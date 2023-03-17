【圖表】國中會考人數創新低，回顧近年國中畢業生人數，南投減少最多
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教育部公布今年國中教育會考僅19萬8673人報名，已是連續第二年跌破20萬人，少子女化對台灣國高中教育有什麼衝擊？讓我們透過數據一起來看看。
2023年國中教育會考將於5月20日登場，教育部13日公布今年度會考報名人數，全國總計有19萬8673人報名，再創報名人數新低，且已連續兩屆低於20萬人，再凸顯台灣近年少子女化現象已逐漸對教育產業產生衝擊。
回顧歷年報名人數變化可以發現，自2014年舉行首屆國中教育會考至今不到10年，考生人數明顯下滑，相較2015年全國考生約有28萬5千人，今（2023）年僅剩約19萬8千人應考，整體人數掉了3成左右，未來可能持續探底。
若整體報名人數降低，是否代表國中人數也短少許多？我們從各縣市國中畢業生人數來看，可以發現自2014年以後，國中畢業人數就呈現負成長。其中又以南投縣及基隆市下滑最為嚴重，相較2013年畢業生人數減少超過36%，凸顯當地少子女化問題。
相較多數縣市國中生人數下滑，新竹縣市2018年起反而止跌回升，原因可能在於新竹科學園區近年因產業蓬勃，吸引不少外來人口移入，不少人在此置產並組織家庭，不僅使新竹縣市成為台灣少數幼年人口多於老年人口的縣市，本地學生數也持續成長。
我們從教育部統計的高中職班級數量變化也可以發現，近年班級數確實逐漸在減少，其中又以私立學校最為顯著，相較2014年減少約36%的班級數。
自2014年教育部實施12年國教改革方案，高中職入學管道分為免試入學、特色招生、私校獨招與其他入學方式，其中又以免試入學作為多數學生主要入學的管道。自由時報報導就指出，去年第一階段招不滿學生，參與續招的學校提出的總名額有1萬5619名，雖然相較前一個學年1萬6849名略減，但實際上是高中職受少子女化衝擊，陸續有私立高中職停招或停辦。
2023年國中教育會考考試日期為5月20及21日，4月14日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。全國試務會也提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月17及18日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。
有關2023年國中教育會考詳細資訊，請上國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。
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核稿編輯：林奕甫
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna