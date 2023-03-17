GPT-4轟動登場：聰明到可考上美國律師前10%的AI，目前可在哪些平台用到？

OpenAI的新世代大型語言模型GPT-4意外登場了！原本眾人預估會是在微軟3月17日的AI發表會才會正式發佈，但意外卻在幾天之前就發表。

根據OpenAI官方宣稱除了文字之外，GPT-4現在也能支援圖片輸入、再輸出文字。它在不少職業、學術測試上水準已與人類並駕齊驅，例如在美國律師資格模擬考（Uniform Bar Exam，UBE）上，成績分是應試者前10%左右（GPT-3.5只有倒數10%）；國際生物奧林匹亞（Biology Olympiad）則是可以直接排進第99個百分位（ChatGPT只有第31），GRE更是可以接近滿分。

OpenAI表示過去兩年得力於微軟Azure，他們從頭開始重新設計超級電腦以及深度學習架構來訓練GPT模型，所以兩年內才可以訓練出GPT-3.5到現在的GPT-4。同時，他們前前後後總共花了六個月的時間讓GPT-4更安全、更準確，包括說出編造性內容可能性比GPT-3.5低60%、不當內容回覆可能性低60%（但還是無法100%防範越獄行為）。

由於目前已經支援圖片理解功能，所以理論上給它一張你冰箱照片再問它能做什麼後，GPT-4就會嘗試使用圖片中的食材來製作食譜；或是直接請它辨認路上不認得的稀有車款，然後幫你找出生產年份、哪裡有賣等等。

另一項重點是GPT-4的「記憶力」（類似記憶體的概念）變強了，普通版本可以記憶約8192個token，但也會陸續釋出32768個token（約50頁）的長記憶版本，有了更強的記憶力，GPT-4理論上就能連續性陪聊長達數小時甚至數天。

不過，本次OpenAI在GPT-4技術細節上並沒有說太多，沒有說資料量有多大，訓練方式也只有大概說了用上強化學習、人工反饋（RLHF）來微調行為模式，圖片輸入也還在能力有限的alpha階段。

目前OpenAI將對ChatGPT Plus訂閱者開放有使用上限的GPT-4訪問權限，如果要使用GPT-4 API也必須註冊候補名單，並逐步向研究AI社會影響、問題的研究人員開放。

OpenAI目前已與Stripe、Duolingo、摩根史坦利和冰島政府合作讓他們早期使用GPT-4。當然身為最快出資者之一，微軟的新版Bing聊天功能也正使用GPT-4，這也是一般大眾最快用到GPT-4的方法之一了。

微軟曝：Bing六周前已使用GPT-4！其他應用一次看

繼OpenAI宣布推出GPT-4後的數小時各界已展開各種新應用，以下為已導入GPT-4的著名平台：

Bing

微軟透露Bing在過去六周內皆是由GPT-4驅動，因此許多Bing用戶已經先行體驗到OpenAI新一代語言模型了。

Bing也將對話次數限制改為，每次對談限來回15次，每日最多限150次，Bing未來也將持續受益於GPT-4的更新。

將紙巾塗鴉變身成完整網頁

Hand-drawn pencil drawing -> website (https://t.co/4kexpvYAgV).



Prompt: "Write brief HTML/JS to turn this mock-up into a colorful website, where the jokes are replaced by two real jokes." https://t.co/zQ4smwqGVo pic.twitter.com/cunT74HO5l — Greg Brockman (@gdb) March 15, 2023

由於GPT-4具備圖像理解功能，OpenAI共同創辦人在Twitter上分享，將餐巾紙隨手畫下網頁設計後，交給GPT-4生成HTML/JavaScript程式碼打造成網站。他在餐巾紙上寫下網頁需加入兩個笑話，GPT-4也自行完成。

生成訴狀書

DoNotPay is working on using GPT-4 to generate "one click lawsuits" to sue robocallers for $1,500. Imagine receiving a call, clicking a button, call is transcribed and 1,000 word lawsuit is generated. GPT-3.5 was not good enough, but GPT-4 handles the job extremely well: pic.twitter.com/gplf79kaqG — Joshua Browder (@jbrowder1) March 14, 2023

另外，因GPT-4能高分通過美國律師資格考，也有人藉其來生成一份起訴詐騙電話的訴狀。

快速生成電玩

有使用者花了不到60秒的時間，讓GPT-4生成《乓》Pong電玩的程式碼；也有用戶以20分鐘重現了貪吃蛇遊戲。

Can GPT-4 code an entire game for you? Yes, yes it can.



Here's how I recreated a Snake game that runs in your browser using Chat GPT-4 and @Replit, with ZERO knowledge of Javascript all in less than 20 mins 🧵 pic.twitter.com/jzQzSRIkfz — Ammaar Reshi (@ammaar) March 14, 2023

多鄰國（Duolingo）

Duolingo是一款語言學習App，其中付費「Max訂閱方案」已導入兩項由GPT-4驅動的功能，其中一項為「角色扮演」功能，讓用戶可練習在不同生活場景中的對話，例如在餐廳點餐等，練習完畢後AI會給出用戶評價和建議。另一項則是「解釋我的答案」功能，讓用戶進一步了解答案為何是對或錯的。

BeMyEyes

BeMyEyes是一間幫助視覺障礙患者的丹麥新創公司，其App中的一項功能「虛擬志工」Virtual Volunteer™導入GPT-4幫助患者理解視覺畫面，像列出冰箱裡的物品後還能提供料理食譜。

可汗學院（Khan Academy）

知名教學網站Khan Academy藉GPT-4推出教學助理「Khanmingo」，帶領使用者學習，像提出開放式問題與學生討論，目前此功能僅開放給部分用戶測試。

Poe Platform

聊天機器人平台Poe Platform也導入GPT-4和其競爭對手Claude+模型，來與付費訂閱的用戶進行對談。

Today we are launching Poe subscriptions, which will provide paying users with access to bots based on two powerful new language models: GPT-4 from OpenAI and Claude+ from Anthropic. pic.twitter.com/xyGzo8QSF5 — Adam D'Angelo (@adamdangelo) March 14, 2023

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航