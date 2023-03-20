TNL+ 2023/03/20,
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從《千年之遇》到《千年之外》，我們恰在劇場裡，與時間搏鬥著

從《千年之遇》到《千年之外》，我們恰在劇場裡，與時間搏鬥著
Photo Credit: 許斌攝影

我們想讓你知道的是

胡德夫以〈撕裂〉這首歌，將老兵在當代島嶼洞穴症候群中被排除的記憶，從肺腑湧現之際，恰是坂本弘道的提琴，最具撞擊性介入的每一瞬間。相同的，在〈美麗的稻穗〉一首排灣古謠中，提琴的弦，將一首歌謠拉往無限的天空，而後又輕輕置放在記憶的海洋中。

《千年之遇》是一齣戲；《千年之外》是一場頌詩、提琴與歌相遇的演出。從《千年之遇》到《千年之外》都有著劇場人與時間搏鬥的痕跡。

劇場，最為具體的提煉，便是在空間裡置入時間的元素。空間，涵蓋物理性空間與精神性空間；簡言之，前者指的是甚麼樣的地方，例如：室內或戶外。後者，指涉的通常是這地方的特殊意涵或歷史記憶。例如：在一個曾經發生過戰事的村子裡，地方自然涵容了悲傷以及苦慟的痕跡，在人們親身踏臨之際。

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Photo Credit: 許斌攝影
《千年之遇》
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Photo Credit: 許斌攝影
《千年之外》

這樣的前提下，空間中的時間，便具有了特殊的意涵。因為，這時間可以是故事，也可以是事件，都足以撐起一齣戲或一場表演的發生。

那麼，如果是一首詩呢？詩，在劇場裡的時間性會是甚麼？希臘導演安哲羅普洛斯（Theo Angelopoulos）說：「詩，並非偶然；而是一種奇蹟。」他指的當然是詩意的電影，例如他以長鏡頭展現的充滿詩意政治的鏡頭畫面。我想，在劇場裡也一樣。

我與劇團共呼吸的時間裡，常有詩。就讓我先來訴說詩在劇場裡的一些記憶。

1973，17歲那年，我寫下第一首詩，那時我未與劇場結緣，寫的是現代派的詩文；時隔10年，1983，我在「海山煤礦」爆炸現場遇見胡德夫（Kimbo），初步與劇場結緣，寫的是現實感交織的詩行，詩中常有畫面；2000年，因921大地震結識一群在尋常中表現非凡的石岡媽媽，並組成劇團，我詩中的畫面，常與文字相互交融；2001年，在廢墟華山大煙囪下，我和日本提琴師坂本弘道（Sakamoto）在帳篷中同台演出，石岡媽媽也趕來「鬥陣」演出。

從彼時起至今，我詩中常有戲劇的場景、人物、聲音或情境；通常以詩行來承載魔幻寫實的形式與內容。所以，對我而言，時間，在詩裡作為一種元素，產生的是發酵的作用；在劇場裡，時間在偶然中創造必然。

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