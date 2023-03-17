美國面臨史上最嚴峻H5N1禽流感疫情，各界對雞隻是否該施打疫苗看法不一

文：Taylor Mei

因近期H5N1禽流感大爆發，美國、日本及台灣等共計76個國家蛋荒頻傳，民眾至超市購物時無論是冷藏，還是常溫雞蛋的貨架經常空空如也。根據世界動物衛生組織（WOAH）指出，這次的禽流感，已經讓全球超過1.4億隻鳥類及家禽死亡或遭到撲殺。

這場從去（2022）年延燒至今的禽流感疫情，對美國這個世界第4大產蛋國來說，也是有史以來最嚴重的一次。光是在美國境內47州，就有超過5800萬隻家禽受到影響，且病毒感染也出現跨物種跳躍至熊、貂、浣熊、狐狸等哺乳類動物，引發外界擔憂未來在人類身上，是否也可能造成大規模感染。

H5N1釀大流行可能性低

人類感染禽流感的情形並不常見，且禽流感經人傳人的機率更是十分罕見。據《紐約時報》（The New York Times）報導，世界衛生組織（WHO）統計自去年起，全球僅有9例確認感染H5N1的案例，且相關染疫患者多與家禽有密切接觸的紀錄。如美國於3月初，即有6315名疑似感染H5N1的患者列入觀察名單，美國疾病管制暨預防中心（CDC）流感部門醫療長上木（Tim Uyeki）表示，6315人中有163人出現症狀，但實際上僅有一名患者確診。

對此，總統拜登（Joe Biden）日前也已召集了相關單位討論，盼能儘速找到最合適的解方。針對病毒禽傳人及人傳人的疑慮，美國CDC專家表示，H5N1出現大流行的機率偏低，且目前已有機構將相關病毒株送交至藥廠，規劃未來生產可供人類施打的疫苗；CDC同時也在嘗試，是否有機會能與檢驗試劑廠商合作，針對H5N1研發如檢測SARS-CoV-2病毒的快篩試劑。

此外，美國農業部（USDA）也強調現階段已開始研發提供家禽使用的疫苗，並密切與相關製藥廠商聯繫，希望能率先開始大規模生產家禽用禽流感疫苗。

雞隻施打疫苗出口成擔憂

「這樣的疫苗，有機會能為雞隻在較為嚴峻的H5N1禽流感疫情中，提供良好的保護力。」CDC指出。而農業部旗下的東南家禽研究實驗室（SEPRL）也已著手研發相關動物用疫苗多年，為的便是希望能在緊急時刻派上用場。