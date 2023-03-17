2023/03/17,
商業

《路透社》：鴻海搶下蘋果AirPods訂單，計劃砸2億美元在印度設新廠組裝

《路透社》：鴻海搶下蘋果AirPods訂單，計劃砸2億美元在印度設新廠組裝
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

外媒指出，鴻海是應蘋果要求，決定在印度設廠生產AirPods。鴻海子公司鴻騰精密科技計劃今（2023）年下半年在泰倫加納省開始建造新廠，最快於2024年底投入生產。

（中央社）《路透社》引述2名知情人士報導，鴻海成功拿下蘋果公司（Apple）AirPods訂單，並計劃砸下2億美元在印度建廠生產這款無線耳機。

這筆訂單將使鴻海首度成為AirPod供應商，也凸顯這家全球電子產品代工龍頭為了進一步將生產線從中國轉移到其他地區所做的努力。目前全球約7成iPhone由鴻海負責組裝，AirPods則由中國數家供應商負責生產。

1名消息人士表示，鴻海將在印度南部泰倫加納省（Telangana）投資逾2億美元，建造一座全新的AirPod工廠。目前尚不清楚蘋果這筆AirPod訂單價值多少。

劉揚偉會見印度3省高層代表團
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鴻海科技集團董事長劉揚偉（右1）1日在印度德里分別與古茶拉底、安德拉與坦米爾那都3省的高層政府官員會談，討論投資計畫與業務布局，外界認為中國供應鏈將加快往印度遷離。中央社記者林行健德里攝於2023年3月2日。

因為此事尚未公開而要求匿名的這名消息人士說，由於利潤相對較低，鴻海高層曾為是否要接下AirPods訂單討論了好幾個月，但最終選擇繼續爭取這筆訂單，以強化和蘋果的關係。

消息人士說：「如此一來，我們才有更多機會拿下他們的新產品訂單。」

這名消息人士還說，鴻海是應蘋果要求，決定在印度設廠生產AirPods。鴻海子公司鴻騰精密科技計劃今（2023）年下半年在泰倫加納省開始建造新廠，最快於2024年底投入生產。

另一名熟知內情的消息人士也說，鴻騰精密科技將在印度生產AirPods，但未提供更多細節。

鴻海拒絕對此發表評論。蘋果也未立即回應媒體置評請求。

蘋果和其主要供應商持續將生產線移出中國，去年嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫限制擾亂了鴻海最大的iPhone組裝廠。他們也在尋求避免美中貿易摩擦升級對企業造成的潛在打擊。

Vedanta半導體主管談鴻海合資廠
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Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（右，Akarsh Hebbar），16日接受中央社專訪，分享與鴻海合資晶圓廠案進展，擴大在印度的電子事業。左為印度鴻海集團清奈廠區處長陳律道。中央社記者林行健德里攝於2022年10月16日。

鴻海16日表示，將擴大在中國以外地區的投資，以滿足客戶需求，並降低對在中國生產的依賴。

目前還不清楚鴻海生產AirPod的計畫，是否會對立訊精密等目前的AirPod供應商造成影響。

立訊尚未回復《路透社》的置評請求。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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