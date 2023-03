1985年以《殺戮戰場》獲頒獲奧斯卡最佳男配角，吳漢潤醫師曾靠著吃老鼠逃離紅色高棉

美國越裔演員關繼威因《媽的多重宇宙》在本屆奧斯卡金像獎獲得最佳男配角成為焦點,不過關繼威並非首位獲得奧斯卡最佳男配角的亞裔,而是出演1985年《殺戮戰場》(The Killing Fields)的吳漢潤(Haing S. Ngor,1940-1996)。

《殺戮戰場》這部電影的背景是柬埔寨紅色高棉執政期間,而這也是吳漢潤曾親身經歷的一段生命經驗。

原是婦產科醫生,靠著吃老鼠和白蟻逃離紅色高棉政權

在柬埔寨獨裁者 波布(Pol Pot,1925-1998) 掌權期間,數百萬柬埔寨人被迫進入勞改營,估計在1975年至1979年間,有約170萬柬埔寨人死於勞改營。原是婦產科醫生的 吳漢潤在當時 也被監禁和遭受酷刑,不僅其中 一根手指被砍掉一半,也曾被斧頭砍腳踝,而 吳的妻子是在生產時過世,遺憾的是, 吳漢潤當下無法替妻子醫治,因為一旦暴露醫生的身份就會被當局處死。

1980年 吳漢潤 移民到美國,當初她 和侄女是靠著吃老鼠和白蟻才得以順利跨過邊境得救,定居洛杉磯後,他先是擔任保全並學習英文, 此外也協助安置赴美的柬埔寨難民同胞,直到 在一場柬埔寨婚禮上,他被《殺戮戰場》的選角導演高登(Pat Golden)相中。儘管沒有任何表演經驗, 吳漢潤 仍獲得了飾演Dith Pran這個角色的機會;Dith Pran是一位真實的柬埔寨記者,於紅色高棉時期逃亡到泰國難民營,成為《泰晤士報》記者後報導關於柬埔寨發生的種族滅絕悲劇。

Photo Credit: GettyImages 在《殺戮戰場》的一場戲中,演員Sam Waterston向飾演Dith Pran的吳漢潤致意。

雖然是素人演員,蛋導演高登表示,由於 吳漢潤 曾親身經歷紅色高棉時期,「所有在吳醫生身上的發生的一切,就像發生在Dith Pran身上一樣」,因此成就了令人難忘的演出,「一個人需要某種才能才能做到這點,不是任何人都能利用他們的記憶和經驗,並再投射到攝影機前拍攝20遍。」

Photo Credit: GettyImages 《殺戮戰場》中的一個場景,飾演Dith Pran的吳漢潤在民兵守護下抱著孩子。

電影上映後,吳漢潤首先贏得了 金球獎和英國影藝學院電影獎的最佳男配角,後來還得向他的主管請假,才順利參加了奧斯卡頒獎典禮。在他的奧斯卡最佳男配角獲獎感言中, 吳漢潤除了特別 對選角導演高登表示感激,也表示感謝「幫助我向世界講述我的故事——讓世界知道我的國家發生了什麼。」

Photo Credit: GettyImages 吳漢潤帶著姪女Sophia Ngim Ngor出席奧斯卡頒獎典禮。

素人的演藝生涯並未結束,生命卻結束地令人錯愕

吳漢潤的演藝生涯也並未就此結束,在《殺戮戰場》後他又接連演出台灣電影《八二三炮戰》(1986)、香港電影《東方禿鷹》(1987年)、 美國越戰片《鐵三角》(1989)、美國驚悚片《野心》(1991,Ambition)等, 1993年更是演出美國導演奧利佛·史東(Oliver Stone)的《天與地》(Heaven & Earth)的主角,劇情以越戰為背景,改編自美國越裔作者馮黎莉的傳記《When Heaven and Earth Changed Places》和《Child of War, Woman of Peace》。

Photo Credit: GettyImages 吳漢潤手拿小自由女神像和一個奧斯卡獎杯,1988年攝於位於洛杉磯的公寓外。

除了參與電影演出,吳漢潤也持續呼籲對柬埔寨提供人道救援,更不時 回到泰柬邊境,在那裡創辦了一家醫療培訓中心,也花費許多時間和金錢協助數千名在紅色高棉政權下倖存下來的同胞,建立了協助難民的「援助流離失所者」( Aid to Displaced Persons )和「Enfants d'Angkor」兩個組織。

Photo Credit: GettyImages 1988年3月1日,吳漢潤拜訪泰國Khao I Dung的難民營。

遺憾的是,1996年2月25日,吳漢潤在洛杉磯柬埔寨社區被三名青年搶劫,並在他寓所旁的車庫前被射殺,享年55歲。

這三位年輕人是成立於洛杉磯唐人街幫派Oriental Lazyboys的成員,該幫成員常有家庭搶劫和劫車的行為,而這 三名幫派份子最後因謀殺罪被判處無期徒刑。

吳漢潤遇害後,關於被射殺的原因其實眾說紛紜,洛杉磯的柬埔寨社群都流傳吳漢潤是由波布或其同黨指使而被殺害,但由於美國警方始終沒有找到相關證據,加上吳漢潤 的勞力士手錶也的確被搶匪奪去, 最終便是以搶劫殺人案件作結, 但許多人也指出, 吳漢潤的 賓士座車仍留在原處,現場還留有2900美元現金,實在相當地不尋常。

Photo Credit: GettyImages 1988年3月1日,表情悲傷的吳漢潤從泰國回到柬埔寨邊境,照片中他所配戴的金項鍊放著已過世妻子的照片,而據説當時吳漢潤就是拒絕給予搶匪這條珍藏的金項鍊而引來殺機。

更令人驚訝的是,紅色高棉時期惡名昭彰的杜斯蘭監獄(Tuol Sleng)典獄長康克由(Kaing Guek Eav),2009年在一場由聯合國主持的法庭作證時,竟說出吳漢潤是因演出《殺戮戰場》一片而被殺害,讓這話題再次浮上檯面,雖然至今尚未有關於此案的後續發展,不過 住在長灘的 吳漢潤 堂兄Thommy Nou就表示,他「百分之百相信」, 吳漢潤的死「 是由共產黨人或可能是紅色高棉策劃的兇殺案」。

Photo Credit: GettyImages 1998年3月8日,姪女Sophia Ngim Ngor於在洛杉磯舉行的吳漢潤喪禮上悲痛落淚。

在 吳漢潤 生命的最後幾年,他依舊繼續住在一間有兩房的洛杉磯公寓, 縱然他的生命最終結束地令人錯愕,但後半輩子也終於擁有難得的平靜生活,就如 他曾寫到:「在美國生活意味著,當我早上醒來時,我沒有感到恐懼。我確信我會度過每一天、每一周以及未來的許多年。」

Photo Credit: GettyImages 吳漢潤在洛杉磯的公寓打電話,客廳茶几上放著奧斯卡金像獎的獎座。照片攝於1988年4月6日。

