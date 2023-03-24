韓國為何與台灣結束邦交？1983年的「反共六義士奪機事件」恐是重要轉折
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綜觀六義士事件，外交部雖成功阻止六義士遣返中共，也在戮力維持我國與韓國之間的邦交，但也因為「六義士是投奔自由」的反共立場，與韓國希望和中共建交的國策相牴觸，使得我國與韓國之間的邦交關係更受影響。
1983年5月5日，卓長仁等六名「義士」劫持中國民航客機飛往大韓民國（以下簡稱韓國），史稱「反共六義士奪機事件」，不僅影響台灣與韓國外交關係，也牽動中共與韓國的首次官方接觸。
冷戰時期，我國與韓國堪稱兄弟之邦，同為反共盟邦，雙邊高層密切往來，例如1966年2月韓國大統領朴正熙伉儷受邀訪問台灣，見證友好情誼（圖1）。但韓國為何在1992年8月23日與我國結束邦交？探究1983年5月5日的反共六義士事件，恐是一個重要的轉折。
當天早上8點30分，卓長仁、高東萍、姜洪軍、王艷大、安建偉、吳雲飛等6人（圖2），劫持從中國瀋陽飛往上海的民航客機，計劃轉往韓國尋求政治庇護，再前往「反共基地」台灣。根據卓長仁在韓國法庭的自述，因痛恨共產制度，嚮往自由中國，夥同其他5人商討劫機已長達半年之久。所需要的武器由姜洪軍、安建偉提供，他們兩人原是瀋陽市體育學院保衛處的警衛。
卓長仁為通過機場檢查台，事先買好溼度調節器藏匿槍枝，順利躲過安檢人員的查緝。9點15分，6人順利登上編號B296三叉戟客機，機上有旅客96人，機組員9人，但飛機起飛後故障折回，待全體乘客下機檢查後，至11點40分再次起飛。當飛機飛越山東大連上空，王艷大、姜洪軍持槍喝令乘客切勿妄動，破門衝入駕駛艙。卓長仁要脅機組員飛往漢城（今首爾），在下午2點11分飛入韓國領空，隨後在韓國空軍引導下降落在春川美軍機場。直至晚上9點，卓長仁等人與乘客、機組員才一起走下飛機，接受調查。
當天下午，飛機進入韓國領空時，立即引起關注，我國駐韓大使薛毓麒留守漢城以掌握韓國政界動態，責令駐韓大使館黃新壁參事、駐韓武官張傳義上校與翻譯人員趕往機場，瞭解事情原委。晚間，黃新壁會晤韓國外務部盧載源次長，掌握了韓國將依照《海牙公約》處理該事件，尊重投奔自由者的意願，並且爭取韓國安排與6人會面。
《海牙公約》是國際反劫機公約之一，全名為「制止非法劫持航空器公約」，在前言明示：「鑒於劫持或行使控制飛行中航空器之非法行為，危及人身及財產之安全，嚴重影響空運業務之營運，並損害世界人民對於民航安全之信心」，即明確規定懲罰非法劫機者。公約第一條第一項，規定所謂的劫機犯罪，是指藉由武力、威脅及其他方式威嚇，非法劫持或控制航空器。第二條規定締約國允諾該項犯罪者受到嚴厲的處罰。我國與韓國都是締約國，必須遵守各項規範。
劫機事件引起國內關注，行政院長孫運璿在5月6日召開專案小組，討論後決定兩大處理目標：一、確保六義士之安全，絕不使其遣返大陸；二、全力交涉，尊重六義士等人之意願早日遣送我國。另外，政府也堅持三項立場：（A）本案並非單純之劫機犯罪，而是高度政治性之案件，請韓國重視事件政治性及人道觀點，並顧及兩國傳統友誼。（B）應顧及「國際法」及「國際慣例」。（C）堅決反對韓國藉由此次劫機事件與中共有任何官方接觸。5月7日，外交部長朱撫松約見韓國駐我國大使金鍾坤，表明政府關切該案件，請韓國政府警覺中共統戰的計謀，避免與中共官方接觸。至於義士的處理，朱撫松希望韓國儘速處理，將6人送至台灣。
實際上，這樁事件並非首次中國大陸人士劫機投奔自由，自韓國取道投奔自由淨土也非首例（圖3）。在1982年10月16日，吳榮根駕駛米格19戰鬥機，自山東飛往韓國漢城空軍基地，在10月31日抵達台灣。根據六義士事後向薛大使透露，他們抵達春川美軍機場，曾有美軍通譯向六義士「保證」會讓他們依循吳榮根前例轉往台灣，因為韓國是反共國家。
該案件與吳榮根之例最大不同在於卓長仁等人並非自架飛機，而是劫機。韓國外務部表示將依循《海牙公約》處理，六義士將移送法辦，甚至判刑。我國是《海牙公約》締約國，以劫機犯作為政治宣傳並不恰當，外交部必須竭盡全力讓六義士免除罪責後轉往台灣，方有利於後續外交宣傳工作的進行，因而我國主張六義士為尋求政治庇護者，而非劫機罪犯，請韓國儘速遣送6人赴台。
另一方面，傳聞韓國將與中共建交也讓政府深感危機，尤其韓國當時是我國在亞洲地區最後一個邦交國，具有舉足輕重的地位。韓國在1948年8月15日建國後採取「名份外交」政策，訴求是反日與反共。反日是源自日本殖民韓國的歷史經驗，大韓帝國在1910年與大日本帝國簽訂《日韓合併條約》後喪失國家主權，直到1945年日本向盟軍投降後，韓國才脫離日本殖民統治壓迫。
反共主要是1950至1953年韓戰的歷史經驗，韓戰結束後韓國持續與美國維繫密切關係，獲得美國經濟與軍事援助。直至1961年，在第15屆聯合國大會，美國以朝鮮民主主義人民共和國（簡稱北韓）承認聯合國權威及權能為條件，同意邀請南、北韓代表共同出席大會，惟北韓拒不接受美國的建議。易言之，即使聯合國曾在1948年12月大會宣布韓國是朝鮮半島唯一合法政權，但韓國政府已察覺無法再以此自居，遂有是否仍以反共為國策的爭論。
1973年6月23日，韓國大統領朴正熙發表「大統領對有關和平統一外交政策之特別聲明」之內容：（一）以和平統一為民族至上之重要課業。（二）維持朝鮮半島之和平，互不干涉對方內政。（三）繼續進行南北會談。（四）默認北韓參加國際機構。（五）不反對南北韓同時加入聯合國。（六）在互惠平等之原則下，對包含蘇俄及中共在內之所有國家開放門戶。（七）以和平善鄰為對外政策之基本。此後，陸續以此聲明與北韓建立邦交的國家急速增加，而繼任韓國大統領的全斗煥將軍亦持續推動「外交關係多邊化」。甚至1981年3月，韓國外務部長在國會接受質詢時表示，無論何時皆有與中共與蘇俄建立邦交之意。換言之，六義士事件發生前韓國的反共立場雖並不明言放棄，實質上已有名無實。因此，我國在六義士事件發生後，迅速決定全力阻止韓國將六義士交付中共，試圖阻止中共與韓國有進一步的外交往來。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
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二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
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另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。