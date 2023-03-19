學生用ChatGPT寫學習歷程報告我覺得並無不妥，不妥的是作業本身！
我們想讓你知道的是
工業革命之前，當年的孩子們，或許也曾經被教導：只要未來好好認真的在生產線上付出勞力，他們就能過好他們的一輩子，賺取溫飽。但當機器出現，不再需要他們付出勞力了，引發了各種失業潮，而知道如何讓機器取代自己的勞力，找到機器做不到的事情的人則在當中獲得了益處。
文：Yawen
有感而發
會有這篇文章是因為看了一篇報導，大意是說：有位高中生用ChatGPT寫學習歷程報告，教育部說要和學校討論因應措施。
但除了這個報導，ChatGPT在教育上的運用一直都是國內外各方討論的焦點，因此為了限縮討論範圍，這裡我單純用這篇文章所提到的例子來談談自己的想法。
ChatGPT從去（2022）年末到現在，熱度依然不減，甚至有越來越熱烈的趨勢，我認為新的科技與發明，就是需要更多的討論才能確定新科技在現今社會的定位，所以對於我所提到的所有內容與論點，有任何同意或不同意的，都歡迎留言，與我討論！
用AI寫學習歷程，錯了嗎？
我個人的觀點，我覺得這樣的運用並無不妥，不妥的是作業本身！
舉我自己來當例子吧！從小，我就超級討厭寫心得報告，因為我不太能理解：老師到底想要看什麼？老師真的可以透過我寫的心得知道我到底學到什麼了嗎？更慘的是：如果我就是不知道我該學什麼怎麼辦？
舉文中的例子來說，學校帶學生去參訪法院，要檢視學生學到什麼，寫心得真的是個好方法嗎？寫完心得，老師或者學生就能知道參訪後學到什麼了嗎？又甚至，被帶去法院參觀前，學生知道自己應該要學什麼了嗎？
以這篇文章中所提到的例子，學生則用ChatGPT寫了一篇參訪法院的心得報告，結果發現ChatGPT寫的比自己寫的還完整！那問題到底出在哪裡呢？
ChatGPT寫得比人好？怎麼會這樣？
或許許多人在參訪後自己也不知道自己到底學到了什麼，所以面對心得報告這麼廣泛的題目，要寫出自己到底學到什麼，有什麼感想是很困難的，偏偏心得報告通常都是有時間限制，在不知道目標範圍，截止的死線又在眼前時，只好隨便急就章，閉著眼睛寫點似是而非的文章就交差了事！我不能代表所有人，但至少我學生時期沒少做過這種事情，反正寫出來的文章也只有老師看！就算發回來給我，我自己也不會去看！現在要是有人要我分享一下我學生時期寫過什麼印象深刻的參訪心得，我是說不出來的。
那怎樣的作業比較合適呢？
批評完心得報告這種作業方式，說說我覺得應該要給什麼樣的作業比較適當呢？畢竟光是批評不給建議是不負責任的！所以單就這件事，我這邊也給出我自己的想法。
如同文中所提，學校帶學生去法院參訪，如果我們的目的是讓學生表現自己學到什麼呢？或者體現他們當天觀察到的知識或者概念，或許可以請學生模擬當天看到的法庭：判同一個案件，請問：法官的判案是否合理？雙方律師引用的法條是否合適，最後總結：如果是他們，會怎麼判？請他們模擬當天的流程，實際演示出來。
如果是年紀小一點的學生，單純請他們重現當天看到的某一件他們覺得不合理或者是可以改善的事情，類似覺得證人作證前的入場、宣誓流程、作證的方式，或是法官的舉動，甚至是法官進場的時候，全體起立這種小事也可以，問問他們，這樣的行事為什麼不合理需要改善，如果是他，會怎麼做？
為什麼這個作業比較合適？
我會認為這樣的作業會比較合適的原因有幾個：
第一：有明確的目標
這樣的題目比起心得報告更具體一點，學生會知道當天參訪時，他該注意什麼！雙方律師用了什麼樣的法條？法官判案的基準應該是什麼？當天發生了什麼事情？
同時這些問題的答案也會因人而異，每個人觀察的點也不一樣，但如何呈現，以及在重現的過程中，學生要記住的東西更多，要看什麼也更為明確！
第二，需要自主學習的東西更多
讓學生重現自己所看到的東西，在重現的過程中，學生必須要一再地去找出參訪當下沒有想到的各種為什麼，例如判案時法官為什麼做出這個決定？他的概念準則是什麼？雙方律師提出的法條是什麼？為什麼提出這樣的歷史案件？事情為什麼是這麼做的？學習不就是解開各種為什麼嗎？
同時，為了重現自己看到的事情，呈現自己理想中的情況，學生反而會發現很多當初沒有看到的細節，學到的也就會更多。
第三，這是AI做不到的事情！
第三點也是最重要的一點：以自己的觀點重現看到的事情，這是目前AI還做不到的事情！
當新科技已經出現，禁止是不切實際的，所以對於現在的學生來說，找到如何和AI共處，讓AI做AI做的到的事情，找到AI做不到但人類做得到的事情或許是更重要的！
結論
如同我在ChatGPT和112學測英文作文中所提到的引文：自動化機器的發明，解放了人類的勞力；AI的出現，解放了人類的智力。
機器的出現，解放了勞力，人們省下自己的勞力，花更多的心思，專注自己的智力，產出機器無法產出的事情！所以工業革命之後，出現了啟蒙時代，出現了各種理論浪潮，類似資本主義、社會主義、共產主義都是因為機器解放了勞力之後，人們終於有時間想想那些所謂的某某主義了。
工業革命之前，當年的孩子們，或許也曾經被教導：只要未來好好認真的在生產線上付出勞力，他們就能過好他們的一輩子，賺取溫飽。但當機器出現，不再需要他們付出勞力了，引發了各種失業潮，而知道如何讓機器取代自己的勞力，找到機器做不到的事情的人則在當中獲得了益處。
未來的教育
如今，AI的出現，對教育產業來說，或許是告訴我們，不該再告訴我們的孩子：只要好好念書，把書上的知識塞進腦袋就會出人頭地！在AI一步步取代人們智力的未來，或許對於現在的孩子來說，更要學的是學會讓AI取代他們的智力，讓自己可以專心展現創造力的方式！
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。