瑞士信貸到底出了什麼問題？「末日博士」羅比尼：瑞信可能大到不能倒，也可說大到無法救
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美國矽谷銀行倒閉剛獲止血，又爆發瑞士信貸財務危機震撼銀行業。曾準確預測2008全球金融海嘯而有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）昨天受訪時說：「問題在於若按某些標準，瑞信可能大到不能倒，也可說大到無法救。目前不清楚（瑞士）聯邦體系有否足夠資源制定紓困計畫。」
大到不能倒，瑞信向瑞士央行借1.66兆救急
（中央社）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）股價崩跌後，昨（16）日宣布將向瑞士央行借款500億瑞士法郎（約新台幣1.66兆元）做支撐。
《法新社》報導，瑞信透過聲明表示他們也正提出價值約30億美元的債券回購。
瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在聲明中說：「這些措施表明我們在持續進行策略轉型，為客戶和股東創造價值之際，採取決定性的行動強化瑞信。」
「我的團隊和我本人決心迅速向前邁進，要打造一家更純粹，也更專注於客戶需求的銀行。」
瑞信近年遭受一連串醜聞重創，大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價15日暴跌。
瑞信股價前天一度崩跌逾30％，收盤前雖略微回漲，終場股價仍暴跌24.24％，收在每股1.697瑞士法郎。
瑞信2021年2月時股價為12.78瑞士法郎，隨後爆發一連串問題，使市值大幅蒸發。
瑞信前天股價暴跌，適逢外界正擔心美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉恐帶來連鎖效應。
瑞信是全球30間被視為「大到不能倒」的銀行之一，迫使瑞信必須大幅擱置放款以挪更多資金度過危機。
大到不能倒或大到沒法救，瑞士信貸危機一次看
（中央社）美國矽谷銀行倒閉剛獲止血，又爆發瑞士信貸財務危機震撼銀行業。一股金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，加深人們對銀行業危機可能威脅全球經濟的擔憂。
《紐約時報》指出，最新的動盪是瑞士信貸銀行體質狀況的恐慌所引發。擁有166年歷史的瑞信因長年管理不善和風險控管不力而問題叢生。
儘管瑞信的問題與近期美國銀行倒閉潮原因不同，但對瑞信的擔憂加劇人們對整體經濟惡化的恐懼。為安撫投資者，瑞士央行稱必要時會介入以維持瑞信運營。
- 瑞信到底出什麼問題
美國財經媒體指出，瑞信危機的遠因包含被控幫助毒販在保加利亞洗錢而遭刑事定罪、捲入非洲的莫三比克貪腐、前雇員和高層涉間諜醜聞及大量客戶資料外流等，給外界內控大有問題的不良觀感致許多客戶出走，2022年底出走的資金達到空前規模。
美國證管會（SEC）9日對瑞信年報提出質疑，瑞信被迫延後報告發布時間，在美國矽谷銀行（SVB）倒閉之際更加深投資人疑慮。在最大投資者──沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）昨天宣布基於監管規定而排除增持股份後，瑞信因資金恐斷根而股價暴跌逾24％。
- 歐美股市血流成河
CNBC報導，歐洲的Stoxx 600指數下跌2.92％，銀行類股更暴跌7％。法國巴黎銀行（BNP Paribas）下跌10.11％，法國興業銀行（Societe Generale）下跌12.18％，德意志銀行（Deutsche Bank）下跌5.17％。多間銀行個股跌到熔斷。
恐慌蔓延跨越大西洋，美股道瓊工業指數跌0.9％，標準普爾500指數下挫0.7％。地區性銀行續受重創，PacWest Bancorp下跌12.87％；第一共和銀行（First Republic Bank）下跌21.37％，信用評等還被惠譽及標普全球評級調降。
大型銀行也未能倖免，摩根大通（JPMorgan Chase）跌4.72％，花旗集團（Citigroup）跌5.44％，高盛（Goldman Sachs）跌3.09％。
- 會重蹈2008金融海嘯覆轍嗎？
由於資金枯竭加上其他銀行拒絕交易，2008年華爾街巨頭雷曼兄弟（Lehman Brothers）垮台引發全球金融海嘯。有別於雷曼兄弟和矽谷銀行，瑞信有大量流動性資產，且可獲得瑞士央行提供的貸款工具，在去（2022）年爆發資金嚴重外流後，瑞信已建立起緩衝機制應對情況。
瑞信執行長柯納（Davies. Koerner）表示，他們的流動性覆蓋率表明可承受壓力期大量資金外流1個月。
- 銀行危機衍生資金難取得，恐加速經濟衰退
布里克萊金融集團（Bleakley Financial Group）投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示，儘管瑞信危機與矽谷銀行倒閉無關，但歐美接連爆發銀行危機恐導致資金取得困難，「銀行將會把更多心力擺在穩住資產負債表，而非貸款」。
放貸減緩將削減需求和資本投資，反過來又可能加速經濟衰退到來，美債收益率、油價均出現下跌。
摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）全球固定收益與宏觀策略主管卡隆（Jim Caron）說：「大家看到的是金融狀況顯著收緊，按市場說法，這會增加經濟衰退風險。」高盛昨天調降美國經濟成長預測0.3個百分點至1.2％。
《財星雜誌》（Fortune）指出，曾準確預測2008全球金融海嘯而有「末日博士」（Dr. Doom）之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini），去年底直言由於公共和私人債務不斷上升、通膨猶如頑疾、激進升息及其他可觀威脅，全球經濟正變相面臨另一場大蕭條。
他在13日時說，雖然暫時看不出美國地區性銀行的問題會蔓延到大型銀行或更廣泛的金融體系，但隨利率上升，會有大型歐洲銀行出問題，結果馬上就爆出瑞信危機。
羅比尼昨天受訪時說：「問題在於若按某些標準，瑞信可能大到不能倒，也可說大到無法救。目前不清楚（瑞士）聯邦體系有否足夠資源制定紓困計畫。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 瑞士信貸爆財務危機：資金缺口達上千億，市場憂心重演雷曼兄弟破產風暴
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。