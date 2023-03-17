GPT-4轟動登場：聰明到可考上美國律師前10%的AI，目前可在哪些平台用到？
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GPT-4在不少職業、學術測試上水準已與人類並駕齊驅，例如在美國律師資格模擬考成績分是應試者前10%，國際生物奧林匹亞可以直接排進第99個百分位，GRE更是可以接近滿分。目前除了Bing已透露使用GPT-4之外，一起來看看還有哪些應用。
OpenAI的新世代大型語言模型GPT-4意外登場了！原本眾人預估會是在微軟3月17日的AI發表會才會正式發佈，但意外卻在幾天之前就發表。
根據OpenAI官方宣稱除了文字之外，GPT-4現在也能支援圖片輸入、再輸出文字。它在不少職業、學術測試上水準已與人類並駕齊驅，例如在美國律師資格模擬考（Uniform Bar Exam，UBE）上，成績分是應試者前10%左右（GPT-3.5只有倒數10%）；國際生物奧林匹亞（Biology Olympiad）則是可以直接排進第99個百分位（ChatGPT只有第31），GRE更是可以接近滿分。
OpenAI表示過去兩年得力於微軟Azure，他們從頭開始重新設計超級電腦以及深度學習架構來訓練GPT模型，所以兩年內才可以訓練出GPT-3.5到現在的GPT-4。同時，他們前前後後總共花了六個月的時間讓GPT-4更安全、更準確，包括說出編造性內容可能性比GPT-3.5低60%、不當內容回覆可能性低60%（但還是無法100%防範越獄行為）。
由於目前已經支援圖片理解功能，所以理論上給它一張你冰箱照片再問它能做什麼後，GPT-4就會嘗試使用圖片中的食材來製作食譜；或是直接請它辨認路上不認得的稀有車款，然後幫你找出生產年份、哪裡有賣等等。
另一項重點是GPT-4的「記憶力」（類似記憶體的概念）變強了，普通版本可以記憶約8192個token，但也會陸續釋出32768個token（約50頁）的長記憶版本，有了更強的記憶力，GPT-4理論上就能連續性陪聊長達數小時甚至數天。
不過，本次OpenAI在GPT-4技術細節上並沒有說太多，沒有說資料量有多大，訓練方式也只有大概說了用上強化學習、人工反饋（RLHF）來微調行為模式，圖片輸入也還在能力有限的alpha階段。
目前OpenAI將對ChatGPT Plus訂閱者開放有使用上限的GPT-4訪問權限，如果要使用GPT-4 API也必須註冊候補名單，並逐步向研究AI社會影響、問題的研究人員開放。
OpenAI目前已與Stripe、Duolingo、摩根史坦利和冰島政府合作讓他們早期使用GPT-4。當然身為最快出資者之一，微軟的新版Bing聊天功能也正使用GPT-4，這也是一般大眾最快用到GPT-4的方法之一了。
微軟曝：Bing六周前已使用GPT-4！其他應用一次看
繼OpenAI宣布推出GPT-4後的數小時各界已展開各種新應用，以下為已導入GPT-4的著名平台：
- Bing
微軟透露Bing在過去六周內皆是由GPT-4驅動，因此許多Bing用戶已經先行體驗到OpenAI新一代語言模型了。
Bing也將對話次數限制改為，每次對談限來回15次，每日最多限150次，Bing未來也將持續受益於GPT-4的更新。
- 將紙巾塗鴉變身成完整網頁
由於GPT-4具備圖像理解功能，OpenAI共同創辦人在Twitter上分享，將餐巾紙隨手畫下網頁設計後，交給GPT-4生成HTML/JavaScript程式碼打造成網站。他在餐巾紙上寫下網頁需加入兩個笑話，GPT-4也自行完成。
- 生成訴狀書
另外，因GPT-4能高分通過美國律師資格考，也有人藉其來生成一份起訴詐騙電話的訴狀。
- 快速生成電玩
有使用者花了不到60秒的時間，讓GPT-4生成《乓》Pong電玩的程式碼；也有用戶以20分鐘重現了貪吃蛇遊戲。
- 多鄰國（Duolingo）
Duolingo是一款語言學習App，其中付費「Max訂閱方案」已導入兩項由GPT-4驅動的功能，其中一項為「角色扮演」功能，讓用戶可練習在不同生活場景中的對話，例如在餐廳點餐等，練習完畢後AI會給出用戶評價和建議。另一項則是「解釋我的答案」功能，讓用戶進一步了解答案為何是對或錯的。
- BeMyEyes
BeMyEyes是一間幫助視覺障礙患者的丹麥新創公司，其App中的一項功能「虛擬志工」Virtual Volunteer™導入GPT-4幫助患者理解視覺畫面，像列出冰箱裡的物品後還能提供料理食譜。
- 可汗學院（Khan Academy）
知名教學網站Khan Academy藉GPT-4推出教學助理「Khanmingo」，帶領使用者學習，像提出開放式問題與學生討論，目前此功能僅開放給部分用戶測試。
- Poe Platform
聊天機器人平台Poe Platform也導入GPT-4和其競爭對手Claude+模型，來與付費訂閱的用戶進行對談。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html