微軟發表Microsoft 365 Copilot，「AI副駕駛」讓你專注於真正重要的20%工作
我們想讓你知道的是
微軟正式發表Microsoft 365 Copilot，未來使用微軟的軟體都會有一個人工智慧的「副駕駛」，可以透過對話方式完成工作。「我們都想專注於真正重要的20%的工作，但我們80%的時間都花在了讓我們陷入困境的忙碌工作上」有了AI的協助，才讓我們成為真正的行動者。
文：李柏鋒
微軟今天在The Future of Work: Reinventing Productivity with AI發表會上，正式介紹Microsoft 365 Copilot，也就是在使用微軟的軟體時，都有一個人工智慧的「副駕駛」可以透過對話的方式幫你更有效率完成工作。
微軟執行長Satya Nadella表示，人與電腦的互動界面從鍵盤開始，後來發明了滑鼠與圖形界面，再接下來則是觸控螢幕，如今又是另一個新的時代，接下來人與電腦的互動，都將透過Copilot（副駕駛）與Prompt（提示詞），也就是你只要把你的需求跟Copilot講即可，通過最通用的界面——自然語言——使技術更容易獲得，這將從根本上改變我們的工作方式，並開啟新一波生產力成長。
Satya Nadella說，我們將太多時間花在枯燥乏味的工作上，這些任務會消耗我們的時間、創造力和精力。要重新讓我們感受到工作的有趣之處，需要更好的方法來做同樣的事情。人工智慧的Copilot就是一種全新的工作方式。
Copilot
Copilot將會透過兩種方式整合到Microsoft 365。第一種，對個人工作者而言，它會與你一起工作，嵌入到你每天使用的Microsoft 365軟體（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，釋放你的創造力、生產力和提升你的技能，我們先簡單介紹三種應用。
一、打上幾句指令，簡報就做好了
如果你想幫女兒慶祝高中畢業，想做一份簡報表達你的祝福與忠告，你可以跟Copilot說幾句話，而且還可以選擇簡報的風格。
然後，簡報就幫你做好了：
簡報做好之後，你可能想要調整一下，過去你要很清楚知道什麼功能的按鈕在哪裡，未來你只要跟Copilot說，它就會幫你加上動畫、圖片。當你可以用說的，叫電腦做事，好像也不用學怎麼操作簡報軟體了。
二、Word轉成PowerPoint，每張簡報講稿都幫你寫好了
如果你拿到一份文件，但是急著需要轉乘另一種形式來使用怎麼辦？別擔心，Copilot可以幫你做轉換，無論是PowerPoint檔轉成Word檔，或是Word檔轉成Powerpoint檔，都讓電腦來幫你做就好了，而且電腦幫你把文件轉成簡報之後，連每一張簡報的講稿都幫你寫好了！
三、Excel的資料表，交給Copilot幫你分析和製作圖表
像是下方這樣的資料表，相信在職場上並不少見，但大多數人看到就眼花撩亂，不知從何下手。Copilot可以幫你做摘要、找趨勢、簡易分析，而你就算不熟悉Excel的各種指令、公式或操作，也可以下指令讓電腦幫你做。
在Copilot的協助下，上面的資料表就變成了下面的圖表。
想知道怎麼做嗎？只要下指令就好囉！
Business Chat
Copilot第二種整合到Microsoft 365的方式稱為「商務聊天（Business Chat）」，對企業的業務團隊而言，整合Microsoft 365軟體、檔案以及你的資料（包括你的日曆、電子郵件、聊天紀錄、會議和聯絡人），讓你做業務開發、遠距銷售更有效率。
你可以透過聊天的方式（或是文謅謅的說：向它提供自然語言提示），例如：「告訴我的團隊，我們如何更新產品策略？」，它就會根據早上的會議、電子郵件和聊天紀錄，生成一份文稿。
對於已經採用Microsoft Dynamics的企業來說，商務聊天可以整合CRM、ERP，讓團隊以更有效率的方式，維護客戶關係，並且完成銷售，而不再需要分心在做筆記、整理資料、查詢聯絡方式等雜務。
工作流程的革新
微軟提到Copilot能釋放你的創造力，Copilot為你提供初稿，不必從零開始，讓你可以去修改——節省寫作、尋找資源和編輯的時間浪費。有時Copilot是對的，有時是錯的——有用的錯誤，給你一個不完美的想法，但它總是會讓你啟動並走得更遠。
Copilot能增加你的生產力，我們都想專注於真正重要的20%的工作，但我們80%的時間都花在了讓我們陷入困境的忙碌工作上。從現在開始，你不必再整理會議紀錄，甚至Copilot可以在開完會之後整理好待辦事項清單，還幫你設定好行事曆。
微軟執行長Satya Nadella很清楚的定義了Microsoft 365 Copilot的幫助之下，我們該做什麼：
Copilot起頭，我們延續
Copilot檢查，我們修改
Copilot摘要，我們選擇
Copilot推理，我們思考
Copilot總結，我們行動
我們才是行動者，在副駕駛的協助下，我們要擔任正駕駛的角色，而要決定往哪裡去，要怎麼踩油門，都是正駕駛、也就是我們的事。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna