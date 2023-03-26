【影評】《嬰兒轉運站》：一個沒有血緣關係的家
我們想讓你知道的是
《嬰兒轉運站》雖不能說是是枝裕和最好的作品，但可說是一本綜合性的整理。《空氣人形》討論了情愛的性質，《小偷家族》展演了家庭的形式，《我的意外爸爸》探問父親的概念，《無人知曉的夏日清晨》處理了棄子的議題。而這些問題被揉合在《嬰兒轉運站》中，去描繪「家」的圖像。
文：曾友俞
是枝裕和的電影中，透過日常性的對話與長時間的生活描寫，處理的各種議題都脫離不了「家」作為核心思考的意識。因此，《嬰兒轉運站》雖不能說是最好的作品，但可說是一本綜合性的整理。
《空氣人形》討論了情愛的性質，《小偷家族》展演了家庭的形式，《我的意外爸爸》探問父親的概念，《無人知曉的夏日清晨》處理了棄子的議題。而這些問題被揉合在《嬰兒轉運站》中，去描繪「家」的圖像。
家，被理所當然地預設具有親緣關係，血緣是無庸置疑的必要條件。但是，在《我的意外爸爸》中挑戰了血緣與環境的重要性後，我們已能窺得是枝裕和的傾向，也就是對於陪伴的情感培養，重要過於單純的血緣遺傳。
《嬰兒轉運站》故事開始在由IU飾演的文素英，在雨夜將嬰孩放置在有嬰兒艙的教會，而由教會人士的相鉉（宋康昊 飾演）與東秀（姜棟元 飾演）攔截，並未讓嬰孩循入棄嬰走向孤兒院的命定，卻是介入了這個孩子羽星的生命歷程。
通常這樣留下「會再來接你字條」的棄子母親，都不真正會實踐這諾言，然而素英卻是那個例外，隔日馬上前往尋找自己的孩子，才發現相鉉與東秀的人口販運行動。人口販運必然是犯罪，因此故事中另有刑警角色秀珍與（裴斗娜 飾演）與其同伴盯哨，從頭到尾在等待犯罪的發生進而以現行犯逮捕。
在這樣多重的角色交雜之下，提出的問題，包括人口的轉賣若是能使小孩能有更幸福的未來仍然是不可為的嗎？又或者人本身就是不能被商品化，而不得更易其從屬於母所被固定的命運？國家對於犯罪的追查究竟是為了維護人性尊嚴（禁止人口販賣）或是達成績效？
以嬰兒羽星為中心，從不同的角色投向此中心都會照映出不同的故事。
母親素英是個從事性交易又殺人的兇手，因為慮及不想孩子作為殺人兇手之子長大，甚至脫離於自己的生活環境，而希冀將孩子託付由有嬰兒艙的教會照護，至少會擁有比待在自己身邊更好的未來。
素英的行為必然是出自於母愛，動機與目的是無可疑的，手段或許是可爭議的，就像有些父母出於對孩子的愛避免自己離世獨留孩子在世上而決定集體自殺一般，都是以愛為名的行為，雖然目的無法正當化手段，但同樣地我們也不能因手段的對錯去左右目的的正當與否。
相鉉與東秀則是將嬰兒攔截予以販賣的「罪犯」，但東秀是從育幼院成長的，他知道這樣的體系下，所得到的資源將遠不及於能在一般「家庭」所能獲得的關愛。而相鉉則是積欠黑道債務開著洗衣店的中年大叔，但他也抱持著為了孩子的未來幸福從事著這般犯罪。
我們在電影中是無法否認每個人，包括販運者，都有為了孩子的幸福所做的考量，否則實在無需歷經數多的購嬰者，無需經由相鉉、東秀與素英對於每個人的印象評價。
不過，有趣的地方正在，這種為了孩子的幸福正當目的，以及經濟獲利的目的二者兼備的嬰兒轉運—人口販賣之間，是無法劃清二者的比重孰高孰低，或許沒有經濟上的誘因（販嬰報酬）就無法促使人（例如相鉉）去從事這樣的行動，容任羽星進入育幼院體系，但同時，當人格被標上價碼，就使得人不得被當作客體對待的道德原則被牴觸，也因此才有人口販賣的罪名被國家虎視眈眈地盯著。
秀珍作為刑警代表國家的角色始終在電影中以「潛在共犯」，相較於相鉉、東秀與素英審慎地評估收養者——購嬰者的資格，秀珍卻只想交易儘早促成才能以現行犯逮捕，甚至在故事中還設局促成交易。
然而，若是除去制服所具有的國家對於法律的執行者身分，說穿了也不過是人口販運的幫兇之一。只不過在最後反而是在素英的自首下由其受託照護無人看管的羽星，也軟化了國家權力的硬性，只不過這點轉折過於強硬，一反於是枝裕和歷來的風格，就如同電影所提出的明顯主題一般，挑名了要觀眾去思考販賣人口的本質上錯誤，以及，嬰兒不被轉換人生所將走向的未來。
前者是個除了被法律明定的錯行之外，更也違反了大部分人的直覺。因此在後者的刻畫上是更加地用心，包括從東秀成長的育幼院中趁機逃跑的海進小男孩，是個已經太大已經無人有意願收養七、八歲的年紀，以及，東秀對於母親的不諒解到遇上素英才發現或許自己的母親也曾有難言之隱的苦衷。
而各個收養者或許也有各懷鬼胎者，但也有無法受孕或是無法再承受受孕過程的夫婦，甚至，連羽星的親生父親之妻（黑道）也說出希望能扶養羽星而囑託下屬去捕回這孩子。
在把人物化以及更好未來的道德兩難，也顯示出倫理學歷來在義務論與後果論上的對立中，是否當凶手在門前我們仍然不得說謊藏匿被追者？又或者，我們可以為了最大多數人的最大幸福犧牲任何一個主體？尤其，將嬰孩放到市場的自由交易中才能使其獲得最美好的未來呢？還是，拋棄就是拋棄，無論如何這就是一種蔑視生命的行為？
不論如何抉擇，都會產生代價，而問題的答案始終沒有定論，不只是電影故事的開始與結束，甚至是人類的起始到末日都將莫衷一是。然而，去思考這些問題已具有本質上的重要性，而這也是《嬰兒轉運站》中所提出給我們的問題意識。
是枝裕和沒有回答這個問題，反倒是經由素英對著在場的相鉉、東秀、海進說出「謝謝你的誕生」去禮讚生命，也處理了素英在故事中糾結於生前墮胎，難道比拋棄更為可取的困難心境。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。