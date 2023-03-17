中國青年求職難興起自嘲的「孔乙己文學」，官媒試圖帶風向導回「正能量」挨批
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孔乙己是魯迅1918年筆下的一個讀書人，他知道「回」字的四種寫法，卻考不上秀才，又不會營生；他不拖欠酒錢，卻偷書度日。相隔逾一世紀，這樣一個可悲的知識分子，卻深深擊中了許多中國年輕人的痛處，自嘲成了現代版孔乙己。
（中央社）繼「內卷」、「躺平」，中國年輕人因為失業率高，工作難找，網路社群近來興起「孔乙己文學」，他們自比作家魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己，透過自嘲書寫對現狀表達不滿。
「孔乙己文學」掀起熱潮，已引發中共當局的警覺。共青團中央與官媒《央視網》昨（16）日相繼發表評論，試圖帶風向導回「正能量」，卻引發更多網友批評。
「都說學歷是敲門磚，但我慢慢發現它也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫」
「如果我沒有上大學，那我一定心安理得的（去工廠）打螺絲，可是沒有如果」
「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我偏偏讀過書」……
中國網路社群近日興起「孔乙己文學」，登上熱搜榜引發許多年輕人的共鳴。
孔乙己是魯迅1918年筆下的一個讀書人，他知道「回」字的四種寫法，卻考不上秀才，又不會營生；他不拖欠酒錢，卻偷書度日。
孔乙己還堅持穿著又髒又破的長衫，因為長衫是讀書人身分的象徵。窮酸潦倒的他，是咸亨酒店裡唯一站著喝酒而穿著長衫的人。
相隔逾一世紀，這樣一個可悲的知識分子，卻深深擊中了許多中國年輕人的痛處，自嘲成了現代版孔乙己。
有網友感嘆，小時候讀了魯迅筆下的孔乙己，只是覺得他的迂腐窮酸形象很好笑，成年後重讀，才發現「年少不懂孔乙己，讀懂已是書中人。」
「孔乙己文學」掀起熱潮，背後反映出年輕人對現狀的普遍不滿，引發中共當局的警覺，發文試圖帶風向。
官媒《央視網》16日發表評論，呼籲正視「孔乙己文學」背後的焦慮。
評論坦承，最近3年，中國高校畢業生規模持續攀升。2022年高校畢業生人數達到了1076萬，創出歷史新高。同時，由於經濟下行壓力加大，就業情況受到衝擊，找一份專業匹配且待遇尚可的工作，肉眼可見變得越來越難。即使找到工作，也要為收入下降等不確定性焦慮。
評論指出，在一些人看來，學歷沒有兌現利好，而是成了身上難以脫下的「孔乙己長衫」：自己受過高等教育，曾經意氣風發，步入社會後發現如此「內卷」，象牙塔的知識無法滿足工作所需，骨感的現實已經支撐不起豐滿的理想。
《央視網》並未狠批「孔乙己文學」，表示自我調侃只是自娛自樂，情緒宣洩，不是洪水猛獸，不必過於大驚小怪，上綱上線，更不要一味地站在高處批判。
但評論強調，如今早已不是咸亨酒店的天下，全社會不會對年輕人的困境袖手旁觀。在今年的全國兩會上，代表委員們為破解年輕人的難題紛紛建言獻策。呼籲全社會應該協同發力，協助他們走出暫時的困境，走上「焦慮—勇氣—希望」的正迴圈道路。
相較之下，共青團中央昨天透過微信公眾號發表評論，直批「孔乙己文學」是對安分守己寒窗苦讀年輕人「莫須有的侮辱」，強調並不是每個受過高等教育的青年內心都住著一個「自甘墮落的孔乙己」。
評論稱，如果我們思想上還有所謂「脫不掉的長衫」的包袱，被「長衫」束縛住自己的個人發展，恐怕無法彎下腰來聽呼聲、挽起褲腿下田地，可能會錯過在廣闊天地中實現更高質量和更充分就業的必然出路。
《央視網》發表評論後，昨天一度登上微博熱搜冠軍，但多數網友怒轟這家官媒根本搞不清楚大家口中「脫不下的孔乙己長衫」是什麼，強調年輕人不是不願意工作，而是沒有好的工作，就業形勢太差。
由於負評太多，《央視網》在該篇文章開啟精選評論，只呈現肯定的留言；許多網紅的批評文至晚間已搜尋不到。共青團中央微信公眾號還關閉了該篇評論的留言功能。
中國國家統計局15日發布，今年1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6％，但16至24歲的年輕人的失業率高達18.1％。許多大學畢業生在網路發文抱怨工作難找，薪資下降，高學歷被迫低就的實例更層出不窮，引發社會熱議。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。