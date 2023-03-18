2023年TIFA台灣國際藝術節：百名男性腿開開跳舞？過往劇院裡的禁忌之事，在《Judy秀》通通出現了

文：劇場狂粉的日常／吉米布蘭卡

原劇名為Taylor Mac: A 24-Decade History of Popular Music的《Judy秀：美可敵國》，是藝術家泰勒・馬克（Taylor Mac）及其團隊，24小時不間斷，超過240多首歌曲重述美國240年歷史的史詩鉅作。

這次帶來台北的版本是兩小時精華巡迴版，但反動的情緒與挑釁的能量絲毫沒有打折：你有想過整場演出開放拍照錄影與歡呼嗎？團隊主動發送攻擊小物乒乓球，允許觀眾將球丟上舞台、砸往表演者？

甚至是舞台上有著多達百名男性腿開開的跳舞？過往劇院裡的禁忌之事，在泰勒・馬克的場子通通出現了。是的，老娘才不管你呢！解開束縛，現出原形，一起狂歡吧！

《Judy秀：美可敵國》一開始便反其道而行，讓所有幕後工作人員上台接受滿滿掌聲後，演出才正式開始。接著，開宗明義宣告，今天是場挑戰父權的祭典，台下所有的觀眾都是獻祭品。

過程中，泰勒・馬克領著觀眾大聲唱跳出心裡的不爽，丟掉父權的枷鎖，擁抱具缺陷且脆弱的自己。他也邀請現場的觀眾上台同樂，作為權威對象的投射，讓大夥兒跟著一同生氣、一同為「雖然男人很爛但我還是愛男人」而哭哭跺腳；更張開雙臂歡迎席間的變裝好姐妹們共同參與演出遊行 [1]，感受不友善的恐同假想目光，最後還驕傲自信地踏上國家劇院大舞台，乒乓球攻擊就出現在這裡。

雖然設定是「因為恐同，所以才將乒乓球丟向同志這群妖孽」，但也可以想成是把恐同這無用且沒來由的恐懼給通通丟棄。

先前國家兩廳院與狠劇場合作的NTCH togo企劃《做皇后好自在》[2]，找來台灣劇場演員林子恆與變裝皇后飛利冰，挑戰一夜Drag Queen。影片裡提到，Drag的妝容與角色一定源自於扮裝者的生命經驗；而看似不受控制、顛覆自然與權威的行為和態度，正是Drag所強調的精神：運用強烈的視覺打破性別框架，解放壓抑，尋找並強調自我認同，勇敢做自己。在不同於一般的華麗扮相下，力量反倒自然而生，放肆開心玩耍，無懼衝撞混亂。

《Judy秀》演出於我印象最深刻的，莫過於戰爭一段：時間回到第一次世界大戰，只要你是14歲到40歲的男性，當時就是被徵召上戰場的一批，所以現在邀請你上舞台參戰。

舞台上同步降下1914年英國愛國歌曲〈Keep The Home Fires Burning〉的部分歌詞，並請台下觀眾跟著哼唱思考：現在緩步移動上台的人們，有各式各樣的身分，朋友、丈夫、兒子、戀人，他們很有可能一去不返，但我們依舊不能失去信心，而是誠心祈禱，讓家裡的薪柴持續燃燒，直到他們回家。

以為戰爭離我們很遠嗎？想著烏俄開戰了一年尚未止息，台灣也有個不友善的鄰居虎視眈眈、從未放棄武力進犯。原本開心錄影的我，錄著唱著反而覺得好哀傷。男人戰爭，我們收拾，然後不停輪迴，再戰爭、再收拾、再輪迴；所以需要力量、需要抗爭、需要覺醒、需要讓我們的想法與希望被看見！

Photo Credit: 圖片，國家兩廳院NTCH臉書｜ 攝影，MIAO’s photography

泰勒・馬克說，他來自加州一個很小很保守的城鎮，沒人知道也沒人喜歡與理解同性戀。茫然懵懂的他直到參與了舊金山的AIDS Walk後才發現，原來世界上有那麼多跟他一樣也不一樣的人們。

既然在自己的小鎮裡還沒有人出櫃發聲，那自己就來做第一個吧！從困惑到恍然大悟，泰勒・馬克藉由音樂與創作，用性別扮裝去衝撞時代，也利用當代的流行歌曲，反映性別的流動與時代的跌宕，展現無所畏懼且具啟發他人的力量。

不過他也打趣說道，過去的流行樂壇歌唱的內容多以異性戀為主，所以這次依舊從自己做起，將正在發展的新作背景定錨在石牆運動 [3] 後，要寫一堆關於同志的歌來平衡差距，包含提前在《Judy秀》演唱的一首與兔兒神 [4] 相關的歌曲，並在閒談間聊到自己已婚26年，與伴侶的愛情和承諾早已遠超過美國同婚合法化的時間。

從一而終、由己開始的堅定信念，延續到演後座談的分享：「世事紛擾，即便每天都會懷疑自己是否有力量可以影響世界，但我們能做的，就是多跟相愛的人在一起，盡可能地去愛世界、去幫助需要幫助的人，然後，你就會發現自己充滿力量！」槍桿子硬碰硬的對決只會帶來傷亡與仇恨，唯有內心壯大的溫柔才能產生改變，讓世界隨之一起大聲歌唱。

雖然疫情讓泰勒・馬克遲到了一年，但他終於在2023年降臨台北國家兩廳院，帶領眾家酷兒（Queer）驕傲站出來，反戰、反父權、反一切讓我們之所以成為現在的壓迫不公。

一身閃亮流蘇的繽紛Judy是這晚救贖眾人的焦點，其迷人具渲染力的渾厚歌聲與舞台魅力，趣味自在和調皮逗趣的觀眾互動，不論風格是自我嘲弄嘻笑，還是直指現況的種種諷刺，整場演出就是一場可以大聲吶喊、慶讚所有族群的無節操嘉年華。在

沒有限制、外放躁動且華美瑰麗的氛圍下，有著銳利的言語做武器，更有能包容萬物的溫暖理解，讓每一個奇異且與眾不同的靈魂都得以在此安放歇息。

從表演者到觀眾，甚至是一旁的口譯，每一個人都可以享受其中，每一個人都被拉進來一同玩耍。這個場域裡，環節不按牌理出牌，行動卻又被溫柔引導，沒有人會被另眼相待，也沒有犯錯的空間，因為錯誤不存在，奇異就是美麗，更是與生俱來的正義。

Photo Credit: 圖片，國家兩廳院NTCH臉書｜ 攝影，MIAO’s photography

備註