Judy秀：美可敵國》，是藝術家泰勒・馬克（Taylor Mac）及其團隊，24小時不間斷，超過240多首歌曲重述美國240年歷史的史詩鉅作。
這次帶來台北的版本是兩小時精華巡迴版，但反動的情緒與挑釁的能量絲毫沒有打折：你有想過整場演出開放拍照錄影與歡呼嗎？團隊主動發送攻擊小物乒乓球，允許觀眾將球丟上舞台、砸往表演者？
甚至是舞台上有著多達百名男性腿開開的跳舞？過往劇院裡的禁忌之事，在泰勒・馬克的場子通通出現了。是的，老娘才不管你呢！解開束縛，現出原形，一起狂歡吧！
《Judy秀：美可敵國》一開始便反其道而行，讓所有幕後工作人員上台接受滿滿掌聲後，演出才正式開始。接著，開宗明義宣告，今天是場挑戰父權的祭典，台下所有的觀眾都是獻祭品。
過程中，泰勒・馬克領著觀眾大聲唱跳出心裡的不爽，丟掉父權的枷鎖，擁抱具缺陷且脆弱的自己。他也邀請現場的觀眾上台同樂，作為權威對象的投射，讓大夥兒跟著一同生氣、一同為「雖然男人很爛但我還是愛男人」而哭哭跺腳；更張開雙臂歡迎席間的變裝好姐妹們共同參與演出遊行 [1]，感受不友善的恐同假想目光，最後還驕傲自信地踏上國家劇院大舞台，乒乓球攻擊就出現在這裡。
雖然設定是「因為恐同，所以才將乒乓球丟向同志這群妖孽」，但也可以想成是把恐同這無用且沒來由的恐懼給通通丟棄。
先前國家兩廳院與狠劇場合作的NTCH togo企劃《做皇后好自在》[2]，找來台灣劇場演員林子恆與變裝皇后飛利冰，挑戰一夜Drag Queen。影片裡提到，Drag的妝容與角色一定源自於扮裝者的生命經驗；而看似不受控制、顛覆自然與權威的行為和態度，正是Drag所強調的精神：運用強烈的視覺打破性別框架，解放壓抑，尋找並強調自我認同，勇敢做自己。在不同於一般的華麗扮相下，力量反倒自然而生，放肆開心玩耍，無懼衝撞混亂。
《Judy秀》演出於我印象最深刻的，莫過於戰爭一段：時間回到第一次世界大戰，只要你是14歲到40歲的男性，當時就是被徵召上戰場的一批，所以現在邀請你上舞台參戰。
舞台上同步降下1914年英國愛國歌曲〈Keep The Home Fires Burning〉的部分歌詞，並請台下觀眾跟著哼唱思考：現在緩步移動上台的人們，有各式各樣的身分，朋友、丈夫、兒子、戀人，他們很有可能一去不返，但我們依舊不能失去信心，而是誠心祈禱，讓家裡的薪柴持續燃燒，直到他們回家。
以為戰爭離我們很遠嗎？想著烏俄開戰了一年尚未止息，台灣也有個不友善的鄰居虎視眈眈、從未放棄武力進犯。原本開心錄影的我，錄著唱著反而覺得好哀傷。男人戰爭，我們收拾，然後不停輪迴，再戰爭、再收拾、再輪迴；所以需要力量、需要抗爭、需要覺醒、需要讓我們的想法與希望被看見！
泰勒・馬克說，他來自加州一個很小很保守的城鎮，沒人知道也沒人喜歡與理解同性戀。茫然懵懂的他直到參與了舊金山的AIDS Walk後才發現，原來世界上有那麼多跟他一樣也不一樣的人們。
既然在自己的小鎮裡還沒有人出櫃發聲，那自己就來做第一個吧！從困惑到恍然大悟，泰勒・馬克藉由音樂與創作，用性別扮裝去衝撞時代，也利用當代的流行歌曲，反映性別的流動與時代的跌宕，展現無所畏懼且具啟發他人的力量。
不過他也打趣說道，過去的流行樂壇歌唱的內容多以異性戀為主，所以這次依舊從自己做起，將正在發展的新作背景定錨在石牆運動 [3] 後，要寫一堆關於同志的歌來平衡差距，包含提前在《Judy秀》演唱的一首與兔兒神 [4] 相關的歌曲，並在閒談間聊到自己已婚26年，與伴侶的愛情和承諾早已遠超過美國同婚合法化的時間。
從一而終、由己開始的堅定信念，延續到演後座談的分享：「世事紛擾，即便每天都會懷疑自己是否有力量可以影響世界，但我們能做的，就是多跟相愛的人在一起，盡可能地去愛世界、去幫助需要幫助的人，然後，你就會發現自己充滿力量！」槍桿子硬碰硬的對決只會帶來傷亡與仇恨，唯有內心壯大的溫柔才能產生改變，讓世界隨之一起大聲歌唱。
雖然疫情讓泰勒・馬克遲到了一年，但他終於在2023年降臨台北國家兩廳院，帶領眾家酷兒（Queer）驕傲站出來，反戰、反父權、反一切讓我們之所以成為現在的壓迫不公。
一身閃亮流蘇的繽紛Judy是這晚救贖眾人的焦點，其迷人具渲染力的渾厚歌聲與舞台魅力，趣味自在和調皮逗趣的觀眾互動，不論風格是自我嘲弄嘻笑，還是直指現況的種種諷刺，整場演出就是一場可以大聲吶喊、慶讚所有族群的無節操嘉年華。在
沒有限制、外放躁動且華美瑰麗的氛圍下，有著銳利的言語做武器，更有能包容萬物的溫暖理解，讓每一個奇異且與眾不同的靈魂都得以在此安放歇息。
從表演者到觀眾，甚至是一旁的口譯，每一個人都可以享受其中，每一個人都被拉進來一同玩耍。這個場域裡，環節不按牌理出牌，行動卻又被溫柔引導，沒有人會被另眼相待，也沒有犯錯的空間，因為錯誤不存在，奇異就是美麗，更是與生俱來的正義。
備註
- 我看的周六晚場正好有一群快10名打扮妖艷美麗的Drag Queen觀眾，讓氣氛相當熱鬧。
- NTCH togo企劃《做皇后好自在》
- 石牆運動（Stonewall riots）為1969年於美國紐約格林威治村石牆酒吧發生的示威衝突，被認為是美國及全球同性戀權利運動的發跡關鍵。
- 兔兒神為華人民間信仰中，守護LGBT戀情的神明。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。