《伍連德新論》：伍連德除了是抗疫英雄，也是號召星馬華僑援助中國抗戰的僑領
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1910-1911年在東北抗疫成功的伍連德，代表二十世紀上半葉來自南洋的土生華人知識分子對中國現代化的參與和貢獻，但他的代表性也有特殊的成分。伍連德比其他為中國作出貢獻的同時代南洋知識分子更勤於回鄉，也更積極向家鄉同胞介紹中國現況及鼓勵他們到中國服務。
編按：來自馬來亞的伍連德，是近代中國醫學史的重要人物，也是1910-1911年在中國東北消滅鼠疫的抗疫英雄。本文前篇書摘為《伍連德新論》：奇才來自南洋，百年前消滅中國鼠疫的馬來亞華僑伍連德
回鄉言行思想和影響
伍連德勤於回鄉探親和考察，也樂於分享他在中國所做的事，所見的人事物。換言之，伍連德利用回鄉的機會介紹外面的世界給新馬的華人，並鼓勵他們充實自己的知識和加強語言能力，以應付外面的大千世界，貢獻自己的所長。從他南來的行程和言論，可以剖析和歸納出他的思想。
首先，伍連德對中西文化的觀點是相當明確的。西方醫學訓練出身的他，對於科學非常有信心。他從事的醫學研究，是根據西醫的臨床試驗為基礎。他對疾病的預防和治療工作，也是依據西方的科學準則。1910-1911年冬春之際他在東北抗疫成功，基本上就是採取科學的方法，包括阻斷交通、檢疫隔離、口罩防護、解剖化驗、焚屍消毒等。
雖然他曾因將西醫稱為新醫，中醫則稱為舊醫，也曾將西醫比喻為汽車和電燈，中醫則比喻為騾車和煤燈，而遭到中醫界的批評和責難。但他對中醫的看法不是全盤否定。相反的，他認為中醫是中國悠久文化傳統的一部分，也曾在中國的醫史中留下痕跡，為人類的生命醫療作出貢獻。但時代在躍進，中醫必須「放棄糟粕，保留精華」，攜手與西醫成為現代醫學的組成部分。伍連德曾經說過「西醫不等於現代醫學」，就可以知道他所定義的「現代醫學」是具有包容性和普世性的。
同樣的道理，伍連德認為東西方的語言不應該有優劣或高低之分。對他而言，語言是一種溝通和謀生的工具。在現實的世界中，每一個人的幼小時期可能因為家庭背景、環境因素或其他考量而被父母安排到某一語言學校去就讀，所以第一語言的掌握不是個人決定的。但是在成長的過程中或成長後，是可以主動去選擇和學習另外一種語言，就如同尋求額外一個工具。他認為掌握雙語對生活在英國殖民地的新馬華人特別重要，退可以安居樂業，更全面地融入殖民地社會、政治和經濟的生存環境中；進可以伸展抱負，回去中國尋求更大的機遇以貢獻祖國。由此可以看出那個時期伍連德的國族認同中，沒有否定作為一個英籍華民的成長事實，也沒有忘記自己的中國人血統和民族責任。
其次，伍連德對中國前途的看法保持一貫的謹慎樂觀。1916年袁世凱政權倒臺後，伍連德初返檳島，伍連德「深信黎（元洪）總統於後十年內，必能致中國於富強云云。友有叩以中國近日亂事者，伍君謂所傳多不足信，並謂自歐戰開幕以來，中國之城邑鐵路工藝潔淨醫學等等，百廢俱舉，大有可觀，非復如前時之寙腐云云。」十年後的1926年，伍連德在檳城台山寧陽會館的一場歡迎會上，回答中國近況和未來的問題說道，「祖國地大物博，各種技藝人才不少，雖因軍閥專橫，至使地方多故，然而民氣浩蕩，自能進步。若再遲三年之後，中國關稅自主，財政日臻富裕，則祖國將來之希望，誠未可量。」不久，南京國民政府成立，如上文所述，伍連德同樣以樂觀的角度看待中國之後十年的社會和經濟發展。
此外，1931年伍連德從日內瓦回國途中在檳城演講，他觀察和比較中西方世界後，認為東方復興的時機已到。伍連德在中國期間，目睹中國在醫藥、社會、男女平等觀念方面的明顯進展。他因此勸告新馬土生華人，「勿再永遠以居於斯地以為榮，認此地為世間之樂土」，而應該回去中國看看，可見他對中國的發展和未來前景是樂觀。1937年日本全面入侵中國，破壞了他繼續號召新馬華人回國的計畫。但即使是國難當頭，他所負責的上海等處海港檢疫系統和設備被日軍所控制或破壞，決定舉家南遷避難後，他對中國長期抗戰的決心還是充滿信心的，尤其是他曾目睹中國西南基礎建設的戰略準備工作。伍連德回到馬來亞後，繼續呼籲馬來亞各界賑濟抗戰災民，並援助中國抗戰。
最後，伍連德在中國服務期間南來北往十三次，有其時代的特殊性及影響力。廿世紀上半葉是近代中國與海外華人互動最頻密的一段時期。有許多中國人在這個時期移民海外，也有不少海外華人回到中國投身革命和經濟建設等行列。像伍連德這類兼有土生或僑生華人和專業人士兩種身分的海外華人回國服務者屬於少數，但他卻是最有成就的一位。一方面要肯定清末官員如袁世凱和施肇基的慧眼識英雄，以及鐵良等的海量包容，聘用一位缺乏漢語文基礎的南洋土生華人承擔重任。當然，這也反映出當時大清帝國和民國初年科學人才的奇缺，因此對外來人才求之若渴的時代特徵。
另外一方面也要肯定伍連德的膽識和耐力，願意到一個他相當陌生，而且言語不通的國度去施展他的專業才華。更難得的是，他很快融入這個祖國，不只協助中國從事現代化的醫療建設，也代表中國出席國際會議。同時，他也扮演中國民間大使的角色，每當回到新馬的時候，都會介紹中國的進步和良好的發展前景，並鼓勵華人回去中國參與建設。伍連德的這個角色不只是從中國的立場出發，也是發自內心對家鄉的關懷。他的家鄉情結是非常濃厚的，每次被奉派出國的時候他都掌握機會順道或繞道停留一段不短的時間，並充分利用時間與鄉親父老及朋友分享他的知識、閱歷和思想，並為家鄉的子弟提供建議和鼓勵他們回國發揮所長。由此而論，伍連德不只在行動上往來中國和新馬之間，在思想和感情上也是遊走於祖國和家鄉之間，並將它們融入自己的基因。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
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