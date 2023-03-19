學生用ChatGPT寫學習歷程報告我覺得並無不妥，不妥的是作業本身！

文：Yawen

有感而發

會有這篇文章是因為看了一篇報導，大意是說：有位高中生用ChatGPT寫學習歷程報告，教育部說要和學校討論因應措施。

但除了這個報導，ChatGPT在教育上的運用一直都是國內外各方討論的焦點，因此為了限縮討論範圍，這裡我單純用這篇文章所提到的例子來談談自己的想法。

ChatGPT從去（2022）年末到現在，熱度依然不減，甚至有越來越熱烈的趨勢，我認為新的科技與發明，就是需要更多的討論才能確定新科技在現今社會的定位，所以對於我所提到的所有內容與論點，有任何同意或不同意的，都歡迎留言，與我討論！

用AI寫學習歷程，錯了嗎？

我個人的觀點，我覺得這樣的運用並無不妥，不妥的是作業本身！

舉我自己來當例子吧！從小，我就超級討厭寫心得報告，因為我不太能理解：老師到底想要看什麼？老師真的可以透過我寫的心得知道我到底學到什麼了嗎？更慘的是：如果我就是不知道我該學什麼怎麼辦？

舉文中的例子來說，學校帶學生去參訪法院，要檢視學生學到什麼，寫心得真的是個好方法嗎？寫完心得，老師或者學生就能知道參訪後學到什麼了嗎？又甚至，被帶去法院參觀前，學生知道自己應該要學什麼了嗎？

以這篇文章中所提到的例子，學生則用ChatGPT寫了一篇參訪法院的心得報告，結果發現ChatGPT寫的比自己寫的還完整！那問題到底出在哪裡呢？

ChatGPT寫得比人好？怎麼會這樣？

或許許多人在參訪後自己也不知道自己到底學到了什麼，所以面對心得報告這麼廣泛的題目，要寫出自己到底學到什麼，有什麼感想是很困難的，偏偏心得報告通常都是有時間限制，在不知道目標範圍，截止的死線又在眼前時，只好隨便急就章，閉著眼睛寫點似是而非的文章就交差了事！我不能代表所有人，但至少我學生時期沒少做過這種事情，反正寫出來的文章也只有老師看！就算發回來給我，我自己也不會去看！現在要是有人要我分享一下我學生時期寫過什麼印象深刻的參訪心得，我是說不出來的。

那怎樣的作業比較合適呢？

批評完心得報告這種作業方式，說說我覺得應該要給什麼樣的作業比較適當呢？畢竟光是批評不給建議是不負責任的！所以單就這件事，我這邊也給出我自己的想法。

如同文中所提，學校帶學生去法院參訪，如果我們的目的是讓學生表現自己學到什麼呢？或者體現他們當天觀察到的知識或者概念，或許可以請學生模擬當天看到的法庭：判同一個案件，請問：法官的判案是否合理？雙方律師引用的法條是否合適，最後總結：如果是他們，會怎麼判？請他們模擬當天的流程，實際演示出來。

如果是年紀小一點的學生，單純請他們重現當天看到的某一件他們覺得不合理或者是可以改善的事情，類似覺得證人作證前的入場、宣誓流程、作證的方式，或是法官的舉動，甚至是法官進場的時候，全體起立這種小事也可以，問問他們，這樣的行事為什麼不合理需要改善，如果是他，會怎麼做？

為什麼這個作業比較合適？

我會認為這樣的作業會比較合適的原因有幾個：

第一：有明確的目標

這樣的題目比起心得報告更具體一點，學生會知道當天參訪時，他該注意什麼！雙方律師用了什麼樣的法條？法官判案的基準應該是什麼？當天發生了什麼事情？

同時這些問題的答案也會因人而異，每個人觀察的點也不一樣，但如何呈現，以及在重現的過程中，學生要記住的東西更多，要看什麼也更為明確！

第二，需要自主學習的東西更多

讓學生重現自己所看到的東西，在重現的過程中，學生必須要一再地去找出參訪當下沒有想到的各種為什麼，例如判案時法官為什麼做出這個決定？他的概念準則是什麼？雙方律師提出的法條是什麼？為什麼提出這樣的歷史案件？事情為什麼是這麼做的？學習不就是解開各種為什麼嗎？

同時，為了重現自己看到的事情，呈現自己理想中的情況，學生反而會發現很多當初沒有看到的細節，學到的也就會更多。

第三，這是AI做不到的事情！

第三點也是最重要的一點：以自己的觀點重現看到的事情，這是目前AI還做不到的事情！

當新科技已經出現，禁止是不切實際的，所以對於現在的學生來說，找到如何和AI共處，讓AI做AI做的到的事情，找到AI做不到但人類做得到的事情或許是更重要的！

結論

如同我在ChatGPT和112學測英文作文中所提到的引文：自動化機器的發明，解放了人類的勞力；AI的出現，解放了人類的智力。

機器的出現，解放了勞力，人們省下自己的勞力，花更多的心思，專注自己的智力，產出機器無法產出的事情！所以工業革命之後，出現了啟蒙時代，出現了各種理論浪潮，類似資本主義、社會主義、共產主義都是因為機器解放了勞力之後，人們終於有時間想想那些所謂的某某主義了。

工業革命之前，當年的孩子們，或許也曾經被教導：只要未來好好認真的在生產線上付出勞力，他們就能過好他們的一輩子，賺取溫飽。但當機器出現，不再需要他們付出勞力了，引發了各種失業潮，而知道如何讓機器取代自己的勞力，找到機器做不到的事情的人則在當中獲得了益處。

未來的教育

如今，AI的出現，對教育產業來說，或許是告訴我們，不該再告訴我們的孩子：只要好好念書，把書上的知識塞進腦袋就會出人頭地！在AI一步步取代人們智力的未來，或許對於現在的孩子來說，更要學的是學會讓AI取代他們的智力，讓自己可以專心展現創造力的方式！