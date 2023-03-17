關繼威是首位贏得奧斯卡獎的越南裔人士，為何越南官方反應卻是相當平淡？
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關繼威是首位贏得奧斯卡獎的越南裔人士，不過越南官方的反應卻是相當平淡，幾乎全由政府控制的媒體報道很少提及到關繼威和他的身世背景，更多的是強調這名演員的華人血統，主因是生於1971年南越首都西貢的關繼威，他當時是以難民身份離開越南，是一群所謂「船民」的逃亡潮當中的一份子。
文：喬納森·赫德（Jonathan Head）、武珍（Tran Vo）
在奧斯卡金像獎頒獎禮上奪得最佳男配角獎之後，關繼威（Ke Huy Quan）發表了一番動人的獲獎感言，提到他年少時從越南乘坐小船，中途住過香港難民營，最後到達加利福尼亞州的歷程。
「我在難民營裏度過了一年，然後一路輾轉終於來到這個好萊塢的最大舞台，」他說道，「人們說這種故事只有在電影裏才會發生，我難以置信它真的發生在我身上。這就是美國夢。」
他是第一個贏得奧斯卡獎的越南裔人士，也是本年度獲提名的兩個越裔之一——另一個是《鯨》（The Whale，《我的鯨魚老爸》）的周洪（Hong Chau），她一家當時同樣是乘小船逃離越南的。
但是在越南，官方的反應卻是相當平淡。幾乎全由政府控制的媒體報道很少提及到關繼威和他的身世背景。
有些人更多的是強調這名演員的華人血統，而不是他的越南背景。他在1971年出生於南越首都西貢，他的家庭屬於當時在生意經營上相當成功的華裔少數派，這類人在當時很多東南亞城市當中很常見。沒有人提到的是，他是以難民身份離開越南，是一群所謂「船民」的逃亡潮當中的一份子。
越南《青年報》（Thanh Nien）只寫到「他在1971年出生於胡志明市（西貢後來的官方名字）的一個華人家庭，及後於1970年代移居美國」。
《越南青年報》（Tuoi Tre）則寫道：「關繼威在1971年出生於越南的一個華人家庭，母親來自香港，父親來自中國大陸。」
《越南快訊》（VN Express）網站寫道，這名演員的「華人父母在堤岸區（Cho Lon）」，指的是西貢一個華裔聚居的傳統唐人街區。
越南政府官員沒有發表過任何評語，不過對一向習慣性沉默的越南共產黨來說，這或許不那麼令人意外。為什麼對於這個公開承認自己的越南背景、如今又大獲成功且得到全球認可的演員，大家會如此不願意敞開懷抱接納呢？
1970至1980年代的船民大逃亡，是越南近代史上最黑暗的事件之一。當時有超過150萬人逃離，當中大多數是華裔。他們常常乘坐搖擺不定的小船，穿過南中國海離開。
據聯合國難民署（UNHCR），當時這場難民潮中的死亡人數在20萬至40萬之間，有些人是死於無情的海盜手下。對於在當時剛剛擊退強大的美軍，後來又實現了壯麗的經濟騰飛的共產黨來說，這是一段他們想要忘記的歷史。關繼威在奧斯卡得獎，卻將這些記憶帶回來了。
那場悲劇性的船民大逃亡所喚醒的，還有越南與強大的鄰居中國之間糾纏的關係。兩個共產主義政權在二戰後的建政時期官方聯繫非常緊密，中國當時向北越提供大量的援助，支持後者先後對抗法國和美國。
但是，到了1975年4月，北越取得勝利和越南統一的時候，兩國的關係已經越來越緊張。這當中的關鍵點是，中蘇決裂和中美關係恢復之際，越南共產黨領導層站在了蘇聯一邊。
一個亞裔童星的奇幻歷程
關繼威的人生故事，開始於一段如許鞍華電影《投奔怒海》所講述的那種越南難民逃亡歷程，而他之後的人生也同樣如電影一般跌宕。
他7歲時隨家人逃離越南，他和父親到了香港，母親和三個兄弟姐妹則去了馬來西亞，直到1979年各自抵達美國之後才一家團聚。
但是關繼威接受《衛報》（The Guardian）訪問時卻用「創傷」來形容之後的一段日子，因為身為移民，「沒有人想要我們……在學校他們會取笑我們，你能想象這對一個孩子的精神狀態會造成怎樣的影響。」
他的人生轉折發生在12歲那年——他前去支持弟弟參加《印第安納·瓊斯》（Indiana Jones）的試鏡，卻被導演選中，他說那是他人生中「最幸福的時刻之一」。
導演導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）是最早將亞裔演員加入好萊塢票房大片的導演，他之後參與製片的《七寶奇謀》（The Goonies）同樣選用了關繼威出演一個中國小偷，與一眾童星一起演出這部兒童經典喜劇。
雖然當中對亞裔的描繪因刻板印象而受到批評，但關繼威仍將史蒂芬史匹柏視為先驅者。不過成年之後他出演一系列電影和電視劇的角色越發模式化，只能放棄表演，轉而從事幕後工作，擔任助理導演或者特技協調員。
「從童星到成年演員的轉變總是很困難，」他向《電訊報》（The Telegraph）表示，「但當你是亞裔時，就更要難上100倍。」
直至以亞裔為主角的《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）大獲成功，再次看到希望的關繼威才決定重返幕前。
當得到《媽的多重宇宙》角色時，他並不期待電影會獲得如今的成功——這部融合了獨立劇情片、科幻和超級英雄概念的電影，觀眾緣充滿不確定性。
關繼威在片中飾演楊紫瓊的丈夫，最終這部電影和關繼威都全面征服了好萊塢。
最終在奧斯卡頒獎台上，是《印第安納·瓊斯》的主角哈里遜·福特（Harrison Ford）將最佳電影獎座頒發給他們，他與關繼威得以在好萊塢最高舞台上重逢。
關繼威在台上感謝了自己的弟弟和妻子，「他們月複一月、年復一年地告訴我，我的時刻會到來的。」
「夢想是你必須要相信的東西，我幾乎就放棄了自己的，」他說。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
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- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。