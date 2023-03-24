看不見如何創作？不要執著於視覺上的精緻，而是要先相信「我能夠創作」
我們想讓你知道的是
「看不見，如何創作？為何創作？」這是很多人對視障藝術創作很大的疑問。但這群喜愛創作的視障藝術家們，用他們最自在的方式，創作出能自由表達自我的作品，是一種用祝福的心，將自己對生命的態度分享給全世界的方式。
文：社團法人台北市視障者家長協會
成立20多年，陸續創辦早療、教育、生活及職業重建、社區工坊等全方位視障服務體系，提供先天或中途失明的視障及視多障者全面服務，致力為視障者打造一個「生活無礙、教育無礙、資訊無礙、就業無礙」的友善環境。
「看不見，如何創作？為何創作？」這是很多人對視障藝術創作很大的疑問。但這群喜愛創作的視障藝術家們，用他們最自在的方式，創作出能自由表達自我的作品，是一種用祝福的心，將自己對生命的態度分享給全世界的方式。
在生命歷程與創作學習旅程中所交織的摸索與美好，在「視非棲息地」展覽中，讓更多人看見並感受他們豐沛的內在能量，更期待將明盲共融的藝術平權帶到觀者眼前。
去（2022）年底於士林展出的展覽「視非棲息地Let Sight Take Flight」，為台北市視障者家長協會（PAVI，以下簡稱北市家協）所主辦，由策展人顏維萱帶領七位視障創作者及一位明眼創作者聯合展出。顏維萱是北市家協「非視覺藝術創作課程」的授課老師，八位參展者皆為課堂學員及助教，經歷彼此陪伴與學習的奇異旅程，完成許多別具意義的作品。
視覺是最霸道的感官
「教視障者與教明眼人最大的不同，其實就是⋯⋯根本沒有這麼不同！」顏維萱笑說。藝術教育的目的是「解構」，期待突破視覺所看到的限制，走出框架，進而形成自己和世界的對話，並宣之於創作中。但顏維萱分享了一個讓人意外的現象：「無論是明眼人或視障者，都會執著於想要畫得很像，擔心自己畫得不像或畫得不好看。」
視覺是人類感知世界最重要的通道，即便視障者在這條通道上受阻，卻無法抵擋倚賴微弱視覺的企圖。顏維萱總是提醒學員們：不要執著於視覺上的精緻，而是要先相信，「我是可以創作的」。
無法創作出讓自己滿意的作品，可能是在心理上不相信自己能夠「看見更多」。畢竟視覺是這麼霸道的器官，「一旦看過了，就回不去了」，當我們透過視覺有了先入為主的印象，反而為創作帶來限制。
對視覺的渴望與揣想，使得視障創作者同樣執著於「可以被看見」的程度，這一點，又該如何突破？
Art as tool, Art as art, Art as therapy
藝術教育三個核心
有一次課程主題談的是自己的眼睛。有位學員談到不喜歡自己的某一隻眼，覺得它空洞。那隻眼睛的視覺是漸變模糊的，剛好跟課程主題要教的「漸層」有意義上的接近。
課堂中經由讓學員進行主題分享、繪畫創作等練習過程，他開始欣賞它的美好，「因為雙眼視力的不同，正是我創作的優勢，專屬的特色，這是誰也拿不走的，且獨一無二存在著。」
從分享中，挖掘對自我的認識，透過創作，更客觀的去看待自己要面對的問題，並從創作中建立重要的自我認同。
視野是創作中最需要被理解的事
所以，畫展是視障創作者的一張成績單嗎？他們的創作有什麼特別的地方？「我只想讓更多人知道，一切都是因為視野不同而已。」顏維萱為畫展發起了「蘋果計畫」，邀請全世界的朋友透過「畫一顆蘋果」，「不管是不是學藝術的人，每個人畫出的蘋果都不一樣。這表示人人皆可畫，但人人都不同。我甚至希望前美國總統歐巴馬也能畫來一顆蘋果⋯⋯」你會不會好奇，大家能畫出什麼樣的蘋果呢？
看見視障者的本質創作歷程
視野只有直徑0.5公分吸管寬的視障學員，永遠只能在厚厚鏡片下看世界，「視界」如此不同，卻絲毫阻擋不住他對藝術的熱情。他說：「老天爺給了我一雙與眾不同的眼睛。當我畫圖時，腦海浮現出一個個漂亮的畫面，讓我充滿靈感，很想用畫筆記錄下來，與大家分享。」
眼睛雖然遮住了一層簾幕，但他們從未停止分享最美好的景象。視覺的狀態讓視障創作者手中所呈現的風情更原始、純粹，風格更像個初探的孩子。如同每個人的心智，如同你，都是獨一無二的。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。