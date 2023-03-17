尹錫悅訪日重啟高層對話管道、撤銷WTO告訴，宣示韓日關係轉為合作互利
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尹錫悅這次訪日是韓國總統時隔12年來日本進行會談，他先對日本的歡迎表達謝意，隨即提到這段時間以來作為國際社會和平繁榮基石的自由民主價值正面臨重大挑戰，韓日雙方的合作更顯必要，尤其是16日上午剛發生北韓發射飛彈的挑釁事件，「北韓的核武、飛彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅。」
尹錫悅岸田會談85分鐘，誓盡快重啟日韓高層對話管道
（中央社）韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄16日下午在東京進行長達85分鐘會談，會後氣氛融洽，兩人皆展現對日韓關係前景的期待，表示將盡快恢復中斷已久的經濟、安保等政府高層對話管道。
尹錫悅上任後分別在去（2022）年9月、11月藉多邊外交場合與岸田會面，但這次是雙邊首次深度會談，會談在16日下午4時50分正式展開，先進行23分鐘的非公開小型會談，緊接著進行擴大會談。
《韓聯社》報導描述，尹錫悅與岸田進入擴大會談會場時氣氛融洽，兩人在致詞時也都表達對韓日關係前景的樂觀態度。
尹錫悅在擴大會議致詞時強調與日本在國際議題上合作的重要性，會後記者會中也再次提到韓日共享自由、人權、法治等普世價值，是在安保、經濟、國際議題上追求共同利益的最靠近、也最應合作的鄰國與夥伴。
他表示，雙方在會談中都認同至今僵化的日韓關係對兩國國民造成直接或間接負面影響，應儘速恢復正常關係、持續發展，根據兩國國民共識，加速討論在安保、經濟、人文交流等各種領域合作，在未來議題上不侷限於經濟安保與尖端科技，還包括金融、外匯領域等，期待未來召開國家安全會議（NSC）層級的韓日經濟安保對話。
尹錫悅也提到韓國政府不久前發表的徵用工（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，表示雙邊已在此基礎上正式開展具未來指向性的發展合作，包括日本16日宣布取消就3項關鍵電子材料對韓出口管制措施，韓方也撤回就此向世界貿易組織（WTO）的告訴，並為重新將彼此納入貿易優惠白名單中持續緊密溝通。
同時，兩國財經界代表也商議成立「韓日未來夥伴基金」，將用於與未來發展相關的交流與合作。
岸田則以「東京的櫻花已經開了」，譬喻終於擺脫漫長冬季的日韓關係，對韓國總統時隔12年來到日本訪問表示歡迎。對於尹錫悅在會談中提到應盡快強化韓日關係以因應當前挑戰，基於1965年日韓關係正常化以來發展的友好基礎進一步發展日韓關係，岸田表示同意，並指出尹錫悅政府提出的徵用工賠償解方有助雙邊關係轉向健全發展，期待未來全力擴大兩國政治、經濟、文化等領域交流。
岸田表示，隨著穿梭外交重啟，將盡快恢復停滯已久的日韓安全對話、日韓次長級戰略對話、日韓中高層對話，並展開新的日韓經濟安保相關協議。
兩人也都提到北韓帶來的國防威脅，強調提升日韓、美日韓安保合作的重要性，尹錫悅也在會中對北韓綁架日本人問題表達對日方的支持態度。
會談結束後，尹錫悅夫婦受邀在首相官邸與岸田夫婦共進晚餐，韓國總統辦公室透過書面資料指出，日方在接待實務訪問賓客時通常是在首相官邸宴請相關人士，這次則以2對2方式進行，有助提升雙邊領袖的親密感與對話時間。
韓國總統辦公室強調，尹錫悅這次訪日受到當地民眾歡迎，一行人由日方進行交通管制開道前往下塌處，沿路上都可以看到揮舞著韓國國旗的民眾，在下榻處大廳也有日本民眾等候、鼓掌歡迎尹錫悅夫婦訪問日本。
尹錫悅17日將會見日韓議員聯盟、日韓合作委員會所屬政界人士與官員，出席日韓商會圓桌會議，並應邀至慶應大學發表演說，晚間啟程返韓。
尹錫悅：韓日關係已重啟，為國際議題合作夥伴
韓國總統尹錫悅16日在東京與日本首相岸田文雄舉行會談，他在會前致詞時表示，「與韓國享有自由、人權、法治等普遍價值的日本，是我們在處理安保、經濟等國際議題時必須合作的夥伴」，表示韓日關係已重新起步。
尹錫悅16日中午飛抵東京，下午與岸田文雄在總理官邸進行會談，《韓聯社》報導，在約23分鐘的小範圍會談結束後接著進行的擴大會議中，尹錫悅做以上發言。他並表示希望讓兩國國民了解到，這段時間因各種懸案停滯不前的韓日關係已重新出發。
尹錫悅這次訪日是韓國總統時隔12年來日本進行會談，他先對日本的歡迎表達謝意，隨即提到這段時間以來作為國際社會和平繁榮基石的自由民主價值正面臨重大挑戰，韓日雙方的合作更顯必要，尤其是16日上午剛發生北韓發射飛彈的挑釁事件，「北韓的核武、飛彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅。」
尹錫悅說，韓日兩國應透過緊密合作，有智慧地處理北韓等區域內非法威脅與國際社會難題，相信16日的會談將有許多有益的討論，使韓日關係從目前的停滯狀態轉變為合作互利發展關係。
對於兩國將重啟「穿梭外交」，尹錫悅也表示「積極歡迎」，期待雙邊透過緊密溝通，共同努力為韓日關係打開嶄新時代。
日本解除對韓出口管制，韓撤銷WTO告訴
韓國產業通商資源部16日表示，日本已決定解除3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也決定同時撤回就此向WTO提出的告訴。
韓國產業部6日發表韓日出口管制問題正常化雙邊商議方針，14至16日與日本經濟產業省召開第9次局長級出口管制政策對話，16日宣布以上決定。為儘速重新將彼此納入貿易優惠白名單，韓日政府仍持續進行相關對話。
日本經產省2019年7月以安全為由，宣布就含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料對韓國實施出口管制，之後又將韓國從白名單中剔除，被認為是對韓國大法院（最高法院）判處日企應賠償二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）案的反擊。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。