【韓劇】《黑暗榮耀》第二季：這一次不是要復仇，而是要在愛裡活下去
我們想讓你知道的是
同珢拯救了昭熙、昭熙的母親、家暴中受難的賢南和善雅、處在父親被無辜殺害地獄的如炡、兒子被酒駕撞死的老奶奶（後來她的房東）。一來一往之間，她成為了他人的力量；反過來回憶過去，她也發現，原來身邊一直有不錯的大人，會告訴她春天依舊有希望的大人。
文：夜半的故事備忘錄
（本文含有《黑暗榮耀》第二季劇透）
看完了第二季，才發現《黑暗榮耀》中的榮耀，其實乘載了過去和未來。
同珢的榮耀乘載著痛苦的過去還有必須幫她人前進的重擔（劇中的昭熙）、賢南的榮耀一心一意希望女兒幸福、如炡的榮耀盼望能讓殺害父親的兇手得到應有的死亡，而涎鎮的榮耀則附著在用金錢可以任意遭控大局，還有隨意欺凌別人的自負感上。
每個人的榮耀都有著不同意義，但當我們同珢一行曾經受過傷的人互相救贖、慰藉，連「一顆蛋」都能變的如此耀眼。雖然身裡上要有更深的傷疤才能蓋過原本永不退散的傷口，但他們都渴望心中的傷疤能不再孳生，加害者更應該得到應有的懲罰。
因此，同珢在下半部中完美製造出一片廢墟，讓本質從未與善良劃過等號的涎鎮一行人，成為一輩子囚禁在地獄的靈魂，還覺得自己像個冤枉者般恬不知恥。
對我來說，下半部最觸動人心的片段不是涎鎮有多麼悲慘，而是同珢的第一個加害者——媽媽。對長期身處在社會底層的媽媽來說，善與惡、痛與傷都不是眼前第一重視的，因為她早已被錢蒙蔽了雙眼。衣架打下來的流血，是心碎、更是親情的死亡；火光乘載的笑聲，是悲憤、更是受害者的夢靨。
同珢因背叛而痛苦，每滴淚水都令人心碎。當親情成為了無情枷鎖，我們能做的，僅有努力長大、不要自甘墮落，還有暫時不要選擇死去。爾後，證明自己在逆境中求生的力量，證明自己的意志力比誰都還要堅強，希望可以真的到達「甘願死亡」的那一天。
像這樣的「比誰都還要努力長大」，是多麼令人心痛啊。
18歲的同珢，在艱苦的環境下存活，卻依舊有夢。她想成為建築師，穿著校服、拿著畫本；然而，涎鎮一行人對她施加的暴行，卻讓她滿身燒傷、嘴角還有著新鮮的傷口、朋友更離她而去。此刻，她的人生只剩下復仇，還永遠停在了18歲。
曾碎裂的靈魂，怎麼拼湊都不會散去；但往後勇敢活下去的你，無論是不會褪色，在這個需要溫情的人世間。
同珢拯救了昭熙、昭熙的母親、家暴中受難的賢南和善雅、處在父親被無辜殺害地獄的如炡、兒子被酒駕撞死的老奶奶（後來她的房東）。一來一往之間，她成為了他人的力量；反過來回憶過去，她也發現，原來身邊一直有不錯的大人，會告訴她春天依舊有希望的大人，會一起拯救彼此、無法忍受欺凌行為的大人，還有願意彌補過去錯誤、和她一起懺悔的大人。
原來，就算再怎麼痛苦，我們都會在冥冥之中，對別人的人生有著潛移默化的影響——成為他人活下去的力量。
因此，往後的歲月，無論再怎麼想要一了百了，我們都要記得，那個曾經傷害我們的人，絕對不能成為我們再次傷害自己的利刃；既然傷害沒有止境，我們就要選擇在日復一日之間喊停，無論要不要復仇，都不要讓對方先向自己受傷的靈魂復仇。
這一次，不是要復仇，而是要在愛裡活下去。
就像最後同珢和如炡對彼此訴說的那句：「我愛你」。
《黑暗榮耀》首尾呼應，每一個情節、人物都像下象棋一樣你來我往、堅持不下，讓人膽戰心驚之餘，無數個動人畫面又一再突破我們尚未放鬆的心防，想要和同珢一起哭、一起笑。整體製作精美、人物刻劃近乎完美無瑕，只要一句「涎鎮哪」相信大家心裡都有所數，我們究竟會想到誰（笑）。
推薦這部作品給大家之餘，也想大推劇中演員的演技！我印象深刻的TOP好演技有宋慧喬（特別是火災那段）、飾演涎鎮（私下很可愛的）智妍歐尼、以及宋慧喬劇裡像瘋了一般的媽媽（演員朴志雅），和我們的超好阿姨廉惠蘭。
《黑暗榮耀》整體演員群好強，今年百想究竟有幾個人會入圍哩（笑）。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
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在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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