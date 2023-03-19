《伍連德新論》：來自南洋的奇才，百年前消滅中國鼠疫的馬來亞華僑伍連德
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來自馬來亞的伍連德，其意義不應止於百年前消滅中國鼠疫的「抗疫先驅」而已。從南洋到東北，從西學到中土，伍連德的蹤跡橫跨歐亞大陸，他所涉入的醫療制度、文化傳播，科學管理等領域無不關係中國現代化的興起。這正是黃賢強教授新書《伍連德新論》主旨所在。
文：王德威（美國哈佛大學東亞語言與文明系講座教授）
序：奇才來自南洋
伍連德是中國近現代醫療及衛生史的傳奇人物。1910年12月，中國東北爆發鼠疫，朝野束手無策。一位來自英屬馬來亞的華裔醫生伍連德臨危受命，率領助手來到疫區中心哈爾濱。他判斷鼠疫經由呼吸道而非腺體傳播，力排西方專家眾議，採取隔離防治，集中焚燒死者大體，以及佩戴口罩等方法對抗疫情。伍連德的措施被視為離經叛道，但以後四個月裡東北鼠疫得以迅速控制，終於撲滅。
伍連德的事蹟曾經隱沒不彰，但在2003年全球SARS病毒爆發後逐漸重回世人記憶。2020年新冠疫情肆虐全球，從口罩到隔離等成為各地防疫基本要項。一百年前伍連德的東北經驗儼然歷久而彌新。但作為後新冠時代的關鍵詞之一，「伍連德」的意義不應止於「抗疫先驅」而已。從南洋到東北，從西學到中土，伍連德的蹤跡橫跨歐亞大陸，他所涉入的醫療制度、文化傳播，科學管理等領域無不關係中國現代化的興起。這正是黃賢強教授新書《伍連德新論》主旨所在。
伍連德何許人也？1879年伍連德生於英屬馬來亞檳榔嶼。他的父親來自廣東台山，母親為第二代僑生華人。伍連德從小接受英式教育，1896年獲英女皇獎學金赴劍橋大學習醫，1903年回到馬來亞執業。這樣的背景無疑屬於殖民地華人社會頂層，但伍連德有更大抱負。1908年他輾轉應聘來到天津，任職陸軍軍醫學堂副監督；三年後因為防治東北疫情有功，成為大清帝國最後拔擢的人才之一。1911年隆裕太后賞賜伍連德醫科進士。
一般對伍連德事業的描述多以此為高峰。但誠如黃賢強教授指出，這其實是伍連德中國經驗的序曲。他在中國三十年有太多的故事可以講述。1911年召開「萬國鼠疫研究會」，1912年他在哈爾濱建立了中國第一個鼠疫研究所，1930年成立「中國海港檢疫管理處」並任首任處長，促成中國收回海港檢疫主權。民國建立，伍連德先是協助建立國家級防疫單位，組織全國醫學協會，1918年創建北京中央醫院（即北大人民醫院前身）。
五四之後，伍連德奔波中國各地主導防疫，創設醫院，與此同時，他代表中國參與國際公衛事務，貢獻有目共睹。1935年伍連德被提名為諾貝爾醫學獎，為華人世界第一人。1937年抗戰軍興，伍連德因為公私原因，返回馬來亞行醫，仍然熱心公共事務。
黃賢強教授查考大批史料，重新塑造伍連德其人其事。更重要的是，他提出一系列極有意義的問題：伍連德來自南洋，積極參與民國時期現代化建設，這是特例，還是投射一個特殊南洋知識分子群體的中國經驗？19世紀以來大批沿海華人移民南洋謀生，像伍連德這樣的菁英分子畢竟屬於少數，他們南來北往，面對中國以及國際政治風雲，如何找尋自處之道？所謂「華僑」身份，如何影響他們的國家歸屬感及文化向心力？還有，他們挾西方或殖民地知識訓練和價值體系來到「祖國」，如何形塑民國知識傳播的網絡，並延續自身的群體關係？
在黃賢強教授筆下，由伍連德輻射而出的一批南洋華裔知識分子同中有異，他們來到中國，進入不同領域，展現的能量和視野令人矚目。黃以1906年《寰球中國學生報》所介紹的八位傑出華人作為論述起點。這八位人士中，伍廷芳與辜鴻銘屬於前輩，前者生於南洋，長於香港，赴英進修後得到清廷重用，曾任駐美公使，並主持清末修法；後者生於檳城，在蘇格蘭完成教育，來華後加入張之洞幕府，並成為保守派代表。
與伍連德背景相當的則有林文慶與宋旺相。他們三人都出身英國名校，學成回到殖民地各自發揮影響，被視為海峽殖民地三傑。宋旺相成立海峽華人協會，促進華人權益，隱然有落地生根之志；林文慶參與中國事務，與孫中山頗有過從。孫曾邀林出任外交部長，唯林接受南洋實業巨子陳嘉庚之請，成為廈門大學校長，任內積極推動儒學，以致引來當時任教廈大的魯迅的尖銳抵制。而伍連德則以醫療專家身份出現在民國公共領域，與政治保持一定距離。
與伍連德等同時活躍民國學界政壇的還有來自荷屬巴達維亞的李登輝——第七代的華裔，耶魯校友，也是寰球中國學生會的創辦者。李、伍原為殖民地舊識，李來華後致力教育，後成為復旦大學校長。李所創立的學生會和之後由汪精衛（汪妻陳璧君出身檳城）擔任首任會長的華僑聯合會成為當時重要的社交平台，提供政、商、學、醫資源，並與背景類似的人士如胡文虎、鄺富灼等往來。在北平，吳賚熙、林宗揚等人在謝昌林的資助下創辦南洋俱樂部，成為來京同鄉聚會落腳之地。
這些年裡伍連德多半坐鎮東北，但時時南下北上，與各方保持良好互動關係。透過他的行止，南洋華裔知識分子群相赫然浮現。如上所述，他們有同鄉之誼，但各有志趣。他們都希望為新中國貢獻所長，而他們的背景為民國風景點上淡淡的異國色彩。隨著在中國居留時間愈久，伍連德的人脈愈廣。他不僅與南洋同鄉互動頻頻，更與民國人物時相往來，從孫中山到袁世凱、張作霖、馮玉祥、蔣介石；從嚴復到胡適、梁啟超，伍連德的交遊圈幾乎就是半部民國史。耐人尋味的是，儘管歷經晚清與民國，他始終與政治圈若即若離，這是他的背景使然？還是他的個人選擇？
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。