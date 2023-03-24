看不見如何創作？不要執著於視覺上的精緻，而是要先相信「我能夠創作」

文：社團法人台北市視障者家長協會

成立20多年，陸續創辦早療、教育、生活及職業重建、社區工坊等全方位視障服務體系，提供先天或中途失明的視障及視多障者全面服務，致力為視障者打造一個「生活無礙、教育無礙、資訊無礙、就業無礙」的友善環境。

「看不見，如何創作？為何創作？」這是很多人對視障藝術創作很大的疑問。但這群喜愛創作的視障藝術家們，用他們最自在的方式，創作出能自由表達自我的作品，是一種用祝福的心，將自己對生命的態度分享給全世界的方式。

在生命歷程與創作學習旅程中所交織的摸索與美好，在「視非棲息地」展覽中，讓更多人看見並感受他們豐沛的內在能量，更期待將明盲共融的藝術平權帶到觀者眼前。

去（2022）年底於士林展出的展覽「視非棲息地Let Sight Take Flight」，為台北市視障者家長協會（PAVI，以下簡稱北市家協）所主辦，由策展人顏維萱帶領七位視障創作者及一位明眼創作者聯合展出。顏維萱是北市家協「非視覺藝術創作課程」的授課老師，八位參展者皆為課堂學員及助教，經歷彼此陪伴與學習的奇異旅程，完成許多別具意義的作品。

Photo Credit: 社團法人台北市視障者家長協會 在非視覺藝術創作課程中，學員在老師的引導下，透過手感覺形狀、用輔助工具練習觀察

視覺是最霸道的感官

「教視障者與教明眼人最大的不同，其實就是⋯⋯根本沒有這麼不同！」顏維萱笑說。藝術教育的目的是「解構」，期待突破視覺所看到的限制，走出框架，進而形成自己和世界的對話，並宣之於創作中。但顏維萱分享了一個讓人意外的現象：「無論是明眼人或視障者，都會執著於想要畫得很像，擔心自己畫得不像或畫得不好看。」

視覺是人類感知世界最重要的通道，即便視障者在這條通道上受阻，卻無法抵擋倚賴微弱視覺的企圖。顏維萱總是提醒學員們：不要執著於視覺上的精緻，而是要先相信，「我是可以創作的」。

無法創作出讓自己滿意的作品，可能是在心理上不相信自己能夠「看見更多」。畢竟視覺是這麼霸道的器官，「一旦看過了，就回不去了」，當我們透過視覺有了先入為主的印象，反而為創作帶來限制。

對視覺的渴望與揣想，使得視障創作者同樣執著於「可以被看見」的程度，這一點，又該如何突破？

Art as tool, Art as art, Art as therapy

藝術教育三個核心

有一次課程主題談的是自己的眼睛。有位學員談到不喜歡自己的某一隻眼，覺得它空洞。那隻眼睛的視覺是漸變模糊的，剛好跟課程主題要教的「漸層」有意義上的接近。

課堂中經由讓學員進行主題分享、繪畫創作等練習過程，他開始欣賞它的美好，「因為雙眼視力的不同，正是我創作的優勢，專屬的特色，這是誰也拿不走的，且獨一無二存在著。」

從分享中，挖掘對自我的認識，透過創作，更客觀的去看待自己要面對的問題，並從創作中建立重要的自我認同。

視野是創作中最需要被理解的事

所以，畫展是視障創作者的一張成績單嗎？他們的創作有什麼特別的地方？「我只想讓更多人知道，一切都是因為視野不同而已。」顏維萱為畫展發起了「蘋果計畫」，邀請全世界的朋友透過「畫一顆蘋果」，「不管是不是學藝術的人，每個人畫出的蘋果都不一樣。這表示人人皆可畫，但人人都不同。我甚至希望前美國總統歐巴馬也能畫來一顆蘋果⋯⋯」你會不會好奇，大家能畫出什麼樣的蘋果呢？

看見視障者的本質創作歷程

視野只有直徑0.5公分吸管寬的視障學員，永遠只能在厚厚鏡片下看世界，「視界」如此不同，卻絲毫阻擋不住他對藝術的熱情。他說：「老天爺給了我一雙與眾不同的眼睛。當我畫圖時，腦海浮現出一個個漂亮的畫面，讓我充滿靈感，很想用畫筆記錄下來，與大家分享。」

眼睛雖然遮住了一層簾幕，但他們從未停止分享最美好的景象。視覺的狀態讓視障創作者手中所呈現的風情更原始、純粹，風格更像個初探的孩子。如同每個人的心智，如同你，都是獨一無二的。

本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九