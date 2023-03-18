【國際新聞圖輯】斯里蘭卡所得稅翻倍引發大罷工、日韓「破冰」制衡北韓核威脅
我們想讓你知道的是
關繼威出生於越南，在越南共產黨佔領西貢後，以難民身份來到美國。上台領獎時，他哭著表示：「我的旅程從一艘船開始，我曾在難民營待了一年，現在卻來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢！」
過去這一週，國際金融業接連遭遇重大打擊，在美國第16大銀行矽谷銀行（SVB）倒閉後不久，歐洲銀行巨頭瑞士信貸（Credit Suisse）又爆發財務危機，導致股價大跌。
在政治方面，中國、美國本週皆有重大斬獲：斷交七年的中東宿敵伊朗和沙烏地阿拉伯，在中國的斡旋之下宣布同意恢復外交關係；美國則與英國、澳洲進行AUKUS會談，與澳洲達成至少四艘核動力潛艇的交易。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。
3月12日，第95屆奧斯卡頒獎典禮於好萊塢杜比戲院熱鬧登場，人氣電影《媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡，風光拿下最佳導演、最佳影片、最佳女主角、最佳男配角等七項大獎。
其中，該片女主角楊紫瓊，成為史上第一個獲得最佳女主角的亞裔演員；該片男配角，曾經出演過台灣八點檔《大太監與小木匠》的關繼威，出生於越南，在越南共產黨佔領西貢後，以難民身份來到美國。上台領獎時，他哭著表示：「我的旅程從一艘船開始，我曾在難民營待了一年，現在卻來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢！」
3月15日，土耳其官方媒體指出，土國東南部面臨豪雨和洪水襲擊，目前已造成至少15人死亡，搜救隊也隨即展開救援行動。
受災最嚴重的兩個城市——桑尼烏法和阿迪亞曼都受到了2月6日土耳其地震的襲擊。部分逃過一劫的災民因為無家可歸，暫時住在貨櫃屋裡避難，卻在這場大洪水中不幸身亡。
3月15日，斯里蘭卡包括衛生、鐵路和港口工人在內的許多公務員，舉行了為期一天的大罷工。斯里蘭卡政府為了獲得國際貨幣基金組織（IMF）的救助資格，將電費提高，並把所得稅增加一倍，使本就處於經濟困境的斯里蘭卡民眾不滿，也爆發大規模罷工。
受到罷工影響，斯里蘭卡的鐵路系統癱瘓，民眾只能乘坐極度擁擠的火車通勤。
3月15日，反對法國年金改革法案的民眾，舉行了連續第八天的罷工和示威，抗議者舉著法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的肖像，以表不滿。
法國年金改革法案將該國的法定退休年齡，從62歲調至64歲。3月17日，法案在國會進行最終投票表決前，由於執政黨團對投票結果沒有把握，因此在最後一刻宣布動用終極武器——憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，法案立即視為通過。
3月16日，北韓發射了一枚「遠程彈道導彈」，韓國軍方指出，這已是北韓本週第三次發射。韓國總統尹錫悅也在隨後前往東京，與日本首相岸田文雄舉行會談，推動日韓「破冰」。
在北韓日益加劇挑釁下，日本與韓國正積極加強兩國關係，以制衡北韓的核威脅。尹錫悅即在峰會的開場白中直言：「北韓的核武和導彈威脅日益嚴重，不僅對東亞，也對國際社會的和平與穩定構成了嚴重威脅。」
3月16日，塞內加爾反對派領袖松科（Ousmane Sonko）因涉嫌誹謗該國旅遊部長而受審。審判前夕，塞國首都達卡爆發大規模示威，抗議民眾遭到安全部隊以催淚瓦斯鎮壓。
此案可能決定松科是否有資格參加2024年2月的塞國總統選舉，數週以來，抗議人士和反對派成員一直譴責塞內加爾「民主倒退」。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna