瑞信危機亞股全倒，台灣金融三業曝險近1573億，金管會密切觀察發展
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金管會昨天公布，2022年12月底本國銀行對瑞信集團曝險餘額達489億元，較2022年10月底減少64億元，呈下滑趨勢，至於今年國銀對瑞信最新曝險概況，銀行局仍在持續調查中。目前國內有7家銀行仍銷售瑞信金融商品，但均有採取風控措施，且目前客戶若要贖回，並無流動性問題。
瑞信危機亞股全倒，金管會：台股基本面有撐
（中央社）瑞信危機重創股市，主要亞股昨（16）日倒一片。金管會強調，台股今（2023）年表現優於亞洲主要股市且動能持穩，昨天台股相比國際也並無特別震盪，金管會將密切注意國際金融情勢變化。
瑞士信貸（Credit Suisse）危機引發市場憂慮，瑞信股價一度雪崩，台股t昨天終場下挫166.47點，雖力守15200點之上，但創下農曆兔年紅盤日來收盤新低。
金管會證期局副局長高晶萍昨天在例行記者會表示，15日美股4大指數除那斯達克指數外均呈現下跌，昨天亞股普遍下挫，台股收盤跌幅1.08％，同時間香港跌幅1.5％、日本跌幅0.94％、新加坡跌幅0.79％、上海跌幅0.67％、韓國跌幅0.11％。
高晶萍指出，原則上台股昨天跌幅相比國際並無特別震盪，且台股仍有基本面，截至2月底上市櫃公司營收為新台幣6兆元，相比去年同期衰退、但仍為歷年同期次高，金管會仍會密切注意國際金融情勢變化。
將時間線拉長，今年截至3月15日止，台股漲幅8.84％，韓國漲幅6.41％、上海漲幅5.63％、日本漲幅4.35％、深圳漲幅3.61％、香港跌幅1.22％、新加坡跌幅2.41％、美國那斯達克漲幅9.24％，台股表現仍為亞洲主要股市之冠。
股市成交量方面，今年截至3月15日台股日均量為2219億元，年減29.41％，仍優於韓國股市日均量年減幅30.79％。
高晶萍提到，日均量變化主因受升息、俄烏戰爭等國際政經情勢影響，市場避險氣氛濃厚，投資人對股市態度轉趨保守所致，但整體而言台股動能仍持穩。
另根據金管會證期局資料，截至3月15日台股整戶擔保維持率仍高達175.29％。
金融三業對瑞信曝險近1573億，金管會密切觀察發展
（中央社）瑞信危機為金融市場再投震撼彈，金管會統計，金融三業對瑞信曝險達新台幣1572.97億元，另投資人透過基金持有瑞信曝險達46.3億元，金管會強調將密切觀察後續發展。
瑞士信貸日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價雪崩下滑，驚動瑞士央行出面保證將提供流動性援助。
金管會昨天公布，2022年12月底本國銀行對瑞信集團曝險餘額達489億元，較2022年10月底減少64億元，呈下滑趨勢，至於今年國銀對瑞信最新曝險概況，銀行局仍在持續調查中。
今年1月底整體保險業對瑞信銀行投資曝險達1082億元，占保險業可運用資金總額的0.35％，比例不高；今年2月底證券自營商對瑞信曝險帳面成本為1.97億元，占全體券商淨值不到1％。
合計金融三業對瑞信曝險達1572.97億元，其中以保險業曝險逾千億元最多。
針對保險業是否須提列預期信用損失，金管會保險局副局長蔡火炎表示，針對目前瑞信銀行股價波動情形，保險業須綜合考量實際情形及後續預期發生違約風險，依保險業財務報告編製準則及IFRS相關規定辦理。
除了金融三業持有對瑞信曝險外，投資人也持有瑞信曝險部位，包括持有瑞信金融債、結構型商品及基金曝險等。
根據金管會統計，截至2022年12月底止，銀行客戶持有瑞信金融債及結構型等相關商品部位達674億元，相比2022年10月底減少251億元。
境內外基金方面，截至今年2月底有4檔投信基金持有瑞信有價證券，金額0.2758億元，占整體投信基金規模的0.00053％；另今年1月底有113檔境外基金投資瑞信有價證券，依國內投資人投資比重計算曝險達46.03億元，占投資人持有整體境外基金總額的0.13％。
7銀行仍銷售瑞信商品，金管會：客戶贖回無流動性問題
（中央社）繼美國矽谷銀行風暴後，瑞信危機再震動市場。金管會表示，目前國內有7家銀行仍銷售瑞信金融商品，但均有採取風控措施，且目前客戶若要贖回，並無流動性問題。
瑞士信貸日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價雪崩下滑，驚動瑞士央行出面保證將提供流動性援助。
現在國內仍有少數7家銀行銷售瑞信金融商品，但7家銀行均有採取風控措施，例如僅能銷售給專業投資人、不主動推介、有商品限制或必須取得專案核准等。金管會統計，2022年底銀行客戶持有瑞信金融債及結構型等相關商品曝險部位達新台幣674億元。
金管會銀行局副局長林志吉表示，銀行客戶對瑞信投資餘額實際上已呈現下降，且金管會洽詢幾家大型銷售行，目前客戶若要贖回並無流動性問題，也沒有特別看到有出現大量贖回的現象。
林志吉提到，實際上現在情況還在發展中，有業者認為目前還在密切觀察期，不見得有達到資產須評估減損的程度，香港證監會也提到將密切注意事件相關發展對市場的影響。
根據金管會統計，金融三業合計對瑞信曝險達1572.97億元，其中本國銀行對瑞信集團曝險達489億元。
林志吉指出，國銀對瑞信曝險金額，實際上僅占整體海外曝險逾12兆元部位的0.4％，金管會仍會密切觀察後續相關發展。
另金管會證期局同步公布，截至今天為止，瑞信在台灣發行的國際債券流通在外檔數達27檔，流通在外餘額為21.09億美元（約新台幣627.66億元），占整體國際債券流通在外餘額的1.01％。國際板債市主要買盤為壽險公司。
金融危機牽動美升息放緩，分析稱有利中國貨幣寬鬆
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
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