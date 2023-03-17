法國總理未經國會投票、強制通過退休改革法案，在野黨齊聲砲轟、7000民眾聚集巴黎抗議
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由於執政黨團對投票結果沒有把握，因此在最後一刻宣布動用終極武器——憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，法案立即視為通過。此決定引發朝野震動與反對黨怒火。激進左派不屈法國領袖梅朗雄對法媒表示，退改法案「沒有任何國會正當性」，並支持向政府提出不信任動議，「政府多數在我們眼前崩垮」。
法總理強制通過退休改革法案引怒火，政治危機一觸即發
（中央社）法國國民議會今天（當地時間16日）原將投票表決退休改革法案，但由於執政黨擔心沒掌握多數，因此開議前宣布動用憲法第49.3條，強制通過法案，引發朝野怒火，民眾立即聚集抗議，政治危機恐一觸即發。
今天是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）退休改革法案在國會兩院的決戰日。下午國民議會最終投票表決前，由於執政黨團對投票結果沒有把握，因此在最後一刻宣布動用終極武器——憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，法案立即視為通過。
這份極度不受歡迎的年改法案將法定退休年齡從62歲延後至64歲，儘管政府在事前多次表示不願動用憲法49.3，但眼見未確定掌握多數，仍決定孤注一擲，進行政治豪賭。
因為憲法第49.3條在法案強制通過後，同時賦予反對陣營24小時提出不信任動議，若動議通過，內閣必須總辭、法案撤銷。
總理柏納（Elisabeth Borne）下午國民議會開議時，在反對派抗議高歌聲中宣布，「幾票的不確定性籠罩，我們不能冒讓175個小時國會辯論化為泡影，以及上下兩院共識破裂的風險。依據你們的改革與國會討論的法案，我準備好承擔我的責任了」，也就是動用這項憲制手段。
馬克宏則表示，他的政治意願是交由投票表決，但若國民議會投票不通過，「對財政、經濟的風險會太大。」
此決定引發朝野震動與反對黨怒火。激進左派不屈法國領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）對法媒表示，退改法案「沒有任何國會正當性」，並支持向政府提出不信任動議，「政府多數在我們眼前崩垮」。
極右派國民聯盟議員雅各貝利（Laurent Jacobelli）砲轟動用49.3法條「是政府的失敗，傷害民主。總統緊抓著他的改革，就像被寵壞的小孩之於他的玩具。」他也宣布，極右派會投票支持不信任動議。
原本多數支持法案的右派共和黨議員也覺不妥，馬赫雷（Olivier Marleix）在推特上譴責，「共和黨很遺憾國民議會不能就涉及所有法國人的改革進行投票」，認為此舉「缺乏社會對話」。
共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）稍後則表示，「這是深層的制度危機」，但宣布不參與任何不信任動議，「不想在混亂中增加混亂。」
傍晚4點多，政府宣布後，越來越多抗議人潮在工會的號召下，聚集到與國民議會隔著塞納河相望的協和廣場。
臨時行動動員速度驚人，一小時內就出現法國總工會（CGT）等工會組織，許多反對黨議員也親自參與抗議示威。
上千人隨後在塞納河畔與香榭大道旁巷弄遊行，高唱「這將引爆」，抗議政府使用憲法第49.3條。警方立即動員，與示威者間氣氛緊張，預示著法國的政治危機與社會運動恐怕升級。
這是柏納第10度動用憲法49.3條，也剛好是法國第五共和成立以來第100次有總理對一法案採用此憲法武器。反對黨將可於明天下午3點之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至柏納內閣的命運。
7000人抗議法國退休改革法案，警施放催淚瓦斯
為抗議法國政府的退休改革法案，大約7000人今天自發性聚集在巴黎協和廣場（Place de la Concorde），一同參與未事先規劃的示威，警方施放催淚瓦斯加以驅離。
成排員警拿出盾牌和警棍，朝協和廣場前進，而在廣場中央冒出火光後，警察還發射了水砲。
《法新社》記者目擊，員警衝向示威者，並使用催淚瓦斯，把廣場上和通往國民議會橋樑上的抗議者趕走。
《路透社》記者則目擊有人朝警方扔擲石頭，警方衝散抗議人群。
多數示威民眾在晚間8時30分（格林威治時間19時30分）已離開廣場。警方表示他們逮捕8人。
示威地點隔著塞納河（Seine）與國民議會相望。而法國總理柏納今天在國民議會開議前，宣布動用憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，退休改革法案立即視為通過。
這份極度不受歡迎的年改法案將法定退休年齡從62歲延後至64歲。反對黨將可於明天下午3點之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至柏納內閣的命運。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
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十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
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接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
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