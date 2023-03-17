2023/03/17,
歐洲

波蘭提供烏克蘭4架米格-29戰機創北約首例，美國稱不提供F-16立場暫無改變

波蘭提供烏克蘭4架米格-29戰機創北約首例，美國稱不提供F-16立場暫無改變
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在運送更多裝備援烏方面，波蘭持續打頭陣，並說服西方跟進。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，「米格機無法解決任務，我們需要F-16，但米格機確實有助強化我方戰力」，對此烏克蘭向夥伴表達謝意。

（中央社）波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天（當地時間16日）表示，波蘭政府初步將運送4架米格-29戰機（MiG-29）給烏克蘭，成為第一個提供烏克蘭戰機的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

《法新社》報導，烏克蘭已多次要求西方盟友提供戰機，但到目前為止，沒有西方國家承諾給基輔戰機。

烏克蘭主要尋求獲得美國製的F-16現代戰機，米格-29則為蘇聯設計。

杜達今天告訴記者：「未來幾天我們會先移交——如果我沒記錯的話——4架可充分運作的戰機給烏克蘭。」

運送戰機援烏將成為俄烏衝突一項關鍵發展，並將提升基輔防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊的能力。

在運送更多裝備援烏方面，波蘭持續打頭陣，並說服西方跟進。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，「米格機無法解決任務，我們需要F-16，但米格機確實有助強化我方戰力」，對此烏克蘭向夥伴表達謝意。

波蘭提供烏克蘭戰機，美國稱立場暫無改變

白宮今天表示，波蘭成為首個提供米格-29戰機給烏克蘭的舉動，不會改變美國不把自己的戰機提供給烏克蘭的決定。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者說：「這沒有改變我們對F-16的計畫。」他指的F16是美國製造的戰機。波蘭此舉「不影響、不改變」這一點。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問尼日時對記者發表談話，當中談到美國戰機高昂的成本。

布林肯說：「我認為在任何特定時間內，專注在任何特定武器系統都是錯誤的。」

他表示，重要的是「不僅是要確保烏克蘭人擁有適合的武器系統，還要確保他們能夠使用那些武器系統。」

布林肯說：「因此，因為系統不同，可能需要大量的培訓或維護。不同的國家正在做不同的事，來回應他們擁有的東西和察覺到的需求。」

白宮表示，美國已獲悉波蘭決定提供戰機給烏克蘭一事。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者說：「我們在向烏克蘭提供援助之際，也持續與包括波蘭在內的盟友和夥伴密切協調。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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