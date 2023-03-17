傳精子照片到群組、稱娶女學生，北醫某主任涉7案性騷擾停職半年
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人本教育基金會表示，在通報性平事件之前，有一名甲職員就在目睹性騷擾、聆聽受害者哭訴後，於網路論壇Dcard匿名發文，控訴某中心主任性騷擾。蕭姓主任發現後，傳訊威脅甲職員說：「你這樣做火只會燒到你身上，我跟你一起沈船對你我都沒有好處」。
范雲辦公室與人本教育基金會今日舉辦記者會，人本教育基金會指出，台北醫學大學某中心的蕭姓主任，在擔任主任期間，以開玩笑為由，對職員、學生言語性騷擾，或進行有性意味的肢體碰觸。同時，也會以討論為由加學生的LINE，卻傳送與教學無關的輕挑言語或較暴露的照片、影音訊息給學生。
2022年9月，該中心職員、學生、校友共8人通報申請調查程序，調查後有7位成立性騷擾行為，另一位申復中。根據校方調查結果，蕭姓主任曾在職員工作群組中上傳自己精子游動的照片，訊息中稱「精子活性快篩，要不要我幫你驗驗看，當我的受試者」，並對職員私訊說「親一個」、「娶妳」、「還要嫁給老師」。
不僅如此，蕭姓主任的狼爪還伸往學生，不只在談話間把手貼在學生手臂上，吃女學生的東西，告訴學生「要等妳畢業、要娶妳」。在學生感謝師長業務協助，傳訊息給蕭姓主任後，他竟回要學生「換成蕭老師最愛的長髮妹」。一名學生在中心實習時，蕭姓主任更是詢問他住哪裡，說下次要帶學生看夜景，還曾傳送穿比基尼女生的影片給該名學生。
職員匿名發文，疑遭學院要求撤下
人本教育基金會表示，在通報性平事件之前，有一名甲職員就在目睹性騷擾、聆聽受害者哭訴後，於網路論壇Dcard匿名發文，控訴某中心主任性騷擾。蕭姓主任發現後，傳訊威脅甲職員說：「你這樣做火只會燒到你身上，我跟你一起沈船對你我都沒有好處」；該中心隸屬學院的張院長，更是致電甲職員，要求他把文章撤下。
後續在性平會尚未啟動調查時，人本教育基金會指出，北醫的校長、主秘就先違法約談蕭姓主任，讓他知道通報人數，蕭主任疑似也藉此猜測通報者，並打電話質問、恐嚇受害者，要求撤案。他約談中心所有女性員工，要求簽署聲明未委託甲職員協助處理性平事件。
從人本提供的錄音檔內容顯示，蕭姓主任曾對該中心職員稱：
「我要你自己摸著你自己的良心，就是如果今天送件的人，裡面是有你的名字，請你自己去撤案。」
「而且我直接跟你說，如果今天裡面有你的名字的話，你基本上不可能在北醫生存了。今天不會有任何一個老闆敢用你」
人本要求解聘蕭姓主任、范雲認為應納入被害人人數做考量
後續調查結果出爐，范雲表示，調查報告載明蕭姓主任「違反情節非屬輕微」，懲處卻只有停職半年。而蕭姓主任停聘後，又於今（2023）年1月19日復職。
調查結果認為，蕭姓主任訪談過程中尚能配合，並誠心向受害人道歉，范雲認為是忽視多位受害者希望他不要再當老師、不要再出現於校園的訴求，而且蕭姓主任犯後寫給學生的信中，根本沒有道歉，僅表達「遺憾」。
范雲分析，教育部106年曾就何謂性別事件「情節重大」做過函釋，涉及犯後態度、被害人年齡、人數、次數多寡等，因為調查報告中，蕭姓主任願意檢視自己不當行為，范雲認為，北醫就將「犯後態度」納入處理建議，但實際上蕭姓主任應也符合「被害人人數」眾多的情緒，犯後還有威脅、干涉調查等行為，都應一併納入考量。
人本教育基金會則要求北醫解聘蕭姓主任、使其終身不得擔任教職，同時要求教育部立刻調查北醫相關人員是否知情未通報、私設調查程序。
對此，北醫發出聲明指出，校方接獲性騷擾事件的通報後，就立即進行教育部校安通報，召開性平會、成立調查小組依法調查，絕無「要求吹哨者撤下控訴文章」及「違法私設調查程序」等情事。
北醫表示，該案於去（2022）年12月下旬完成調查，教評會決議讓蕭姓主任停聘半年，但依照《教師法》第18條規定，需報教育部核定才能執行。另外也進行了相關懲處，包括讓蕭姓主任接受心理輔導及性平課程，要求向學生道歉，並提供學生心理輔導等協助。
北醫強調，接獲申復後已組成審議小組，目前程序進行中，秉持勿枉勿縱的原則，遵守性平相關法規辦理。
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核稿編輯：楊士範
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。