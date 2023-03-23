【劇評】《少年待在立法院的那幾天》：回頭思考太陽花學運之於個人的意義，我們現在會想到什麼？
我們想讓你知道的是
網軍的形象（或者以「粉」的形式出現的現象），往往是匿名者的形象，當這個形象與代議政治相互補充的時候，網軍（不管實際上是真人、被駭的帳號，還是機器人）彷彿是由代議士的意識形態所驅動的，沒有主體性也沒有自主意見的殭屍。透過「代議＋網軍」的歸因方式，不管是之於太陽花，還是之於其他的政治事件，一般人在政治操作上的意義，不過是不用對實體政治負責的、網路上的虛擬帳號而已。不過，雖然不是政治領域的從業人員，但是對於政治，我們難道真的是這麼認知自身之於它的關係嗎？
文：王柏偉
導演張吉米在2021年發表了《少年待在立法院的那幾天》（以下簡稱《少年》）這件觀眾參與式的作品。這是個有關2014年太陽花學運的作品，講述318佔領運動中一名內部工作人員，在諸多不同現場與事件之間的參與經驗。
觀眾必須使用自己的手機，下載由張吉米規劃開發的App趣淘（Chito），並在規定的時間內前往318學運的現場，戴上耳機，按照Chito平台的指示，隨著地圖上的路線行動。
《少年》的範圍涵蓋青島東路、中山南路、濟南路、北平東路、忠孝東路所圍起的棋盤式區塊。在觀眾抵達事件現場附近時，聽到的訪談，主要是內部工作人員對於當時現場狀況的描述，以及相應的心境與事件處理方式，交錯結合著歷史現場的錄音，把我們拉回318當下。
在耳機裡，多數現場是慌亂且情況不明的，指令與消息來自四面八方，無法及時確認多數資訊的正確性。要面對的事情太多，局勢瞬息萬變，在沒有清楚權責區分又得迅速決策的狀況下，由於厭惡服貿案政治操作臨時起意的行動，被一層又一層人際的怨懟與衝突所疊加。
不同於現在對於太陽花運動越來越扁平化與同質化的理解，張吉米期望透過這個作品重返現在已經成為「歷史」的社會運動，重新鬆動越來越僵固化的政治性解讀。
揭開代議政治的思考僵局
讓我們不要直接進入作品的討論，先回頭思考太陽花學運之於我們個人的意義。如果要舉出跟這個社會運動相關的人事物，我們現在會想到甚麼？林飛帆？馬英九？江宜樺？佔領國會？服貿（《海峽兩岸服務貿易協議》）？
若是論及這個運動的政治影響，多數人應該都會同意，由2014年到2016年，從地方到中央的選舉，國民黨之所以大幅失去執政的版圖，主要是這個社會運動所帶來的後續效應。
除了這些之外還有什麼呢？對於多數人來說，這個社會運動主要的意義，就在於它扭轉了當時的政治生態，讓已經固化的政治結構產生板塊式的斷裂，甚至成為「世代」等級的政治事件，深刻地影響了台灣政治發展的方向。
在這場社會運動之後，不同世代在政治立場上的差異，成為衝突的主要的來源之一，甚至轉化成世代對立的氛圍，影響我們每個人的日常生活與人際關係。
但是，這些生活中因為政治觀點的差異，而造成的溝通中斷與異己排除的狀況，對你我這些沒有投身政治場域的人來說，往往被我們歸因於政客們政治操作的效應，是無知蒙昧的另一群人，被某些政治人物的花言巧語給蒙蔽了。
如果有感於此，並希望有些改變時，我們可能就會在下一次的選舉中強力動員，期待下一次的選舉能夠選出足以代表自己族群的政治人物為我們代言。
與代議政治式的動員相應的，在這個移動式載具已經是一般人接觸世界的主要界面的時代，「網軍」現象明顯地成為數位網絡時代政治的基本範疇。
如果放在318之後，我們或許可以以上述代議政治的方式稱之為「柯文哲現象」，這個現象大致基於素人政治、技術社群（主要以g0v為基礎）、青年參與這三個範疇的組合。
網軍的形象（或者以「粉」的形式出現的現象），往往是匿名者的形象，當這個形象與代議政治相互補充的時候，網軍（不管實際上是真人、被駭的帳號，還是機器人）彷彿是由代議士的意識形態所驅動的，沒有主體性也沒有自主意見的殭屍。
透過「代議＋網軍」的歸因方式，不管是之於太陽花，還是之於其他的政治事件，一般人在政治操作上的意義，不過是不用對實體政治負責的、網路上的虛擬帳號而已。
不過，雖然不是政治領域的從業人員，但是對於政治，我們難道真的是這麼認知自身之於它的關係嗎？
我們都知道，網軍之所以成為網軍，實情是有這麼多的人，每天花時間在網路上針對政治事件發表自己的意見。這些人多數不是為了要進入政治圈才發表這些意見的，相反地，是因為對於政治有想法，有自身的主張。
對於政治或集體事務好發議論的「本性」，難道不是比代議政治來的更為接近人類天性嗎？如果是的話，那為什麼我們會把政治交給某個專門從事政治的人來代表（再現，represent）我們呢？
特別是，如果我們中的多數人的確參與了某個政治結構的改變（想想太陽花學運時全台自發性動員的幅度），那麼為什麼政治最終不得不落到只能找出幾個人來代表多數人的地步（不管是支持方還是反對方）？
在社會運動過程中，個人的想望與掙扎、人際的矛盾與磨合，是不是只能在集體意志共有目的的化約之下，以大我的名義被昇華，為政治的象徵所徵用，而快速地從記憶與政治的範圍內消失。很明顯的，集體象徵無法容納個體經驗的困境，正是《少年》這個作品下錨的所在。
個體、技術與平台
「人民」成為政治的主體，卻非得透過代理人（議會制度）才能進行治理，這樣的矛盾在卡爾・施密特（Carl Schmitt）《當今議會制的思想史狀況》（Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarimus）這本書中，就已經清楚地點出來了。
之所以需要透過契約的假定來讓渡（政治）權力，就在於「直接」民主在技術上無法實現，所以政治必須為了「目的」而犧牲在政治操作過程中，與這個目的並不相符的所有事物。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。