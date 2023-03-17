傳精子照片到群組、稱娶女學生，北醫某主任涉7案性騷擾停職半年

范雲辦公室與人本教育基金會今日舉辦記者會，人本教育基金會指出，台北醫學大學某中心的蕭姓主任，在擔任主任期間，以開玩笑為由，對職員、學生言語性騷擾，或進行有性意味的肢體碰觸。同時，也會以討論為由加學生的LINE，卻傳送與教學無關的輕挑言語或較暴露的照片、影音訊息給學生。

2022年9月，該中心職員、學生、校友共8人通報申請調查程序，調查後有7位成立性騷擾行為，另一位申復中。根據校方調查結果，蕭姓主任曾在職員工作群組中上傳自己精子游動的照片，訊息中稱「精子活性快篩，要不要我幫你驗驗看，當我的受試者」，並對職員私訊說「親一個」、「娶妳」、「還要嫁給老師」。

不僅如此，蕭姓主任的狼爪還伸往學生，不只在談話間把手貼在學生手臂上，吃女學生的東西，告訴學生「要等妳畢業、要娶妳」。在學生感謝師長業務協助，傳訊息給蕭姓主任後，他竟回要學生「換成蕭老師最愛的長髮妹」。一名學生在中心實習時，蕭姓主任更是詢問他住哪裡，說下次要帶學生看夜景，還曾傳送穿比基尼女生的影片給該名學生。

職員匿名發文，疑遭學院要求撤下

人本教育基金會表示，在通報性平事件之前，有一名甲職員就在目睹性騷擾、聆聽受害者哭訴後，於網路論壇Dcard匿名發文，控訴某中心主任性騷擾。蕭姓主任發現後，傳訊威脅甲職員說：「你這樣做火只會燒到你身上，我跟你一起沈船對你我都沒有好處」；該中心隸屬學院的張院長，更是致電甲職員，要求他把文章撤下。

Photo Credit：人本教育基金會 人本教育基金會提供截圖，圖為9月17日蕭姓主任私訊甲職員內容。

後續在性平會尚未啟動調查時，人本教育基金會指出，北醫的校長、主秘就先違法約談蕭姓主任，讓他知道通報人數，蕭主任疑似也藉此猜測通報者，並打電話質問、恐嚇受害者，要求撤案。他約談中心所有女性員工，要求簽署聲明未委託甲職員協助處理性平事件。

從人本提供的錄音檔內容顯示，蕭姓主任曾對該中心職員稱：

「我要你自己摸著你自己的良心，就是如果今天送件的人，裡面是有你的名字，請你自己去撤案。」 「而且我直接跟你說，如果今天裡面有你的名字的話，你基本上不可能在北醫生存了。今天不會有任何一個老闆敢用你」

人本要求解聘蕭姓主任、范雲認為應納入被害人人數做考量

後續調查結果出爐，范雲表示，調查報告載明蕭姓主任「違反情節非屬輕微」，懲處卻只有停職半年。而蕭姓主任停聘後，又於今（2023）年1月19日復職。

調查結果認為，蕭姓主任訪談過程中尚能配合，並誠心向受害人道歉，范雲認為是忽視多位受害者希望他不要再當老師、不要再出現於校園的訴求，而且蕭姓主任犯後寫給學生的信中，根本沒有道歉，僅表達「遺憾」。

范雲分析，教育部106年曾就何謂性別事件「情節重大」做過函釋，涉及犯後態度、被害人年齡、人數、次數多寡等，因為調查報告中，蕭姓主任願意檢視自己不當行為，范雲認為，北醫就將「犯後態度」納入處理建議，但實際上蕭姓主任應也符合「被害人人數」眾多的情緒，犯後還有威脅、干涉調查等行為，都應一併納入考量。

人本教育基金會則要求北醫解聘蕭姓主任、使其終身不得擔任教職，同時要求教育部立刻調查北醫相關人員是否知情未通報、私設調查程序。

對此，北醫發出聲明指出，校方接獲性騷擾事件的通報後，就立即進行教育部校安通報，召開性平會、成立調查小組依法調查，絕無「要求吹哨者撤下控訴文章」及「違法私設調查程序」等情事。

北醫表示，該案於去（2022）年12月下旬完成調查，教評會決議讓蕭姓主任停聘半年，但依照《教師法》第18條規定，需報教育部核定才能執行。另外也進行了相關懲處，包括讓蕭姓主任接受心理輔導及性平課程，要求向學生道歉，並提供學生心理輔導等協助。

北醫強調，接獲申復後已組成審議小組，目前程序進行中，秉持勿枉勿縱的原則，遵守性平相關法規辦理。

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核稿編輯：楊士範