關繼威是首位贏得奧斯卡獎的越南裔人士，為何越南官方反應卻是相當平淡？

文：喬納森·赫德（Jonathan Head）、武珍（Tran Vo）

在奧斯卡金像獎頒獎禮上奪得最佳男配角獎之後，關繼威（Ke Huy Quan）發表了一番動人的獲獎感言，提到他年少時從越南乘坐小船，中途住過香港難民營，最後到達加利福尼亞州的歷程。

「我在難民營裏度過了一年，然後一路輾轉終於來到這個好萊塢的最大舞台，」他說道，「人們說這種故事只有在電影裏才會發生，我難以置信它真的發生在我身上。這就是美國夢。」

他是第一個贏得奧斯卡獎的越南裔人士，也是本年度獲提名的兩個越裔之一——另一個是《鯨》（The Whale，《我的鯨魚老爸》）的周洪（Hong Chau），她一家當時同樣是乘小船逃離越南的。

但是在越南，官方的反應卻是相當平淡。幾乎全由政府控制的媒體報道很少提及到關繼威和他的身世背景。

有些人更多的是強調這名演員的華人血統，而不是他的越南背景。他在1971年出生於南越首都西貢，他的家庭屬於當時在生意經營上相當成功的華裔少數派，這類人在當時很多東南亞城市當中很常見。沒有人提到的是，他是以難民身份離開越南，是一群所謂「船民」的逃亡潮當中的一份子。

越南《青年報》（Thanh Nien）只寫到「他在1971年出生於胡志明市（西貢後來的官方名字）的一個華人家庭，及後於1970年代移居美國」。

《越南青年報》（Tuoi Tre）則寫道：「關繼威在1971年出生於越南的一個華人家庭，母親來自香港，父親來自中國大陸。」

《越南快訊》（VN Express）網站寫道，這名演員的「華人父母在堤岸區（Cho Lon）」，指的是西貢一個華裔聚居的傳統唐人街區。

越南政府官員沒有發表過任何評語，不過對一向習慣性沉默的越南共產黨來說，這或許不那麼令人意外。為什麼對於這個公開承認自己的越南背景、如今又大獲成功且得到全球認可的演員，大家會如此不願意敞開懷抱接納呢？

1970至1980年代的船民大逃亡，是越南近代史上最黑暗的事件之一。當時有超過150萬人逃離，當中大多數是華裔。他們常常乘坐搖擺不定的小船，穿過南中國海離開。

Photo Credit: GettyImages 關繼威當時搭乘的匯豐號郵輪，照片攝於1979年1月20日。

據聯合國難民署（UNHCR），當時這場難民潮中的死亡人數在20萬至40萬之間，有些人是死於無情的海盜手下。對於在當時剛剛擊退強大的美軍，後來又實現了壯麗的經濟騰飛的共產黨來說，這是一段他們想要忘記的歷史。關繼威在奧斯卡得獎，卻將這些記憶帶回來了。

那場悲劇性的船民大逃亡所喚醒的，還有越南與強大的鄰居中國之間糾纏的關係。兩個共產主義政權在二戰後的建政時期官方聯繫非常緊密，中國當時向北越提供大量的援助，支持後者先後對抗法國和美國。

但是，到了1975年4月，北越取得勝利和越南統一的時候，兩國的關係已經越來越緊張。這當中的關鍵點是，中蘇決裂和中美關係恢復之際，越南共產黨領導層站在了蘇聯一邊。

一個亞裔童星的奇幻歷程

關繼威的人生故事，開始於一段如許鞍華電影《投奔怒海》所講述的那種越南難民逃亡歷程，而他之後的人生也同樣如電影一般跌宕。

他7歲時隨家人逃離越南，他和父親到了香港，母親和三個兄弟姐妹則去了馬來西亞，直到1979年各自抵達美國之後才一家團聚。

但是關繼威接受《衛報》（The Guardian）訪問時卻用「創傷」來形容之後的一段日子，因為身為移民，「沒有人想要我們……在學校他們會取笑我們，你能想象這對一個孩子的精神狀態會造成怎樣的影響。」

他的人生轉折發生在12歲那年——他前去支持弟弟參加《印第安納·瓊斯》（Indiana Jones）的試鏡，卻被導演選中，他說那是他人生中「最幸福的時刻之一」。

Photo Credit: GettyImages 1984年6月11日，《印第安納瓊斯與末日神殿》於倫敦舉行首映式前，關繼威（右二）與該片製片人喬治·盧卡斯、演員凱特·卡普肖和喬納森·柯泉及導演史蒂芬史匹柏合影。

導演導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）是最早將亞裔演員加入好萊塢票房大片的導演，他之後參與製片的《七寶奇謀》（The Goonies）同樣選用了關繼威出演一個中國小偷，與一眾童星一起演出這部兒童經典喜劇。

雖然當中對亞裔的描繪因刻板印象而受到批評，但關繼威仍將史蒂芬史匹柏視為先驅者。不過成年之後他出演一系列電影和電視劇的角色越發模式化，只能放棄表演，轉而從事幕後工作，擔任助理導演或者特技協調員。

「從童星到成年演員的轉變總是很困難，」他向《電訊報》（The Telegraph）表示，「但當你是亞裔時，就更要難上100倍。」

直至以亞裔為主角的《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）大獲成功，再次看到希望的關繼威才決定重返幕前。

當得到《媽的多重宇宙》角色時，他並不期待電影會獲得如今的成功——這部融合了獨立劇情片、科幻和超級英雄概念的電影，觀眾緣充滿不確定性。

關繼威在片中飾演楊紫瓊的丈夫，最終這部電影和關繼威都全面征服了好萊塢。

最終在奧斯卡頒獎台上，是《印第安納·瓊斯》的主角哈里遜·福特（Harrison Ford）將最佳電影獎座頒發給他們，他與關繼威得以在好萊塢最高舞台上重逢。

Photo Credit: GettyImages 《媽的多重宇宙》橫掃本屆奧斯卡多個重要獎項

Photo Credit: GettyImages 在奧斯卡頒獎台上，關繼威與哈里遜·福特驚喜重逢。

關繼威在台上感謝了自己的弟弟和妻子，「他們月複一月、年復一年地告訴我，我的時刻會到來的。」

「夢想是你必須要相信的東西，我幾乎就放棄了自己的，」他說。