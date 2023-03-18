「大到不能倒」的瑞信股價暴跌，比矽谷銀行倒閉更像「雷曼時刻」
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上周，美國銀行業的問題浮出水面，該國第16大銀行矽谷銀行倒閉。矽谷銀行並不服務一般老百姓，而是專門針對創業企業、創投基金，其客戶群的集中度較高。相比於矽谷銀行，瑞信的規模和業務普遍程度更像當年的雷曼兄弟。
矽谷銀行突然倒閉，猶如懸在全球市場頭頂的烏雲，這朵還沒飄散，一朵更大的烏雲倏忽而至，搶走了各個媒體的新聞頭條。
本周三，瑞士信貸的股價下跌了24％，在紐交所開盤一度暴跌近30％。背後有三個原因共同作用：
- 瑞信自身的問題，其在財務報告中披露內部監控有重大缺陷；
- 股東表態雪上加霜，瑞信的最大股東——沙烏地國家銀行——表示不會向這家機構繼續增資助其脫困；
- 高度緊張的外部壞境，隨著矽谷銀行的倒閉，市場避險情緒嚴重，瑞信的麻煩更加劇了這種擔憂。
隨著瑞信暴跌，歐美股市的銀行股也都應聲大跌。關於「雷曼時刻」的討論再次甚囂塵上。
大到不能倒
上周，美國銀行業的問題浮出水面，該國第16大銀行矽谷銀行倒閉。矽谷銀行並不服務一般老百姓，而是專門針對創業企業、創投基金，其客戶群的集中度較高。
相比於矽谷銀行，瑞信的規模和業務普遍程度更像當年的雷曼兄弟。
這家總部位於瑞士蘇黎世的銀行和金融服務公司，成立於1856年，業務包括財富管理、投資銀行、瑞士銀行和資產管理，而且業務遍布全球50多個國家。
從規模上講，瑞信更是矽谷銀行無法比擬。即便經歷大量資金外流和連續虧損，瑞信管理的資產規模依然超過1萬億瑞士法郎，相當於1.1萬億美元。而全世界GDP超過1萬億美元的國家僅有17個。
這些數據都指向一個事實——瑞信成為「大到不能倒」的金融機構之一。
通常而言，國際金融穩定委員會指定為具有系統重要性的30家全球金融機構，都被認為在此之列。除了瑞信之外，還有美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）等。
2008年，雷曼兄弟破產是美國歷史上最大的破產案，也標誌著2008年金融危機全面爆發。惠及全球多年的經濟擴張期嘎然而止。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，新興經濟2009年急劇減速，增幅只有2.8％，而發達工業國家出現負增長，-3.4％。
美歐政府衝出來拯救深陷困境的金融機構，買單的是各自的納稅大眾。美國政府接手聯邦住房貸款抵押機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），花1820億美元的天價贖救美國國際集團（AIG），國會還批准了7000億美元專款用於救助深陷泥淖難以自拔的銀行。時任美國財長鮑爾森（Henry Paulson）甚至有了個綽號，「救贖先生」。
歐巴馬上台後，聯邦政府開始大舉拋美元買債券，為經濟注入資金，6年內注資總共達4.5萬億美元。
這位危機時刻就任的總統表示，「我知道此時此刻被視為在幫助銀行有多麼不得人心……我是要讓那些銀行為得到的救助承擔全部責任。這次，首席行政官們將無法再用納稅人的錢來給自己付工資，或者買華麗的窗簾，或者乾脆開著私人飛機消失了。那種日子一去不復返了。」
信心的問題
矽谷銀行和瑞士信貸，似乎已經展現出政府再次出手收拾爛攤子的場景。
在美國，加州金融保護和創新局不到48小時就站出來說，由於流動性不足和資不抵債，該局已接管了矽谷銀行並任命聯邦存款保險公司為接管人。
在瑞士，瑞士國家銀行（瑞士的中央銀行）和瑞士金融市場監管局試圖平息投資者的擔憂，稱瑞信符合被認為具有系統重要性的銀行的要求，因此他們凖備在必要時幫助瑞士信貸。
這家陷入困境的銀行業巨頭表示，將從瑞士中央銀行借入多達500億瑞士法郎（540億美元）以支撐其財務狀況。
更重要的問題是，矽谷銀行與瑞士信貸，為何在短時間內接連遇到麻煩？
Capital Economics的肯寧漢（Andrew Kenningham）分析，瑞士信貸遇上的麻煩令人再次想到了一個問題——這是全球危機的開始，還是另一個「獨特性」個案？
當年「雷曼兄弟」倒閉，歸根結底是因為MBS（房產抵押貸款證券）的信用崩盤。而MBS經常作為抵押品，進行借款，甚至還通過衍生品，進一步放大了槓桿率。由於它被廣泛運用在各種金融交易中，因此「傳染性」極強。
相比之下，無論矽谷銀行，還是瑞信股價暴跌，背後都未出現某種特定資產的崩盤。中金公司的一份報告認為，瑞信是因自身內控不足引發流動性壓力的「個例」。
目前看來，瑞信的麻煩早就開始了。2021年Archegos Capital爆倉事件中，瑞信損失最為嚴重，2022年開始收縮計劃，即便如此，第四季度還是資產流失超過1000億美元。
不過一連串事件也體現出，美聯儲連續升息後，資金成本越來越高的情況下，金融體系的薄弱環節開始暴露出問題。
瑞信董事長阿克塞爾．萊曼（Axel Lehmann）在股價暴跌當天的會議上稱，不會考慮政府援助，該行重新恢復盈利能力的努力不能和近期美國小型銀行陷入流動性問題相提並論。然而一天之後就宣佈了從瑞士央行借入500億瑞士法郎的決定。
值得一提的是，全球對沖基金巨頭橋水創始人達利歐，在社交媒體LinkedIn上發文稱，矽谷銀行倒閉僅是短期債務週期泡沫破滅的開端，他認為未來一兩年美國的經濟金融情況將非常嚴峻。
達利歐因為凖確預測了2008年的金融危機而聲名鵲起。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
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AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
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你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。