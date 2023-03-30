《八成是你想太多》：在壓力與多慮風暴來襲時，這「4A」堪比是救生艇
我們想讓你知道的是
想太多，是一種容易成癮的習慣，因為它讓我們誤以為自己是在解決問題。但正如同抓癢只能緩解症狀，無法根除癢的病因。解決了一個問題，又會有另一個問題讓我們想很多。如果你的煩惱真的是個問題，而且現在可以有所行動，那就立刻動手去解決。如果是其他情況，本書的練習有助於緩解你的多慮傾向。
文：尼克．崔頓（Nick Trenton）
練習1：壓力管理的「四A」
最早提出這套方法的是梅約診所（Mayo Clinic），但自此之後，它被全世界的治療師、教練、醫師和一般人反覆運用在各處。一套簡單、井然有序的因應焦慮之道，在壓力與多慮風暴來襲時，堪比是救生艇。你要做的，就是記住以下的四項技巧： 避開（avoid）、改變（alter）、接受（accept）與適應（adapt）。只要具備這四種可行方法就可以面對任何生活壓力，光是知道這一點就讓人覺得很安心。
你可以做的第一件事情，就是避開。
聽起來簡單到像是假的，但面對生活中的麻煩，很多時候你大可抬起腳走開就好。我們無法控制生命中的一切，但我們可以安排自己的環境條件，不用一直被壓力環繞，也不用和具壓迫感的人相處。如果我們誠實一點，或許就可以看出來生活中很多壓力是不請自來的，而且我們無須屈從！
想一想環境中有哪些事會讓你壓力很大，你又要如何取得控制權以緩和、甚至完全消除這些壓力。假設有人很討厭星期六上午繁忙的超市，如果他們知道這件事會讓自己壓力很大，就可以重新排程，把每週採買的時間改到店裡最清靜的時候，比方說星期二傍晚。如果可以做到完全避開，對繁忙超市引發的壓力就連處理都免了。
你也可以用這種辦法避開讓人壓力很大的人。你是否感受到，父母假期來訪要在你家留宿，這件事簡直讓你的壓力爆表？想個辦法安排他們入住附近的民宿，或是避免規劃一些你們所有人必須單獨共處一室幾個小時、除了把彼此逼瘋之外什麼也做不了的活動。
避開壓力，並不代表你是在逃避責任或否定真正的問題，你只是在學習對不必要且有害的壓力說「不」。我們永遠都可以拒絕那些對我們以及我們的資源提出過分要求的情境或人。
這些資源指的可以是心智能量與注意力，也可以是時間。如果你的生活中有什麼事耗盡你的時間，你可以說「不」。
檢視你的待辦清單，劃掉兩、三項既不緊急也不是優先要務的項目。把工作交代下去，或是讓別人來承擔一點責任，你不用一個人全包！下一次當你面對一位讓人緊張的潛在客戶時，請自問：「我能不能直接避開這整件事？」如果可以，那就這麼辦。
如果不行，你可能需要想辦法扭轉情境，亦即去做出改變。
你永遠都可以選擇要求別人改變他們的行為，舉例來說，如果建築工人在外面大聲喧鬧，你可以禮貌地請他們暫停十分鐘，讓你講完一通重要的電話。直接傳達你的需求與感受，不要沉默著生悶氣。如果你從未明確告知朋友他愚蠢的笑話其實已經傷到你，你可能就得永遠安靜地坐著並承受語言的灼傷，但清楚告知對方你的感受並要求他停止其實並不困難。
我們無法避開生活中的所有壓力，但通常可以決定這些壓力事件如何發展。告知對方、溝通協商，並用「我」開頭來分享你的需求，同時提出你的要求。如果你就是只能在星期六早上去超市採買，那就用手機播放能讓你放鬆的有聲書，一邊逛一邊聽。
如果你不能不出席加開的親師座談會，那就想辦法把這件事和你要出門跑腿的其他雜務行程合併，這樣你就可以節省時間、心力，可能還省了一點汽油。你也可以試著改變無法避開的情境，把範疇縮減到你可以接受的程度。如果你無法躲掉無聊的派對，那就去，但在一開始就大方地說：「可惜我一個小時之後就要離開，明天我得很早起！」
如果無法避開壓力源，那就自問你能做些什麼來改變情境。
倘若你的答案是「沒有太多可以施力之處」，那你可能需要再進一步：接受現狀。
要如何接受你不喜歡的情境？首先，如果你不喜歡，就是不喜歡。接受並不代表你要假裝你沒有感受到自己真正的感受，而是要認可自己可以有這種感受。確認自己的情緒，並承認這些就是你的情緒。舉例來說，假設你的男友剛剛用簡訊跟你分手，對於他這個決定，你沒有太多可以做的，但你可以想辦法去接受這個情境，打個電話給朋友，聊一聊你的感受。
如果面對的是讓你受委屈、被誤會的情境，接受可能意謂著你要找個方法去原諒。請記住，你是為了自己而原諒，而非為了別人。當你決定原諒，就能讓自己從憎恨、責怪對方的壓力和傷神當中解脫出來。
接受的重點也在於巧妙地改變我們看待事件的觀點架構。我們無法改變事件本身，但可以檢視自己的內心如何描述這些事件，以及使用了哪些說法。例如，與其說：「我這一門課全完了，我的學費都浪費掉了。我真是個笨蛋才沒有更用功一點。」你不如說：「我犯了錯，這讓我很不開心。但這件事不能定義我這個人，我可以從錯誤中學習，然後繼續向前邁進。下一次我會表現得更好。」
接受不表示我們要認同發生的事、要喜歡發生的事或者不應該試著去改變，它只代表我們要優雅地和我們實際上無從改變的事共存，把重點放在我們能做的事情上面。
長期來說，如果可以做到適應，我們就能從容面對壓力。適應代表要做出更持續性的變動，改變我們的世界觀、目標、認知和期待。假設有一個人是完美主義者，他會永遠緊張兮兮，因為他似乎永遠都無法達到自己的高標準。最好的解決方法不是想辦法成為超人，而是降低自己的預期，擁有更合理且更符合現實的標準。
適應壓力代表我們要改變自身，以求更能好好過生活。你要做的就是拒絕涉入令人沮喪的想法，並刻意練習成為一個更樂觀的人。當我們改變自身的觀點，就能看到不同的風景。這是一場「危機」或是一次「挑戰」？如果我們對自己說「我是一個有韌性的人」，比起告訴自己「人生不公平，結局一定會很糟，每次都是這樣」，眼前的阻礙會有什麼不同之處？
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沈浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。