2023/03/17,
教育

【圖表】國中會考人數創新低，回顧近年國中畢業生人數，南投減少最多

【圖表】國中會考人數創新低，回顧近年國中畢業生人數，南投減少最多
Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

教育部公布今年國中教育會考僅19萬8673人報名，已是連續第二年跌破20萬人，少子女化對台灣國高中教育有什麼衝擊？讓我們透過數據一起來看看。

2023年國中教育會考將於5月20日登場，教育部13日公布今年度會考報名人數，全國總計有19萬8673人報名，再創報名人數新低，且已連續兩屆低於20萬人，再凸顯台灣近年少子女化現象已逐漸對教育產業產生衝擊。

回顧歷年報名人數變化可以發現，自2014年舉行首屆國中教育會考至今不到10年，考生人數明顯下滑，相較2015年全國考生約有28萬5千人，今（2023）年僅剩約19萬8千人應考，整體人數掉了3成左右，未來可能持續探底。

國中會考報名人數逐年下滑

若整體報名人數降低，是否代表國中人數也短少許多？我們從各縣市國中畢業生人數來看，可以發現自2014年以後，國中畢業人數就呈現負成長。其中又以南投縣及基隆市下滑最為嚴重，相較2013年畢業生人數減少超過36%，凸顯當地少子女化問題。

各縣市國中畢業生人數逐年萎縮

相較多數縣市國中生人數下滑，新竹縣市2018年起反而止跌回升，原因可能在於新竹科學園區近年因產業蓬勃，吸引不少外來人口移入，不少人在此置產並組織家庭，不僅使新竹縣市成為台灣少數幼年人口多於老年人口的縣市，本地學生數也持續成長。

我們從教育部統計的高中職班級數量變化也可以發現，近年班級數確實逐漸在減少，其中又以私立學校最為顯著，相較2014年減少約36%的班級數。

高中班級數逐年萎縮

自2014年教育部實施12年國教改革方案，高中職入學管道分為免試入學、特色招生、私校獨招與其他入學方式，其中又以免試入學作為多數學生主要入學的管道。自由時報報導就指出，去年第一階段招不滿學生，參與續招的學校提出的總名額有1萬5619名，雖然相較前一個學年1萬6849名略減，但實際上是高中職受少子女化衝擊，陸續有私立高中職停招或停辦。

2023年國中教育會考考試日期為5月20及21日，4月14日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。全國試務會也提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月17及18日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。

有關2023年國中教育會考詳細資訊，請上國中教育會考網站國中教育會考全國試務會網站查詢。

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核稿編輯：林奕甫


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