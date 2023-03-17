伊朗孩童遭公安警察性侵、電擊，倖存者母親：「我的兒子被警察用水龍管性侵」
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報告中，國際特赦組織指出，公安人員會撫摸，甚至電擊孩童的生殖器，其他酷刑手法包括強制服用不明藥丸，以及將孩童的頭部壓在水下。倖存者補充：「他們威脅說，如果我們告訴任何人，他們會再次拘留我們，而且會做得更糟，並將我們的屍體交給家人。」
綜合《CNN》、《德國之聲》報導與國際特赦組織的報告，伊朗政府一直在對因為近期抗議浪潮而遭逮捕監禁的兒童，使用包括性暴力、電擊與鞭打在內的酷刑手段，以逼他們認罪並阻止其再次參與抗議活動。這些孩童之中，年齡最小的僅有12歲。國際特赦組織正在呼籲伊朗政府釋放這些兒童，也敦促其他國家介入。《CNN》已聯繫伊朗政府，要求其對酷刑和虐待指控發表評論，但政府尚未給予回覆。
極端的酷刑與恐嚇手段
國際特赦組織於3月16日發布了一份報告，揭露伊朗革命衛隊、準軍事組織巴斯基（Basij）、公安警察以及其他安全與情報組織，為了懲罰、羞辱或逼迫伊朗孩童招供，而對他們使用的酷刑手法。
國際特赦組織表示：「伊朗情報和安全部隊一直在對最小年僅12歲的兒童抗議者們，實施可怕的酷刑，包括毆打、鞭打、電擊、強姦和其他性暴力，以阻止他們再次參與全國抗議活動。」
國際特赦組織從受害者及其家人口中獲得了證詞，也從19名目擊者的描述中，獲得伊朗政府對數十名兒童廣泛實施酷刑的證據，並製成報告，其中包括兩名律師和17名與兒童一起遭關押的成年被拘留者。報告中，國際特赦組織指出，公安人員會撫摸，甚至電擊孩童的生殖器，其他酷刑手法包括強制服用不明藥丸，以及將孩童的頭部壓在水下。
一名倖存者的母親控訴：「他的兒子在被公安人員用水龍管性侵後，被迫認罪。」
根據《德國之聲》報導，除了酷刑以外，公安人員還使用死亡威脅等恐嚇手段，脅迫未成年受害者認罪並承諾不再參與抗議。國際特赦組織指出，一名倖存者告訴他的家人，公安人員會用槍打他們的臉。該倖存者補充：「他們威脅說，如果我們告訴任何人，他們會再次拘留我們，而且會做得更糟，並將我們的屍體交給家人。」
國際特赦組織的報告也揭露，由於被捕孩童人數很多，因此他們獲得的食物、水和上廁所的機會非常少，且他們還長期被關押在極度寒冷的環境中。
伊朗最近的抗議潮是源自22歲的女子艾米尼（Mahsa Amini），因涉嫌違反伊朗服裝規定而被逮捕、死亡後爆發。據國際特赦組織指出，伊朗承認在抗議期間拘留了至少2萬2000多人，但沒有具體說明其中有多少是兒童。該組織估計，被拘留者中可能有數千名兒童。
國際特赦組織中東和北非地區副主任埃爾塔哈維（Diana Eltahawy）表示：「伊朗對兒童的暴力行為，展現了伊朗試圖壓制青年，阻止他們追求自由和人權的策略。」
國際特赦組織呼籲國際社會採取行動
綜合《CNN》與《德國之聲》報導，國際特赦組織呼籲伊朗，釋放所有因和平抗議而遭拘留的兒童，並敦促其他國家依照國際法，對伊朗的基層公安人員及領導階層，行使普遍管轄權，追究他們的刑事責任。
國際特赦組織伊朗研究專員卡格（Dieter Karg）表示：「由於伊朗不可能對兒童遭受的酷刑，進行有效、公正的調查，因此我們呼籲所有國家，對伊朗官員行使普遍管轄權。」
伊朗政府目前尚未對國際特赦組織，對其虐待孩童的指控發表評論。
幾天前，伊朗政府赦免了大約2萬2000名被拘留的抗議者。據信，獲赦免的大部分民眾都已經被釋放，但官方數字尚未被公布。
新聞來源
- Child detainees in Iran subjected to flogging, electric shocks and sexual violence, says Amnesty（CNN）
- Child detainees in Iran tortured brutally, says Amnesty（DW News）
- Hiding in plain sight: The network of citizens sheltering Iran’s protesters（CNN）
- Iran: Khamenei's regime pardons 22,000 protesters（DW News）
- Iran: Child detainees subjected to flogging, electric shocks and sexual violence in brutal protest crackdown（Amnesty International）
延伸閱讀
- 伊朗稱將減刑特赦數萬名囚犯，人權組織：虛偽的政治宣傳手段
- 伊朗52女校超過千名學生疑似遭下毒，家長上街抗議，總統萊希歸咎於「敵國」作亂
- 伊朗反政府示威：哈米尼任命強硬派新警察首長，2名男子遭當局逼供並絞刑處死
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。