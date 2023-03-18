侯友宜一句「黑金不能復辟」，傅崐萁對他有多生氣？

傅崐萁對侯友宜有多生氣？是傅崐萁生氣，還是朱立倫生氣？這要先看傅崐萁跟朱立倫的關係。

2021年11月，朱立倫「同舟計劃」四天內讓傅崐萁風光回到國民黨。老朱親自到花蓮相迎。傅朱同框，如膠似漆。據說馬英九曾致電反對，但老朱沒放在眼裡，或先斬後奏。朱挺傅，幾乎是義無反顧、粉身碎骨的。老朱身邊的親信也不乏與傅有極端親密交往的。

再看傅崐萁跟侯友宜的關係。小傅絕非第一次「幹」侯友宜。四大公投全盤皆墨，傅崐萁第一時間聲討「在野諸侯都是冷漠旁觀的路人甲」，須痛下決心「揮淚斬馬謖」，告別「藍皮綠骨」重振士氣。侯友宜就是傅口中的「馬謖」、「藍皮綠骨」。淚斬馬謖就是要朱立倫開除侯的黨籍。

一年半過去了，清黨不成反被清，侯傅關係、傅朱關係完全沒有改變。

「你有什麼高見不能私下講？」

站在朱傅聯盟的立場，傅崐萁押注、投資朱立倫多年，侯友宜這個「路障」即將「黃袍加身」，血本無歸，已經很肚爛了。他們勢必認為，侯友宜仗著民調高，覺得獲國民黨徵召「十拿九穩」。侯不過來低頭、談條件，竟在總統初選玩起「你追我跑」的「魷魚遊戲」。

朱立倫在攀登高峰的過程中，從來就不走馬英九的「清流」路線，因此傅朱結盟會有李全教這號第四、五、六屆立法院，同期和前後屆立委同學入列選策會，也不必意外。甚至，李全教可能是朱立倫拿來當傅崐萁等選策會「朱友友」的掩護。李全教落馬，其他人就過關。

馬金嫡系、議員炒立委初選搶聲量就算了。侯友宜居然砲選策會「黑金復辟」。從傅朱的角度，黨中央的負擔是我們在扛，侯是眼巴巴「等」我們徵召跟提名的人。你有什麼高見不能私下講？我們為什麼要免費、輕鬆、無條件提供徵召「服務」。抬你上轎、選上總統，對我們有什麼好處？

侯不主動談政治利益，反過來製造政治壓力，打下了李全教，朱或許心寒，小傅就是「演都不想演了」。

侯友宜有什麼錯？

沒有。如果國民黨選策會的形象如此，朱納「黑金、司法」背景人士，侯都不吭聲，那他的總統大概也不用選了。

侯友宜如果有錯，就怪自己多年來壓根排斥、不沾國民黨務，怯於、不屑奪黨權，卻要扛著車輪牌選總統。掌握不了黨機器，卻肖想有總統夢的黨主席及其影舞者能夠全盤為他著想，這原本就是癡人說夢。

Photo Credit: 中央社

反觀賴清德掌民進黨中央，每一步都是確保出線、清理戰場、為總統之路打造妥適而貌似團結的政治環境。侯友宜砲打黨中央，看不起朱傅，等於看不起整個國民黨。背刺傅崐萁和李全教的結果，侯等於把自己推向國民黨的反方向。訴諸群眾，甘冒黨內之大不韙，是有極大後座力的。

傅崐萁如此肆無忌憚，正因為有朱立倫這個靠山。以侯的黨性、個性、政治人設，這些都是他該嚐的苦果。

傅崐萁對侯友宜的不快，浮上檯面，等於是朱立倫的不快。原本就不怎麼樣的黨機器和地方派系，接下來肯定不願動、不太動，選擇在「賴侯之爭」隔岸觀火，也讓侯友宜代表國民黨出來選總統，蒙上了一層厚厚的陰影。

在5、6月出線之前，侯友宜要挺得住黨內的炮火，下半年開始承受民進黨的重撃，不會好過。即便傅朱「咬著牙」徴召侯友宜，國民黨中央和總統候選人注定要分成兩套系統運作。2024黨務、選務「韓國瑜化」。

泛藍寄望侯友宜。侯友宜寄望國民黨，國民黨卻寄望傅崐萁、李全教。如此總教練、助理教練和最強母雞，只能自求多福了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀