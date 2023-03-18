【韓劇】《黑暗榮耀》第二季：這一次不是要復仇，而是要在愛裡活下去

文：夜半的故事備忘錄

（本文含有《黑暗榮耀》第二季劇透）

看完了第二季，才發現《黑暗榮耀》中的榮耀，其實乘載了過去和未來。

同珢的榮耀乘載著痛苦的過去還有必須幫她人前進的重擔（劇中的昭熙）、賢南的榮耀一心一意希望女兒幸福、如炡的榮耀盼望能讓殺害父親的兇手得到應有的死亡，而涎鎮的榮耀則附著在用金錢可以任意遭控大局，還有隨意欺凌別人的自負感上。

每個人的榮耀都有著不同意義，但當我們同珢一行曾經受過傷的人互相救贖、慰藉，連「一顆蛋」都能變的如此耀眼。雖然身裡上要有更深的傷疤才能蓋過原本永不退散的傷口，但他們都渴望心中的傷疤能不再孳生，加害者更應該得到應有的懲罰。

因此，同珢在下半部中完美製造出一片廢墟，讓本質從未與善良劃過等號的涎鎮一行人，成為一輩子囚禁在地獄的靈魂，還覺得自己像個冤枉者般恬不知恥。

圖片來源：《黑暗榮耀》 涎鎮有著可悲的結局。

對我來說，下半部最觸動人心的片段不是涎鎮有多麼悲慘，而是同珢的第一個加害者——媽媽。對長期身處在社會底層的媽媽來說，善與惡、痛與傷都不是眼前第一重視的，因為她早已被錢蒙蔽了雙眼。衣架打下來的流血，是心碎、更是親情的死亡；火光乘載的笑聲，是悲憤、更是受害者的夢靨。

同珢因背叛而痛苦，每滴淚水都令人心碎。當親情成為了無情枷鎖，我們能做的，僅有努力長大、不要自甘墮落，還有暫時不要選擇死去。爾後，證明自己在逆境中求生的力量，證明自己的意志力比誰都還要堅強，希望可以真的到達「甘願死亡」的那一天。

像這樣的「比誰都還要努力長大」，是多麼令人心痛啊。

圖片來源：《黑暗榮耀》 宋慧喬的哭戲感染力太強了。

18歲的同珢，在艱苦的環境下存活，卻依舊有夢。她想成為建築師，穿著校服、拿著畫本；然而，涎鎮一行人對她施加的暴行，卻讓她滿身燒傷、嘴角還有著新鮮的傷口、朋友更離她而去。此刻，她的人生只剩下復仇，還永遠停在了18歲。

圖片來源：《黑暗榮耀》 18歲的同珢，夢想是成為建築師，誰會想到往後的人生，她的夢想只剩下了「涎鎮」。

曾碎裂的靈魂，怎麼拼湊都不會散去；但往後勇敢活下去的你，無論是不會褪色，在這個需要溫情的人世間。

同珢拯救了昭熙、昭熙的母親、家暴中受難的賢南和善雅、處在父親被無辜殺害地獄的如炡、兒子被酒駕撞死的老奶奶（後來她的房東）。一來一往之間，她成為了他人的力量；反過來回憶過去，她也發現，原來身邊一直有不錯的大人，會告訴她春天依舊有希望的大人，會一起拯救彼此、無法忍受欺凌行為的大人，還有願意彌補過去錯誤、和她一起懺悔的大人。

原來，就算再怎麼痛苦，我們都會在冥冥之中，對別人的人生有著潛移默化的影響——成為他人活下去的力量。

因此，往後的歲月，無論再怎麼想要一了百了，我們都要記得，那個曾經傷害我們的人，絕對不能成為我們再次傷害自己的利刃；既然傷害沒有止境，我們就要選擇在日復一日之間喊停，無論要不要復仇，都不要讓對方先向自己受傷的靈魂復仇。

這一次，不是要復仇，而是要在愛裡活下去。

就像最後同珢和如炡對彼此訴說的那句：「我愛你」。

圖片來源：《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》首尾呼應，每一個情節、人物都像下象棋一樣你來我往、堅持不下，讓人膽戰心驚之餘，無數個動人畫面又一再突破我們尚未放鬆的心防，想要和同珢一起哭、一起笑。整體製作精美、人物刻劃近乎完美無瑕，只要一句「涎鎮哪」相信大家心裡都有所數，我們究竟會想到誰（笑）。

推薦這部作品給大家之餘，也想大推劇中演員的演技！我印象深刻的TOP好演技有宋慧喬（特別是火災那段）、飾演涎鎮（私下很可愛的）智妍歐尼、以及宋慧喬劇裡像瘋了一般的媽媽（演員朴志雅），和我們的超好阿姨廉惠蘭。

《黑暗榮耀》整體演員群好強，今年百想究竟有幾個人會入圍哩（笑）。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航