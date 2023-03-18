【國際新聞圖輯】斯里蘭卡所得稅翻倍引發大罷工、日韓「破冰」制衡北韓核威脅

過去這一週，國際金融業接連遭遇重大打擊，在美國第16大銀行矽谷銀行（SVB）倒閉後不久，歐洲銀行巨頭瑞士信貸（Credit Suisse）又爆發財務危機，導致股價大跌。

在政治方面，中國、美國本週皆有重大斬獲：斷交七年的中東宿敵伊朗和沙烏地阿拉伯，在中國的斡旋之下宣布同意恢復外交關係；美國則與英國、澳洲進行AUKUS會談，與澳洲達成至少四艘核動力潛艇的交易。本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

第95屆奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威｜Photo Credit: GettyImages

3月12日，第95屆奧斯卡頒獎典禮於好萊塢杜比戲院熱鬧登場，人氣電影《媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡，風光拿下最佳導演、最佳影片、最佳女主角、最佳男配角等七項大獎。

其中，該片女主角楊紫瓊，成為史上第一個獲得最佳女主角的亞裔演員；該片男配角，曾經出演過台灣八點檔《大太監與小木匠》的關繼威，出生於越南，在越南共產黨佔領西貢後，以難民身份來到美國。上台領獎時，他哭著表示：「我的旅程從一艘船開始，我曾在難民營待了一年，現在卻來到了好萊塢最大的舞台上。他們說這樣的故事只會發生在電影裡。我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢！」

土耳其搜救隊救援畫面｜Photo Credit: GettyImages

3月15日，土耳其官方媒體指出，土國東南部面臨豪雨和洪水襲擊，目前已造成至少15人死亡，搜救隊也隨即展開救援行動。

受災最嚴重的兩個城市——桑尼烏法和阿迪亞曼都受到了2月6日土耳其地震的襲擊。部分逃過一劫的災民因為無家可歸，暫時住在貨櫃屋裡避難，卻在這場大洪水中不幸身亡。

Photo Credit: GettyImages

3月15日，斯里蘭卡包括衛生、鐵路和港口工人在內的許多公務員，舉行了為期一天的大罷工。斯里蘭卡政府為了獲得國際貨幣基金組織（IMF）的救助資格，將電費提高，並把所得稅增加一倍，使本就處於經濟困境的斯里蘭卡民眾不滿，也爆發大規模罷工。

受到罷工影響，斯里蘭卡的鐵路系統癱瘓，民眾只能乘坐極度擁擠的火車通勤。

Photo Credit: GettyImages

3月15日，反對法國年金改革法案的民眾，舉行了連續第八天的罷工和示威，抗議者舉著法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的肖像，以表不滿。

法國年金改革法案將該國的法定退休年齡，從62歲調至64歲。3月17日，法案在國會進行最終投票表決前，由於執政黨團對投票結果沒有把握，因此在最後一刻宣布動用終極武器——憲法第49.3條，即辯論終止，且不須投票，法案立即視為通過。

一名男子走過播放北韓發射遠程彈道導彈畫面的電視｜Photo Credit: GettyImages

3月16日，北韓發射了一枚「遠程彈道導彈」，韓國軍方指出，這已是北韓本週第三次發射。韓國總統尹錫悅也在隨後前往東京，與日本首相岸田文雄舉行會談，推動日韓「破冰」。

在北韓日益加劇挑釁下，日本與韓國正積極加強兩國關係，以制衡北韓的核威脅。尹錫悅即在峰會的開場白中直言：「北韓的核武和導彈威脅日益嚴重，不僅對東亞，也對國際社會的和平與穩定構成了嚴重威脅。」

一名男子抱著她的女兒奔跑，女孩嗚著鼻子以防止被催淚瓦斯攻擊｜Photo Credit: GettyImages

3月16日，塞內加爾反對派領袖松科（Ousmane Sonko）因涉嫌誹謗該國旅遊部長而受審。審判前夕，塞國首都達卡爆發大規模示威，抗議民眾遭到安全部隊以催淚瓦斯鎮壓。

此案可能決定松科是否有資格參加2024年2月的塞國總統選舉，數週以來，抗議人士和反對派成員一直譴責塞內加爾「民主倒退」。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航