體驗濃濃的和式懷舊風：古物愛好者必訪的三個東京特色市集
我們想讓你知道的是
這篇文章中，我們將介紹東京必訪的三個特色市集，有的是手作職人齊聚的大本營，有的是主打古家具、古書的古物愛好者天堂，到此一遊不僅能體驗濃濃的和式懷舊風，還能融入當地市井民眾生活圈，感受充滿溫度的市集氛圍。
文：古家萱
喜歡逛創意市集或跳蚤市場的各位，是時候該把東京列入下一次尋幽訪勝的遠征地了。日本民眾愛物惜物，對生活物件照顧有加，因此當地的二手市集物件也是源源不絕，來此一逛，常常只要花少少的中古價，就能買到像新品一樣的戰利品，錢包失守在所難免。
這年頭永續的議題發燒，二手市集正好呼應這股精神，幾乎每個週末都可以在東京探尋到有趣的手創或二手市集，商品更是從古著、手作、古物、藝術小物、精緻雜貨等應有盡有。
以下，我們將介紹東京必訪的三個特色市集，有的是手作職人齊聚的大本營，有的是主打古家具、古書的古物愛好者天堂，到此一遊不僅能體驗濃濃的和式懷舊風，還能融入當地市井民眾生活圈，感受充滿溫度的市集氛圍。
#01：雜司谷手創市集
距離池袋僅一站距離的雜司谷有著靜謐復古的下町風情，這兒著名的「雜司谷 手創市集」以鬼子母神堂作為活動會場，原則上在每個月第三個週末舉辦。在主辦單位的精挑細選之下，你可以在以手作職人為主的市集中，發現許多充滿個人特色的職人以及高質感的原創作品，每次活動都吸引超過百位作家前來設攤。
在這翠綠幽靜的市集空間中，攤商們擺出精緻可愛的食器、文具、服飾、手飾小物、室內裝飾品等類型多樣的物件，其中有許多物件都是僅此一件，因此若是看中哪件作品，切勿猶豫、立刻出手，以免向隅。
除了常態市集，主辦單位還會不定期訂定「主題」策展，像是2023年3月份的展期主題為「春天」，來訪的遊客有機會在此尋覓到充滿春季氣息的洋裝、鞋品、帽子等品項。
此外，這個市集還有一大特點，就是攤位間保有適度的通暢空間，即使會場人聲鼎沸，到訪者也能愜意瀏覽每個攤位。而市集所在地的鬼子母神堂創設於1578年，安奉著被稱為「安產．育兒之神」的鬼子母神，其建築於2016年被登錄為國家指定重要文化財，值得駐足感受其歷史之美。
日期：原則上每月第3個週末舉辦
時間：10:00～16:00
地址：東京都豊島区雑司ヶ谷3-15-20
#02：東京蚤之市
一年兩次的「東京蚤之市」是東京最大規模的跳蚤市場，聚集來自日本各地，各式各樣的古家具、古書、古著到文具雜貨，儼然就是古道具雜貨控的天堂。
由日本知名編輯團隊「手紙社」策劃，東京蚤之市於每年5月與11月舉行，目前曾於京王閣競輪場、大井競馬場、國營昭和紀念公園等地開辦，地點不定。
這個市集的特點在於攤位的規模、多元性以及精緻度，每次都有超過200攤的單位參與，都是經由營運團隊親自挑選，嚴格把關的參展攤商。過往，市集曾以古道具、二手服飾、古書、布製品、背包、占卜、點心、北歐市集、花卉市集、幼童市集等分類，招攬來自日本各領域的優異店家參展。
東京蚤之市除了提供多樣性的購物選擇，還能欣賞由歌手、樂團、各藝術領域表演者所帶來精彩演出，以及金工戒指製作、手編吊床製作等手作體驗，這也是許多人造訪這個市集的吸引之處。
日期：原則上每年5月與11月舉辦，本年度活動日程未定
地址：未定
#03：花園神社 青空骨董市集
每週日舉辦的「花園神社 青空骨董市集」，是東京為數不多每週定期舉辦的小型骨董市集，會場距離新宿站東口步行約10分鐘的距離，交通非常便利，不少外國遊客都會前往逛逛，找些特色小物。
該市集的參展攤位約25至30攤，可在此找到陶瓷器、古書、文具、首飾配件等充滿懷舊氛圍的雜貨小物。同時，會場所在的花園神社也是觀賞吉野櫻的賞花聖地，建議遊客不妨將賞櫻與逛市集的行程排在一起。
需要特別注意的是，雖然官方所公佈的營業時間是清晨6點半至日落為止，但根據官方推特上宣布活動結束的貼文發佈時間來看，大半的活動結束時間介於下午3點至5點之間，有打算造訪的遊客，建議在當日出發前，再次確認官方推特的貼文，以免撲空。
日期：每週日
時間：清晨6點半至日落
地址：東京都新宿区新宿5-17-3
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna