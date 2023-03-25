香港人眼中的台北：藝文場域與在地緊密連結，咖啡廳文化令人流連忘返
我們想讓你知道的是
大部分的香港人都不知道台灣曾被日本統治過，所以當他們來到台北，看到許多古蹟都富有日式建築的元素，是感到非常新鮮好奇的。而香港與台灣的歷史文化性有些接近，都曾屬清朝版圖，後來香港經歷英國殖民，而台灣則先後曾被荷蘭、西班牙、日本統治，但香港在多元文化發展上卻與台灣截然不同。
文：韋森
攝影：Liszt Chang、林冠良、YC.H
圖：台北市觀光傳播局、台北市文化基金會、台北市商業處
近年來有不少香港人移居台北，一同共感這個城市在時代更迭中的轉變。儘管香港與台北在文化與生活習慣上相近，但在香港人眼中，台北的文化景觀卻又有著獨有的特色。
透過香港藝術家黃國才與「台灣香港協會」理事長桑普的分享，看見台北如何以獨特的魅力吸引著他們，從新住民的視角一起發現台北的美好。
有機性的文化場域
「我非常喜歡文化藝術，到一個城市時，往往會先去博物館、美術館這類場域，快速地認識當地的文化發展與城市氣息，台北在這方面的資源非常豐富，外國人能很快地進入城市的脈絡中。」
黃國才說，台北的藝術文化場所相當發達，只要網路搜尋關鍵字，就可以找到像是台灣博物館、台北市立美術館、台北當代藝術館、國家兩廳院等，都是能充分了解台北文化藝術的場域。「不僅如此，每個場所周遭的機能都非常好，能夠連結周邊美食及其他休閒娛樂，規畫一系列小旅行。」
桑普也認為，台北的藝文場域並不是「憑空長出來」的突兀存在，而是與在地緊密連結，非常具有機性。「像是西門紅樓，與周邊小店、街區呈現環境共生的氛圍，是與社區共融的。」
他進一步說明，只要穿梭在台北的大街小巷，往往可以發現台北不單單只有地標性大型文化場域，巷弄民宅間也隱藏著別有氛圍的藝術文化空間，「例如寶藏巖國際藝術村以藝術家駐村的概念，邀請藝術家到聚落中生活，與在地交流，從中激發出富有地方文化的藝術創意。」
他說，台北許多文化場域兼顧與當地住戶的和諧共生，可以發現許多以「家」為概念融入藝術成分的民宅，「這是香港比較少見的。」
文化多元的歷史古城
在台灣特殊的歷史發展脈絡下，台北作為文化古城，無論是建築、語言、飲食、族群等各式文化面向，都隱藏著豐富的歷史性，黃國才與桑普都認為，日本時期在台北留下的生活軌跡具有非常獨特的魅力。
「大部分的香港人都不知道台灣曾被日本統治過，所以當他們來到台北，看到許多古蹟都富有日式建築的元素，是感到非常新鮮好奇的。」黃國才說，自己對1896至1945年之間的台北歷史十分感興趣，現在也常透過與長者的交流，了解日本時期的影響如何讓台北發展出獨特的台日文化視角，進而成為一段迷人的故事。
桑普也說，大多數香港人只注意到台北現代化的都市發展，不曉得台北是一座具有年代感的舊城，若進一步從大稻埕、艋舺一帶觀察，就可以發現在老城區的巷弄街角中，藏有多元文化融合的氣息。
「香港與台灣的歷史文化性有些接近，都曾屬清朝版圖，後來香港經歷英國殖民，而台灣則先後曾被荷蘭、西班牙、日本統治，但香港在多元文化發展上卻與台灣截然不同。」他說，香港人基本上都以廣東話為母語，而在台北則有著不同的語言與族群認同，「甚至可以在大稻埕感受到香港油麻地、旺角地區的氛圍！」
台北因作為一歷史悠久的古城，就是一個族群融合的縮影，閩南、客家、原住民、日本、外省等族群元素彼此激盪，鎔鑄成今日台北獨特的生活氛圍，而這也是台北對於外國旅客的魅力。
令人流連忘返的咖啡廳文化
除了歷史氛圍為台北帶來的魅力，對黃國才與桑普來說，隱藏在巷弄街區中的特色咖啡廳，也是台北深具吸引力的城市特色。
「香港人來台，不太喜歡地標性的大型觀光景點，反倒會特別在巷弄中的特色咖啡廳待一個下午，悠閒享受時光。」桑普說，氣氛悠閒、空間寬敞又具特色的咖啡廳在香港是非常缺乏的，也不同於其他國家，要到一線城市之外的地方才能找到安靜的咖啡廳，「台北作為首都，各式風格的咖啡廳散落在城市的各個角落，鬧中帶靜，這對外國人來說是非常特別的。」
「在香港的咖啡廳經常要排隊，更別說是要在其中好好地待一個下午，品嘗一小塊蛋糕。」黃國才說，因為香港地價高，大多數咖啡廳空間狹小、常客滿、限時又嚴格，因此在台北看到只擺著幾張桌椅的店面，所帶來的療癒、放鬆氛圍，令他深感驚訝，同時也覺得這座城市擁有令人流連不已的魅力，「這真的很重要，待在台北的咖啡廳內，就覺得有多餘、畫分出來的時間，可以好好地享受時間與生活。」
除此之外，台北的咖啡廳也常舉辦藝文活動，例如今年年節期間，東區不少咖啡廳也配合台灣燈會，以「藝術入店」的方式，用藝術燈飾妝點店家，讓顧客在品味咖啡時，也能感受藝術氣息及燈會盛事帶來的喜悅。
在台居住多年，黃國才與桑普從香港人的視角，發現台北獨特的文化性，那是一種與在地生根相連，卻又富含多元文化的包容氛圍，這是土生土長的台北人所難以察覺的生活風貌，也是台北與其他城市的不同之處。而這也使異鄉遊子能從中覓得一處安適角落，讓台北成為他們的另一個家。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。