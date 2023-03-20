銀行相繼關門見危機蔓延，加密行業能「借東風」還是要「乘東風」？第三屆《區塊鏈應用法律高峰論壇》4/7隆重展開

過去一年，美國聯準會（Fed）採取激烈升息行動，快速上升的利率帶來嚴重的後遺症，矽谷銀行因美債價格大跌，出現嚴重流通性危機，已經宣告倒閉。在此之前，以加密貨幣友好著名的銀行Silvergate Bank已宣布清盤。在Silvergate Bank、矽谷銀行相繼關門後，美國監管機構於13日突然宣布關閉另一家加密貨幣友好的銀行Signature Bank，為已陷入恐慌的加密貨幣市場再帶來一記重擊。

美國前國會議員Barney Frank表示， Signature Bank並沒有資不抵債，之所以會被當局關閉，部分原因在於美國政府要打擊加密貨幣產業。現為Signature Bank董事的Barney Frank直言，監管機構針對Signature Bank採取行動，主要是為了「殺雞儆猴」，釋放出強烈的「反加密貨幣」訊號。

被市場暱稱為「女股神」的Cathie Wood也認為，監管機構本應該關注傳統銀行系統將崩潰的跡象，而不是試圖阻擋去中心化金融平台。當美國銀行體系為應對地區銀行擠兌而癱瘓時，比特幣、以太坊和其他加密貨幣網絡卻正常運行。如今的銀行危機已經威脅到穩定幣，這也與監管機構過去宣稱「穩定幣威脅金融穩定」的言論形成鮮明對比，Cathie Wood強調，「監管機構不應該阻止去中心化、透明、可審計和運作良好且沒有中心故障點的金融平台，而應該關注傳統銀行體系中隱約可見的故障點，即中心化和缺乏透明度。」

矽谷銀行倒閉牽連甚廣，主要是其業務專注於為科技新創公司提供融資，無徵兆突然宣告倒閉的消息傳出後，引發市場對新一輪金融危機的擔憂，直接衝擊美股和加密貨幣市場，應聲閃崩。美國財政部、聯準會及聯邦存款保險公司隨後聯手穩定金融業，承諾讓倒閉的矽谷銀行與Signature Bank存戶全數領回存款，成功安撫市場信心，不少人亦期待聯準會可能會因而暫停升息。

加密貨幣市場借這場東風收復失地快速翻揚，比特幣在14日重上24,000美元，更一度飆漲至接近26,000美元，觸及過去9個月來的高點。然而，此東風不同彼東風，美國當局對於加密市場的監管仍是越趨強硬，加密市場這次能否「借東風」回溫仍有待觀察，但區塊鏈、加密行業，以至Web3產業在亞洲地區已獲各地政府大力支持推進。

香港政府上月宣布撥款5,000萬港元推動當地的Web3生態發展，此外，香港證監會已表示對虛擬資產交易平台進行監管並推出經營牌照，新發牌制度將於2023年6月1日生效。不論傳統投資者或是加密行業投資人，均看好這波真正的東風，Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss直言，加密貨幣下一輪的牛市將由亞洲帶起，而美國只有兩個選擇，要麼「擁抱加密貨幣」或是「被拋在後頭」。「乘東風」絕對是潛在機會！

超過30位產官學研代表性嘉賓共襄盛舉，第三屆《區塊鏈應用法律高峰論壇》4月7日盛大登場

由區塊客和奧果區塊顧問主辦、重量科技KryptoGO共同主辦的《區塊鏈應用法律高峰論壇》（Blockchain Legal Forum, #BLF2023）將在4月7日於華南銀行國際會議中心隆重展開。本屆論壇活動獲區塊鏈各大協會，包括比特幣及虛擬通貨發展協會、臺灣金融科技協會、臺灣區塊鏈愛好者協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會，和臺灣區塊鏈大聯盟、台灣區塊鏈大學聯盟，以及資訊工業策進會科技法律研究所鼎力支持。

活動將延續專業法律論壇模式，重量級演請嘉賓將分享和探討區塊鏈應用的適法性，期盼在科技發展之時，提供一個法律友善的創業發展環境予全球業者，幫助意欲落腳台灣、佈局亞太的公司及從業者，明晰其中的機遇和風險，帶動科技法律新時代。

已確認共襄盛舉的產官學研代表性嘉賓超過30位，包括立法委員曾銘宗、立法委員李貴敏、數位發展部產業署署長呂正華、中華民國對外貿易發展協會資深顧問李牮斯、資訊工業策進會科技法律研究所副所長顧振豪、台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、銘傳大學金融科技學院副教授兼主任林盟翔、國立政治大學法學院科技變革與金融創新研究中心主任臧正運、台灣大學法學院副教授楊岳平、中信金融管理學院科技金融研究所副教授兼所長徐珮菱、恆業法律事務所主持律師林繼恆、恆業法律事務所合夥人李璨宇、恆業法律事務所主任吳佳霖、CYBAVO共同創辦人暨執行長范紀鍠、幣託科技法務暨法遵經理鄭學豐、KryptoGO創辦人暨執行長歐曜瑋、Dow Jones風險與合規項目專員朱嘉、LexisNexis Risk Solutions亞太區業務總監Benze Ninan、None Capital共同創辦人陳鵬宇、允傑聯合會計事務所會計師林彙傑、臺灣金融科技協會副理事長許毓仁、遠東國際商業銀行法遵長葉玉卿、創拓法律事務所資深顧問孫欣、國泰金控數數發中心區塊鏈團隊負責人楊俊書、中國信託商業銀行數位金融處處長羅至善、電通行銷傳播集團 (dentsu) Web3 成長合夥人葛如鈞、OurSong共同創辦人吳柏蒼、BiiLabs共同創辦人暨執行長朱宜振、HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人暨執行長彭云嫻、臺灣區塊鏈大聯盟召集人楊方儒、臺灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞、台灣虛擬通貨反洗錢協會理事長簡書永、台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫、比特幣及虛擬通貨發展協會秘書長朱薇錡，以及奧果區塊顧問創辦人林紘宇。（詳情請參考官網：blockchainlegalforum.com）

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Photo Credit：區塊鏈應用法律高峰論壇

第三屆《區塊鏈應用法律高峰論壇》 #BLF2023

日期：2023年4月7日（星期五）

時間：上午09:00至下午05:30

地點：華南銀行國際會議中心（臺北市信義區松仁路123號）

早鳥優惠（3月17日中午截止）：http://bit.ly/3J00Rxu

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