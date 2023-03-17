微軟發表Microsoft 365 Copilot，「AI副駕駛」讓你專注於真正重要的20%工作

文：李柏鋒

微軟今天在The Future of Work: Reinventing Productivity with AI發表會上，正式介紹Microsoft 365 Copilot，也就是在使用微軟的軟體時，都有一個人工智慧的「副駕駛」可以透過對話的方式幫你更有效率完成工作。

微軟執行長Satya Nadella表示，人與電腦的互動界面從鍵盤開始，後來發明了滑鼠與圖形界面，再接下來則是觸控螢幕，如今又是另一個新的時代，接下來人與電腦的互動，都將透過Copilot（副駕駛）與Prompt（提示詞），也就是你只要把你的需求跟Copilot講即可，通過最通用的界面——自然語言——使技術更容易獲得，這將從根本上改變我們的工作方式，並開啟新一波生產力成長。

截圖自Microsoft發表會

Satya Nadella說，我們將太多時間花在枯燥乏味的工作上，這些任務會消耗我們的時間、創造力和精力。要重新讓我們感受到工作的有趣之處，需要更好的方法來做同樣的事情。人工智慧的Copilot就是一種全新的工作方式。

Copilot

Copilot將會透過兩種方式整合到Microsoft 365。第一種，對個人工作者而言，它會與你一起工作，嵌入到你每天使用的Microsoft 365軟體（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，釋放你的創造力、生產力和提升你的技能，我們先簡單介紹三種應用。

一、打上幾句指令，簡報就做好了

如果你想幫女兒慶祝高中畢業，想做一份簡報表達你的祝福與忠告，你可以跟Copilot說幾句話，而且還可以選擇簡報的風格。

截圖自Microsoft發表會

然後，簡報就幫你做好了：

截圖自Microsoft發表會

簡報做好之後，你可能想要調整一下，過去你要很清楚知道什麼功能的按鈕在哪裡，未來你只要跟Copilot說，它就會幫你加上動畫、圖片。當你可以用說的，叫電腦做事，好像也不用學怎麼操作簡報軟體了。

二、Word轉成PowerPoint，每張簡報講稿都幫你寫好了

如果你拿到一份文件，但是急著需要轉乘另一種形式來使用怎麼辦？別擔心，Copilot可以幫你做轉換，無論是PowerPoint檔轉成Word檔，或是Word檔轉成Powerpoint檔，都讓電腦來幫你做就好了，而且電腦幫你把文件轉成簡報之後，連每一張簡報的講稿都幫你寫好了！

截圖自Microsoft發表會

三、Excel的資料表，交給Copilot幫你分析和製作圖表

像是下方這樣的資料表，相信在職場上並不少見，但大多數人看到就眼花撩亂，不知從何下手。Copilot可以幫你做摘要、找趨勢、簡易分析，而你就算不熟悉Excel的各種指令、公式或操作，也可以下指令讓電腦幫你做。

截圖自Microsoft發表會

在Copilot的協助下，上面的資料表就變成了下面的圖表。

截圖自Microsoft發表會

想知道怎麼做嗎？只要下指令就好囉！

截圖自Microsoft發表會

Business Chat

Copilot第二種整合到Microsoft 365的方式稱為「商務聊天（Business Chat）」，對企業的業務團隊而言，整合Microsoft 365軟體、檔案以及你的資料（包括你的日曆、電子郵件、聊天紀錄、會議和聯絡人），讓你做業務開發、遠距銷售更有效率。

你可以透過聊天的方式（或是文謅謅的說：向它提供自然語言提示），例如：「告訴我的團隊，我們如何更新產品策略？」，它就會根據早上的會議、電子郵件和聊天紀錄，生成一份文稿。

對於已經採用Microsoft Dynamics的企業來說，商務聊天可以整合CRM、ERP，讓團隊以更有效率的方式，維護客戶關係，並且完成銷售，而不再需要分心在做筆記、整理資料、查詢聯絡方式等雜務。

截圖自Microsoft發表會

工作流程的革新

微軟提到Copilot能釋放你的創造力，Copilot為你提供初稿，不必從零開始，讓你可以去修改——節省寫作、尋找資源和編輯的時間浪費。有時Copilot是對的，有時是錯的——有用的錯誤，給你一個不完美的想法，但它總是會讓你啟動並走得更遠。

Copilot能增加你的生產力，我們都想專注於真正重要的20%的工作，但我們80%的時間都花在了讓我們陷入困境的忙碌工作上。從現在開始，你不必再整理會議紀錄，甚至Copilot可以在開完會之後整理好待辦事項清單，還幫你設定好行事曆。

微軟執行長Satya Nadella很清楚的定義了Microsoft 365 Copilot的幫助之下，我們該做什麼：

Copilot起頭，我們延續

Copilot檢查，我們修改

Copilot摘要，我們選擇

Copilot推理，我們思考

Copilot總結，我們行動

我們才是行動者，在副駕駛的協助下，我們要擔任正駕駛的角色，而要決定往哪裡去，要怎麼踩油門，都是正駕駛、也就是我們的事。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航