伊朗孩童遭公安警察性侵、電擊，倖存者母親：「我的兒子被警察用水龍管性侵」

綜合《CNN》、《德國之聲》報導與國際特赦組織的報告，伊朗政府一直在對因為近期抗議浪潮而遭逮捕監禁的兒童，使用包括性暴力、電擊與鞭打在內的酷刑手段，以逼他們認罪並阻止其再次參與抗議活動。這些孩童之中，年齡最小的僅有12歲。國際特赦組織正在呼籲伊朗政府釋放這些兒童，也敦促其他國家介入。《CNN》已聯繫伊朗政府，要求其對酷刑和虐待指控發表評論，但政府尚未給予回覆。

極端的酷刑與恐嚇手段

國際特赦組織於3月16日發布了一份報告，揭露伊朗革命衛隊、準軍事組織巴斯基（Basij）、公安警察以及其他安全與情報組織，為了懲罰、羞辱或逼迫伊朗孩童招供，而對他們使用的酷刑手法。

國際特赦組織表示：「伊朗情報和安全部隊一直在對最小年僅12歲的兒童抗議者們，實施可怕的酷刑，包括毆打、鞭打、電擊、強姦和其他性暴力，以阻止他們再次參與全國抗議活動。」

國際特赦組織從受害者及其家人口中獲得了證詞，也從19名目擊者的描述中，獲得伊朗政府對數十名兒童廣泛實施酷刑的證據，並製成報告，其中包括兩名律師和17名與兒童一起遭關押的成年被拘留者。報告中，國際特赦組織指出，公安人員會撫摸，甚至電擊孩童的生殖器，其他酷刑手法包括強制服用不明藥丸，以及將孩童的頭部壓在水下。

一名倖存者的母親控訴：「他的兒子在被公安人員用水龍管性侵後，被迫認罪。」

根據《德國之聲》報導，除了酷刑以外，公安人員還使用死亡威脅等恐嚇手段，脅迫未成年受害者認罪並承諾不再參與抗議。國際特赦組織指出，一名倖存者告訴他的家人，公安人員會用槍打他們的臉。該倖存者補充：「他們威脅說，如果我們告訴任何人，他們會再次拘留我們，而且會做得更糟，並將我們的屍體交給家人。」

國際特赦組織的報告也揭露，由於被捕孩童人數很多，因此他們獲得的食物、水和上廁所的機會非常少，且他們還長期被關押在極度寒冷的環境中。

伊朗最近的抗議潮是源自22歲的女子艾米尼（Mahsa Amini），因涉嫌違反伊朗服裝規定而被逮捕、死亡後爆發。據國際特赦組織指出，伊朗承認在抗議期間拘留了至少2萬2000多人，但沒有具體說明其中有多少是兒童。該組織估計，被拘留者中可能有數千名兒童。

3月11日，西班牙的伊朗民眾在馬德里為艾米尼之死抗議｜Photo Credit: GettyImages

國際特赦組織中東和北非地區副主任埃爾塔哈維（Diana Eltahawy）表示：「伊朗對兒童的暴力行為，展現了伊朗試圖壓制青年，阻止他們追求自由和人權的策略。」

國際特赦組織呼籲國際社會採取行動

綜合《CNN》與《德國之聲》報導，國際特赦組織呼籲伊朗，釋放所有因和平抗議而遭拘留的兒童，並敦促其他國家依照國際法，對伊朗的基層公安人員及領導階層，行使普遍管轄權，追究他們的刑事責任。

國際特赦組織伊朗研究專員卡格（Dieter Karg）表示：「由於伊朗不可能對兒童遭受的酷刑，進行有效、公正的調查，因此我們呼籲所有國家，對伊朗官員行使普遍管轄權。」

伊朗政府目前尚未對國際特赦組織，對其虐待孩童的指控發表評論。

幾天前，伊朗政府赦免了大約2萬2000名被拘留的抗議者。據信，獲赦免的大部分民眾都已經被釋放，但官方數字尚未被公布。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範