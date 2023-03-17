替台灣挽救邦交國？宏都拉斯擬與中國建交，拜登摯友、美洲特使陶德宣布將訪宏國
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陶德此次訪問時機點格外敏感。就在幾天前，台灣友邦宏都拉斯宣布尋求與中國建交。陶德與拜登交情深厚，曾經在1979年「台灣關係法」立法過程扮演重要角色，陶德也曾在2021年4月率團訪台，是拜登上任後訪台首發團。
台宏關係生變，美國國務院16日宣布，美國總統拜登的美洲事務特別顧問陶德（Christopher J. Dodd）將於3月17日到21日前往巴拿馬和宏都拉斯。
依據美國國務院所發聲明，陶德將與宏都拉斯官員和私部門代表會面；在巴拿馬則將出席美洲開發銀行（IDB）年度會議，並會見銀行和該區域的金融領袖以及巴拿馬官員。美國國務院強調，此趟訪問將推動美國在西半球促進經濟成長、民主、人權和法治的承諾。
陶德此次訪問時機點格外敏感。就在幾天前，台灣友邦宏都拉斯宣布外交轉向，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間14日表示，她指示該國外交部長雷依納（Eduardo Reina）尋求與中華人民共和國正式建交，雷依納證實已與中國駐哥斯大黎加大使聯繫；台灣外交部表示，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取。
陶德與拜登交情深厚，曾經在1979年「台灣關係法」立法過程扮演重要角色，陶德曾在2021年4月率團訪台，是拜登上任後訪台首發團，當時與總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人會面。
美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）拉美中心資深主任馬薩克（Jason Marczak）認為，與中國建交對宏都拉斯政府來說是一個務實的決定。中國日益成為一個強大的區域經濟夥伴，宏都拉斯不想落在人後，2017年以來，巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜均轉向承認中國關係。
前美國南方司令部司令特别助理羅力瀾（Leland Lazarus）指出，宏都拉斯與中國建交後，將能出口咖啡、香蕉和海鮮到廣大的中國市場，哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加等國與中國建交後，出口均出現成長；宏都拉斯也可能加入一帶一路倡議，獲得通常難以從世界銀行、國際貨幣基金組織或美洲開發銀行獲得的優惠貸款。
根據美國和平研究所（USIP）統計，在2005年至2020年間，中國在拉丁美洲投資超過1300億美元。中國與拉美地區間的貿易也大幅激增，預計在2035年前將達到7000億美元以上。
學者點名接下來需注意巴拉圭、瓜地馬拉外交動向
如果宏國真的與台灣斷交，台灣將只剩下13個邦交國，而宏都拉斯的外交轉向，很有可能在中南美洲引發骨牌效應。
大西洋理事會拉美中心助理主任伯恩哈德（Isabel Bernhard）警告，即將舉行總統大選的中南美洲國家巴拉圭（4月30日）和瓜地馬拉（6月25日），很有可能會是下一個轉向的台灣友邦。
外界也預測，宏都拉斯與我斷交可能發生在總統蔡英文過境美國前後。曾任美軍太平洋司令部高級顧問的華府智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員塞耶茲（Eric Sayers）認為宏都拉斯宣布與中國建交是為了讓蔡總統「顏面掃地」，但他也認為，這讓更多美國國會議員有理由與蔡英文在美見面。
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核稿編輯：楊士範
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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