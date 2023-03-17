暴雪退出中國，杭州亞運取消《爐石戰記》電競賽，台灣培訓隊2選手受影響

暴雪退出中國，杭州亞運取消《爐石戰記》電競賽

（中央社）美國遊戲大廠暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）於今（2023）年1月24日起停止在中國的服務，形同退出中國市場。這起事件波及今年杭州亞運，杭州亞運正式宣布，暴雪營運的《爐石戰記》將從電競賽事中除名。

暴雪娛樂由於未能與中國網易公司達成授權協議，因此結束長達14年的合作關係，於今年1月起暫停在中國的《魔獸世界》、《爐石戰記》等遊戲服務，退出中國市場。

暴雪退出中國的影響仍在，其中最新一個被波及的對象是將在今年9月舉行的「杭州亞運」。

杭州亞運稍早透過官方微博發布公告，表示電競賽事將從8個項目改為7個項目，移除暴雪負責營運的《爐石戰記》（中國稱《爐石傳說》），理由是「不具備列入電子競技項目的前置條件」。

根據公告，亞奧理事會於2021年11月確定杭州亞運會電子競技共設8個比賽項目。其中，《爐石傳說》是美國暴雪娛樂公司製作，在中國境內由中國網易公司代理運營的電競項目，由於雙方商務合作到期，未就續約事項達成一致，導致該項目運營團隊及伺服器處於終止狀態，已不具備列入杭州亞運會電子競技專案的前置條件。

公告指出，經亞奧理事會第5次協調委員會會議審議後，決定取消設置《爐石戰記》，杭州亞運會電競賽事將改為7個比賽項目。

消息一出，中國的社群平台上正反意見都有，有些人批評暴雪選擇退出中國，才搞成這個樣子，並不值得同情；然而也有人提到，這對於許多備戰許久的選手們是很大的傷害，「亞運這麼大的賽事難道不能有一些通融」。

事實上，暴雪宣布停止在中國的服務後，和中國市場的衝突不只這一起。

今年1月《爐石戰記》宣布了2023年賽事規則，然而在公告中提及「居住在中國玩家將無法參與該賽事，若是在賽事過程中有找到中國的合作伙伴，我們將會重新評估參賽資格」，這項規定令許多玩家大表不滿。

當時傳出多家中國企業有意接替網易，成為暴雪在中國的合作夥伴。只是到目前為止僅停留在「只聞樓梯響」的階段。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運正式宣布，暴雪營運的《爐石戰記》將從電競賽事中除名。圖為2018年於台灣舉行的的《爐石戰記》全明星賽。

杭州亞運取消《爐石戰記》，台灣培訓隊2選手受影響

（中央社）杭州亞運取消電競賽事《爐石戰記》，中華民國電子競技運動協會昨（16）日表示，原訂亞運國手名單5月出爐，收到消息後上午已緊急通知培訓隊2名選手，後續選拔計畫將終止。

杭州亞運將於今年9月登場，其中電競首度納入亞運正式賽事，原先設8個比賽項目，但美國遊戲大廠暴雪娛樂今年1月24日起停止在中國的服務，也波及原本列入亞運電競賽事之一的《爐石戰記》。

杭州亞運組委會昨天在官網公告，因美國暴雪娛樂與中國網易公司未續約，導致《爐石戰記》營運團隊及伺服器終止，使該遊戲不再具備列入杭州亞運電子競技項目的前置條件，因此今年亞運取消《爐石戰記》項目。

中華民國電子競技運動協會表示，正積極與亞洲電子體育聯合會、中華奧會、國家運動訓練中心聯繫，了解有關該項目及培訓隊選手的後續處置事宜，原預定舉辦《爐石戰記》教練複審及挑戰賽將暫停舉辦。

中華民國電子競技運動協會產業政策組組長曾鈵元接受《中央社》記者訪問時表示，去年剛選出曹祖霖、許皓翔2名培訓隊選手後，亞運就延期，今天收到亞運取消「爐石戰記」項目的消息後，上午已通知選手。

曾鈵元指出，原先協會規劃安排培訓隊選手參加挑戰賽，與另2名選手對抗，預計國手名單5月出爐，隨著賽事項目取消，後續計畫將停擺，他無奈地說：「覺得很可惜，2名培訓隊選手已準備近1年時間。」

台灣電競代表隊原先將參加5項亞運賽事，目前僅剩4項，預計屆時含4名教練在內，代表隊共23人，將參加團體項目包括英雄聯盟、傳說對決、絕地求生M，以及個人項目快打旋風5。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航