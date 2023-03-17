歐盟提出「淨零產業法」草案與「歐洲氫銀行」計畫，馮德萊恩：綠能補貼比賽開始
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「淨零產業法」草案和執委會16日同步發布的「關鍵原料法案」要點，是歐盟「綠色新政產業計畫」的兩個旗艦法案。向來標榜自由市場原則的歐盟，對會員國從政府財庫補貼產業有著嚴格規範，但已接連因全球疫情衝擊民生經濟、俄烏戰爭帶來能源通膨危機而鬆綁，如今又為了力拚綠能經濟再放寬。
（中央社）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）16日提出「淨零產業法」草案及「歐洲氫銀行」計畫，以因應美國和中國政府大量補貼綠能產業下，對歐洲競爭力的威脅。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說：「比賽開始。比賽誰能在未來主導這個市場。」
自從去年8月美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）完成立法，包括3700億美元（約新台幣11.3兆元）用於對電動車等綠能產業的補貼，歐盟便開始討論自家版本的產業方案，以免歐洲企業在美國政策誘因下出走，衝擊歐盟各國的能源轉型和減碳大計。
今年2月執委會提出訂立「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零），16日正式公布87頁的草案，將透過簡化投資審查、放寬政府補貼限制、減稅等方式，加速扶植歐盟的再生能源產業。
負責氣候政策的歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）在記者會說，這是一場新的工業革命，歐盟必須取得領先。根據草案說帖，2030年全球淨零科技市場年產值估計將達6千億歐元（約新台幣19.4兆元），是目前的3倍。
執委會並提出8項「戰略性淨零科技」（Strategic Net-Zero Technologies），在該法案及配套措施下享有最多優惠，並設定2030年前歐盟在這些領域的製造產能，必須達到歐盟整體能源裝置年度需求量的40%以上。這8項戰略性科技是：
- 太陽電池（Solar photovoltaic）及太陽熱能（solar thermal）
- 陸域和離岸再生風電
- 電池等能源儲存技術
- 熱泵（heat pump）和地熱（geothermal）
- 電解槽（electrolysers）和燃料電池（fuel cells）
- 永續生物氣體（biogas）和生質甲烷（biomethane）
- 碳捕捉和儲存（Carbon Capture and Storage）技術
- 電網（grid）技術
歐洲政治新聞網站Politico指出，核電大國的法國想讓新核能科技列入前述戰略優先名單未果，但剛萌發的小型模組核反應爐（small modular reactors）仍被認定為淨零科技之一，可依該法獲得部分行政程序簡化。
向來標榜自由市場原則的歐盟，對會員國從政府財庫補貼產業有著嚴格規範，但已接連因全球疫情衝擊民生經濟、俄烏戰爭帶來能源通膨危機而鬆綁，如今又為了力拚綠能經濟再放寬。
執委會在9日宣布一套「暫時性危機與轉型框架」（Temporary Crisis and Transition Framework），為淨零產業法的資金面舖路。根據該框架，當第3國祭出補貼，可能吸走原本打算在歐盟投資綠能案的企業時，歐盟會員國可以提出「相應」（matching）的補貼留住企業投資。
這個作法受到部分學者質疑，擔心可能造成跨國企業在不同政府之間討價還價賺補貼。
另一方面，氫能是歐盟力推的能源轉型重點之一，據執委會資訊，目前全球30%的氫能投資來自歐盟。馮德萊恩去年9月提議設置「歐洲氫銀行」（European Hydrogen Bank），執委會今天也提出規畫說帖。
根據該說帖，歐盟目前氫能消耗量達8百萬噸，但多數是用天然氣製成（又稱藍氫），無助於降低碳排放，因此希望透過「歐洲氫銀行」擴大融資並協助供需媒合，讓利用再生能源製造的氫能（又稱綠氫）達到2千萬噸目標。
「淨零產業法」草案和執委會16日同步發布的「關鍵原料法案」（Critical Raw Materials Act）要點，是歐盟「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）的兩個旗艦法案。
這套企圖心龐大的計畫，讓執委會官員在記者會上多次被問到，當中國多年來早就透過政府補貼打造出具低成本競爭力的太陽能板、電池等綠能產業，歐盟如今才要強力扭轉局勢，如何競爭得過中國？
堤孟思坦言，在能源通膨下可看到許多歐洲家庭安裝來自中國的太陽能板，「我們不想讓這個速度停下來」，他樂見再生能源轉型加速，但也不想再犯下過度依賴單一國家的錯誤，因此需要提高產業自主性，投入更多資源開發更先進的科技，「我們必須要往前看」。
新聞來源
延伸閱讀
- 歐盟提「綠色新政產業計畫」，回應美國「降低通膨法案」大幅補貼恐吸走歐洲綠能產業的憂慮
- 歐盟抨擊拜登《降低通膨法》：再生能源技術將被轉移至美國，讓全球陷入補貼大戰
- 歐盟2023年10月對鋼鐵、水泥等5類產品開徵碳關稅，影響台灣212項產品、出口總額245億元
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。