尹錫悅訪日重啟高層對話管道、撤銷WTO告訴，宣示韓日關係轉為合作互利

尹錫悅岸田會談85分鐘，誓盡快重啟日韓高層對話管道

（中央社）韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄16日下午在東京進行長達85分鐘會談，會後氣氛融洽，兩人皆展現對日韓關係前景的期待，表示將盡快恢復中斷已久的經濟、安保等政府高層對話管道。

尹錫悅上任後分別在去（2022）年9月、11月藉多邊外交場合與岸田會面，但這次是雙邊首次深度會談，會談在16日下午4時50分正式展開，先進行23分鐘的非公開小型會談，緊接著進行擴大會談。

《韓聯社》報導描述，尹錫悅與岸田進入擴大會談會場時氣氛融洽，兩人在致詞時也都表達對韓日關係前景的樂觀態度。

尹錫悅在擴大會議致詞時強調與日本在國際議題上合作的重要性，會後記者會中也再次提到韓日共享自由、人權、法治等普世價值，是在安保、經濟、國際議題上追求共同利益的最靠近、也最應合作的鄰國與夥伴。

他表示，雙方在會談中都認同至今僵化的日韓關係對兩國國民造成直接或間接負面影響，應儘速恢復正常關係、持續發展，根據兩國國民共識，加速討論在安保、經濟、人文交流等各種領域合作，在未來議題上不侷限於經濟安保與尖端科技，還包括金融、外匯領域等，期待未來召開國家安全會議（NSC）層級的韓日經濟安保對話。

尹錫悅也提到韓國政府不久前發表的徵用工（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，表示雙邊已在此基礎上正式開展具未來指向性的發展合作，包括日本16日宣布取消就3項關鍵電子材料對韓出口管制措施，韓方也撤回就此向世界貿易組織（WTO）的告訴，並為重新將彼此納入貿易優惠白名單中持續緊密溝通。

同時，兩國財經界代表也商議成立「韓日未來夥伴基金」，將用於與未來發展相關的交流與合作。

岸田則以「東京的櫻花已經開了」，譬喻終於擺脫漫長冬季的日韓關係，對韓國總統時隔12年來到日本訪問表示歡迎。對於尹錫悅在會談中提到應盡快強化韓日關係以因應當前挑戰，基於1965年日韓關係正常化以來發展的友好基礎進一步發展日韓關係，岸田表示同意，並指出尹錫悅政府提出的徵用工賠償解方有助雙邊關係轉向健全發展，期待未來全力擴大兩國政治、經濟、文化等領域交流。

岸田表示，隨著穿梭外交重啟，將盡快恢復停滯已久的日韓安全對話、日韓次長級戰略對話、日韓中高層對話，並展開新的日韓經濟安保相關協議。

兩人也都提到北韓帶來的國防威脅，強調提升日韓、美日韓安保合作的重要性，尹錫悅也在會中對北韓綁架日本人問題表達對日方的支持態度。

會談結束後，尹錫悅夫婦受邀在首相官邸與岸田夫婦共進晚餐，韓國總統辦公室透過書面資料指出，日方在接待實務訪問賓客時通常是在首相官邸宴請相關人士，這次則以2對2方式進行，有助提升雙邊領袖的親密感與對話時間。

韓國總統辦公室強調，尹錫悅這次訪日受到當地民眾歡迎，一行人由日方進行交通管制開道前往下塌處，沿路上都可以看到揮舞著韓國國旗的民眾，在下榻處大廳也有日本民眾等候、鼓掌歡迎尹錫悅夫婦訪問日本。

尹錫悅17日將會見日韓議員聯盟、日韓合作委員會所屬政界人士與官員，出席日韓商會圓桌會議，並應邀至慶應大學發表演說，晚間啟程返韓。

尹錫悅：韓日關係已重啟，為國際議題合作夥伴

韓國總統尹錫悅16日在東京與日本首相岸田文雄舉行會談，他在會前致詞時表示，「與韓國享有自由、人權、法治等普遍價值的日本，是我們在處理安保、經濟等國際議題時必須合作的夥伴」，表示韓日關係已重新起步。

尹錫悅16日中午飛抵東京，下午與岸田文雄在總理官邸進行會談，《韓聯社》報導，在約23分鐘的小範圍會談結束後接著進行的擴大會議中，尹錫悅做以上發言。他並表示希望讓兩國國民了解到，這段時間因各種懸案停滯不前的韓日關係已重新出發。

尹錫悅這次訪日是韓國總統時隔12年來日本進行會談，他先對日本的歡迎表達謝意，隨即提到這段時間以來作為國際社會和平繁榮基石的自由民主價值正面臨重大挑戰，韓日雙方的合作更顯必要，尤其是16日上午剛發生北韓發射飛彈的挑釁事件，「北韓的核武、飛彈不只影響東南亞，也是對國際社會和平穩定的重大威脅。」

尹錫悅說，韓日兩國應透過緊密合作，有智慧地處理北韓等區域內非法威脅與國際社會難題，相信16日的會談將有許多有益的討論，使韓日關係從目前的停滯狀態轉變為合作互利發展關係。

對於兩國將重啟「穿梭外交」，尹錫悅也表示「積極歡迎」，期待雙邊透過緊密溝通，共同努力為韓日關係打開嶄新時代。

日本解除對韓出口管制，韓撤銷WTO告訴

韓國產業通商資源部16日表示，日本已決定解除3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也決定同時撤回就此向WTO提出的告訴。

韓國產業部6日發表韓日出口管制問題正常化雙邊商議方針，14至16日與日本經濟產業省召開第9次局長級出口管制政策對話，16日宣布以上決定。為儘速重新將彼此納入貿易優惠白名單，韓日政府仍持續進行相關對話。

日本經產省2019年7月以安全為由，宣布就含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料對韓國實施出口管制，之後又將韓國從白名單中剔除，被認為是對韓國大法院（最高法院）判處日企應賠償二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）案的反擊。