體驗濃濃的和式懷舊風：古物愛好者必訪的三個東京特色市集

文：古家萱

喜歡逛創意市集或跳蚤市場的各位，是時候該把東京列入下一次尋幽訪勝的遠征地了。日本民眾愛物惜物，對生活物件照顧有加，因此當地的二手市集物件也是源源不絕，來此一逛，常常只要花少少的中古價，就能買到像新品一樣的戰利品，錢包失守在所難免。

這年頭永續的議題發燒，二手市集正好呼應這股精神，幾乎每個週末都可以在東京探尋到有趣的手創或二手市集，商品更是從古著、手作、古物、藝術小物、精緻雜貨等應有盡有。

以下，我們將介紹東京必訪的三個特色市集，有的是手作職人齊聚的大本營，有的是主打古家具、古書的古物愛好者天堂，到此一遊不僅能體驗濃濃的和式懷舊風，還能融入當地市井民眾生活圈，感受充滿溫度的市集氛圍。

Photo Credit：雜司谷 手創市集

距離池袋僅一站距離的雜司谷有著靜謐復古的下町風情，這兒著名的「雜司谷 手創市集」以鬼子母神堂作為活動會場，原則上在每個月第三個週末舉辦。在主辦單位的精挑細選之下，你可以在以手作職人為主的市集中，發現許多充滿個人特色的職人以及高質感的原創作品，每次活動都吸引超過百位作家前來設攤。

在這翠綠幽靜的市集空間中，攤商們擺出精緻可愛的食器、文具、服飾、手飾小物、室內裝飾品等類型多樣的物件，其中有許多物件都是僅此一件，因此若是看中哪件作品，切勿猶豫、立刻出手，以免向隅。

Photo Credit：雜司谷 手創市集

除了常態市集，主辦單位還會不定期訂定「主題」策展，像是2023年3月份的展期主題為「春天」，來訪的遊客有機會在此尋覓到充滿春季氣息的洋裝、鞋品、帽子等品項。

此外，這個市集還有一大特點，就是攤位間保有適度的通暢空間，即使會場人聲鼎沸，到訪者也能愜意瀏覽每個攤位。而市集所在地的鬼子母神堂創設於1578年，安奉著被稱為「安產．育兒之神」的鬼子母神，其建築於2016年被登錄為國家指定重要文化財，值得駐足感受其歷史之美。

日期：原則上每月第3個週末舉辦

時間：10:00～16:00

地址：東京都豊島区雑司ヶ谷3-15-20

Photo Credit：手紙社

一年兩次的「東京蚤之市」是東京最大規模的跳蚤市場，聚集來自日本各地，各式各樣的古家具、古書、古著到文具雜貨，儼然就是古道具雜貨控的天堂。

由日本知名編輯團隊「手紙社」策劃，東京蚤之市於每年5月與11月舉行，目前曾於京王閣競輪場、大井競馬場、國營昭和紀念公園等地開辦，地點不定。

這個市集的特點在於攤位的規模、多元性以及精緻度，每次都有超過200攤的單位參與，都是經由營運團隊親自挑選，嚴格把關的參展攤商。過往，市集曾以古道具、二手服飾、古書、布製品、背包、占卜、點心、北歐市集、花卉市集、幼童市集等分類，招攬來自日本各領域的優異店家參展。

Photo Credit：手紙社

東京蚤之市除了提供多樣性的購物選擇，還能欣賞由歌手、樂團、各藝術領域表演者所帶來精彩演出，以及金工戒指製作、手編吊床製作等手作體驗，這也是許多人造訪這個市集的吸引之處。

日期：原則上每年5月與11月舉辦，本年度活動日程未定

地址：未定

Photo Credit：花園神社 青空骨董市集

每週日舉辦的「花園神社 青空骨董市集」，是東京為數不多每週定期舉辦的小型骨董市集，會場距離新宿站東口步行約10分鐘的距離，交通非常便利，不少外國遊客都會前往逛逛，找些特色小物。

該市集的參展攤位約25至30攤，可在此找到陶瓷器、古書、文具、首飾配件等充滿懷舊氛圍的雜貨小物。同時，會場所在的花園神社也是觀賞吉野櫻的賞花聖地，建議遊客不妨將賞櫻與逛市集的行程排在一起。

Photo Credit：花園神社 青空骨董市集

需要特別注意的是，雖然官方所公佈的營業時間是清晨6點半至日落為止，但根據官方推特上宣布活動結束的貼文發佈時間來看，大半的活動結束時間介於下午3點至5點之間，有打算造訪的遊客，建議在當日出發前，再次確認官方推特的貼文，以免撲空。

日期：每週日

時間：清晨6點半至日落

地址：東京都新宿区新宿5-17-3

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航