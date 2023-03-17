1985年以《殺戮戰場》獲頒獲奧斯卡最佳男配角，吳漢潤醫師曾靠著吃老鼠逃離紅色高棉
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1985年獲得奧斯卡最佳男配角的吳漢潤，是紅色高棉政權下的倖存者，原是婦產科醫生的他，是靠著吃老鼠和白蟻逃離柬埔寨並順利移民美國。赴美後他從保全做起，在一場婚禮上被導演相中出演《殺戮戰場》，獲獎無數後他積極對家鄉柬埔寨提供人道援助，卻在1998年被三名幫派份子搶劫並槍殺，被射殺的原因如今仍是眾說紛紜。
美國越裔演員關繼威因《媽的多重宇宙》在本屆奧斯卡金像獎獲得最佳男配角成為焦點，不過關繼威並非首位獲得奧斯卡最佳男配角的亞裔，而是出演1985年《殺戮戰場》（The Killing Fields）的吳漢潤（Haing S. Ngor，1940-1996）。
《殺戮戰場》這部電影的背景是柬埔寨紅色高棉執政期間，而這也是吳漢潤曾親身經歷的一段生命經驗。
原是婦產科醫生，靠著吃老鼠和白蟻逃離紅色高棉政權
在柬埔寨獨裁者波布（Pol Pot，1925-1998）掌權期間，數百萬柬埔寨人被迫進入勞改營，估計在1975年至1979年間，有約170萬柬埔寨人死於勞改營。原是婦產科醫生的吳漢潤在當時也被監禁和遭受酷刑，不僅其中一根手指被砍掉一半，也曾被斧頭砍腳踝，而吳的妻子是在生產時過世，遺憾的是，吳漢潤當下無法替妻子醫治，因為一旦暴露醫生的身份就會被當局處死。
1980年吳漢潤移民到美國，當初她和侄女是靠著吃老鼠和白蟻才得以順利跨過邊境得救，定居洛杉磯後，他先是擔任保全並學習英文，此外也協助安置赴美的柬埔寨難民同胞，直到在一場柬埔寨婚禮上，他被《殺戮戰場》的選角導演高登（Pat Golden）相中。儘管沒有任何表演經驗，吳漢潤仍獲得了飾演Dith Pran這個角色的機會；Dith Pran是一位真實的柬埔寨記者，於紅色高棉時期逃亡到泰國難民營，成為《泰晤士報》記者後報導關於柬埔寨發生的種族滅絕悲劇。
雖然是素人演員，蛋導演高登表示，由於吳漢潤曾親身經歷紅色高棉時期，「所有在吳醫生身上的發生的一切，就像發生在Dith Pran身上一樣」，因此成就了令人難忘的演出，「一個人需要某種才能才能做到這點，不是任何人都能利用他們的記憶和經驗，並再投射到攝影機前拍攝20遍。」
電影上映後，吳漢潤首先贏得了金球獎和英國影藝學院電影獎的最佳男配角，後來還得向他的主管請假，才順利參加了奧斯卡頒獎典禮。在他的奧斯卡最佳男配角獲獎感言中，吳漢潤除了特別對選角導演高登表示感激，也表示感謝「幫助我向世界講述我的故事——讓世界知道我的國家發生了什麼。」
素人的演藝生涯並未結束，生命卻結束地令人錯愕
吳漢潤的演藝生涯也並未就此結束，在《殺戮戰場》後他又接連演出台灣電影《八二三炮戰》（1986）、香港電影《東方禿鷹》（1987年）、美國越戰片《鐵三角》（1989）、美國驚悚片《野心》（1991，Ambition）等，1993年更是演出美國導演奧利佛·史東（Oliver Stone）的《天與地》（Heaven & Earth）的主角，劇情以越戰為背景，改編自美國越裔作者馮黎莉的傳記《When Heaven and Earth Changed Places》和《Child of War, Woman of Peace》。
除了參與電影演出，吳漢潤也持續呼籲對柬埔寨提供人道救援，更不時回到泰柬邊境，在那裡創辦了一家醫療培訓中心，也花費許多時間和金錢協助數千名在紅色高棉政權下倖存下來的同胞，建立了協助難民的「援助流離失所者」（Aid to Displaced Persons）和「Enfants d'Angkor」兩個組織。
遺憾的是，1996年2月25日，吳漢潤在洛杉磯柬埔寨社區被三名青年搶劫，並在他寓所旁的車庫前被射殺，享年55歲。
這三位年輕人是成立於洛杉磯唐人街幫派Oriental Lazyboys的成員，該幫成員常有家庭搶劫和劫車的行為，而這三名幫派份子最後因謀殺罪被判處無期徒刑。
吳漢潤遇害後，關於被射殺的原因其實眾說紛紜，洛杉磯的柬埔寨社群都流傳吳漢潤是由波布或其同黨指使而被殺害，但由於美國警方始終沒有找到相關證據，加上吳漢潤的勞力士手錶也的確被搶匪奪去，最終便是以搶劫殺人案件作結，但許多人也指出，吳漢潤的賓士座車仍留在原處，現場還留有2900美元現金，實在相當地不尋常。
更令人驚訝的是，紅色高棉時期惡名昭彰的杜斯蘭監獄（Tuol Sleng）典獄長康克由（Kaing Guek Eav），2009年在一場由聯合國主持的法庭作證時，竟說出吳漢潤是因演出《殺戮戰場》一片而被殺害，讓這話題再次浮上檯面，雖然至今尚未有關於此案的後續發展，不過住在長灘的吳漢潤堂兄Thommy Nou就表示，他「百分之百相信」，吳漢潤的死「是由共產黨人或可能是紅色高棉策劃的兇殺案」。
在吳漢潤生命的最後幾年，他依舊繼續住在一間有兩房的洛杉磯公寓，縱然他的生命最終結束地令人錯愕，但後半輩子也終於擁有難得的平靜生活，就如他曾寫到：「在美國生活意味著，當我早上醒來時，我沒有感到恐懼。我確信我會度過每一天、每一周以及未來的許多年。」
參考資料
- Before Ke Huy Quan won a Best Supporting Actor Oscar, this Cambodian actor made history acting in a movie about the genocide he personally survived（Insider）
- Remembering Haing Ngor, The First Asian To Win Best Supporting Actor — For 'The Killing Fields' In 1985（LAist）
- Three Charged with Murder, Robbery in Slaying of Actor Haing S. Ngor（AP）
- DR. HAING NGOR DIES（華盛頓郵報）
- Revisiting Haing Ngor’s murder: ‘Killing Fields’ theory won’t die（洛杉磯時報）
- The Life and Strange Death of the Khmer Rouge Survivor Who Won an Oscar, Then Got Murdered（VICE）
- Murder of 'Killing Fields' star Haing Ngor still haunts detective: 'I didn’t have any answers（福斯新聞）
延伸閱讀
- 小時了了又大器晚成的關繼威，戲劇性的人生可從幼年與家人從越南逃亡到美國說起
- 紅色高棉政權下的倖存者，全美首位柬埔寨裔市長Sokhary Chau宣布就職
- 在這柬埔寨寧靜平坦的土地上，紅色高棉統治時代卻是人間地獄
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核稿編輯：杜晉軒
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
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溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
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空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
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註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。