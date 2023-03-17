2023/03/17,
經濟

歐洲央行維持升息2碼，上修歐元區今年成長預估，不再提未來大幅升息必要性

歐洲央行維持升息2碼，上修歐元區今年成長預估，不再提未來大幅升息必要性
德國金融中心法蘭克福。Photo Credit: Holger Ullmann提供 via 中央社

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儘管銀行界危機引人憂心，歐洲中央銀行（ECB）昨天仍升息2碼，維持原定升息幅度不變，但其聲明稿拿掉之前版本中提及未來「大幅」升息必要性等字眼，歐洲主要股市昨天收高。

歐洲央行維持升息2碼，上修歐元區今年成長預估

（中央社）歐洲中央銀行昨（16）日維持原定升息幅度不變，決議提高主要利率2碼（0.5個百分點），並上修歐元區今（2023）年國內生產毛額（GDP）預估至成長1.0％。

儘管銀行危機擴大疑慮引發市場動盪，歐洲央行焦點依然放在對抗高漲的通膨。

不過，《法新社》報導，歐洲央行這次聲明稿中拿掉之前版本中提及未來「大幅」升息必要性等字眼。

此外，歐洲央行昨天也上修歐元區今年國內生產毛額（GDP）預估至成長1.0％，主要因能源價格下降，以及更具因應國際環境挑戰的韌性。

歐洲央行之前預估，今（2023）年歐元區GDP成長0.5％。

歐洲央行還說：「歐洲央行幕僚預估在勞動市場強勁、信心好轉以及實質收入反彈等因素支撐下，2024和2025年成長將進一步攀升至1.6％。」

然而，歐洲央行對2024年和2025年經濟成長預估，低於之前分別預估的1.9％和1.8％。

歐央行不再提未來大幅升息必要性，歐股收高

（中央社）儘管銀行界危機引人憂心，歐洲中央銀行（ECB）昨天仍升息2碼，維持原定升息幅度不變，但其聲明稿拿掉之前版本中提及未來「大幅」升息必要性等字眼，歐洲主要股市昨天收高。

倫敦FTSE 100指數上漲65.58點或0.89％，以7410.03點作收。

法蘭克福DAX指數勁揚231.84點或1.57％，收在14967.10點。

巴黎CAC 40指數大漲140.01點或2.03％，收7025.72點。

另外，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）向瑞士央行借款500億瑞士法郎（約新台幣1.66兆元）做支撐後，昨天股價收復失土，收在每股2.02瑞士法郎，漲幅逾19％。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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