《高年級的理想姿態》：真正人生閱歷豐富的出色老年人，不會堅持己見

文：和田秀樹

老年人的優勢在於能說出「世上沒有正確答案」

很多人上了年紀後，便自以為懂很多，然而一位我很尊敬的老年專科醫師卻說：「當了這麼多年醫生，發覺自己愈來愈不懂老年人了。」

在老年醫學領域，經常發生從症狀推測是某種疾病所致，結果根本不是，或是認為對病患有幫助的治療方針，卻完全不適合病患的情況。

這是因為心理因素或病患體質的影響力更大，比如有的人明明是個不顧身體健康的老菸槍，依然精神奕奕地活過一百歲。

包括我在內，本來就沒有人能斬釘截鐵的說：「老年人就是這樣。」我在書中看似說得頭頭是道，但這些不過是根據我診治老人家的經驗，到目前為止所歸納出的結果。如果未來十年我繼續診治老年人，想法說不定又會改變。

現在的我，並不認為自己的答案是絕對正確的，不過，我可以肯定的是，沒有多少醫師像我診治過這麼多老年人；再加上我一直從事臨床醫療，比起只待在研究室裡進行動物實驗的人更具說服力。再者，身為處理心理問題的精神科醫師，我認為自己可以傳達一些對大部分人而言派得上用場的訊息。

即使如此，對於與我意見相左的人，我完全不會固執己見：「我看過那麼多病患，我說的才正確。」相反的，有不少人跑來跟我說：「你說的是錯誤的。」舉個例子，聽到我主張上了年紀後，不必太在意血壓與血糖值，便有人很生氣的反駁我。

在我看來，這樣的人可謂天真爛漫，不但不理解人與人之間存在個別差異，甚至認為自己所知的理論是永恆不變的。

真正人生閱歷豐富的出色老年人，不會那麼堅持己見，畢竟他們活得夠久，有過太多「原本以為是這樣，實際上卻錯了」的經驗，切身體悟到世上只有一個正確答案的事情實在少之又少，反倒是各種情況都有可能發生。堅持己見的人只用自己的標準看待事物，即使出現「實際上卻錯了」的情況，他們也渾然不覺。

我認為這世上絕大部分的事物，都沒有所謂的正確答案。例如中日戰爭中的南京大屠殺，有一派人認為根本沒有這起事件，另一派人則稱罹難者超過三十萬人。

到底哪一個才是正確答案？至今沒有定論。如果認定答案就是其中之一，就會停止思考了。但上了年紀的人還能保留下來的重要能力之一，就是思考能力。

如果獲得某項知識後，相信它就是答案，從此不再深入思考的話，人生也就停止了。認知到問題有各種可能的答案，即使其中一個答案被否定了，還可以思考另外一個。因此，我相信擁有各式各樣的資訊比較好。

活得比別人長久，代表比別人有更多機會了解形形色色的事物，也有更多機會思考與嘗試。對於看似正確的答案，也能另有一番見解：「不對，實際上未必如此。」這就是長壽之人的優勢吧！

變節很了不起，牆頭草實在不像話

人一旦推翻自己原來的信念與想法，就會被罵是「變節」，但我覺得如果時代已經改變了，變節也是理所當然的。

我在一九八七年出版了一本暢銷書《考試就是靠訣竅》（《受験は要領》），這是一本教人不必念得太辛苦也能考出好成績的應試指南，例如「考數學時與其靠實力解題，不如把解答背起來。」

後來，我與當時教育界主導的「寬鬆教育」唱反調，便有人說我「變節」。然而，當年出版《考試就是靠訣竅》之際，日本考生念起書來是拚死拚活，學生的學力也是世界首屈一指。但是此後日本學生的學力卻一路下滑，甚至有調查報告顯示，四成學生在家裡完全不念書。

如果情況都改變了，想法還不改變，我反倒覺得奇怪。

被視為新自由主義代表人物的經濟學家中谷巖，是小泉純一郎內閣結構改革的支持者，但後來卻在《資本主義為什麼會自我崩潰？》（《資本主義はなぜ自壊したのか》）一書中，表明與新自由主義徹底決裂。

理由是他原本期許新自由主義提倡解除管制，將所有經濟活動交由市場自由運作，會使日本經濟好轉，但事實證明問題並沒有因此改善。

既然如此，改變信念也是理所當然。明明執行得不順利，卻堅持以同樣的做法硬闖，只能說是特攻隊的敢死精神作祟了。

日本這個國家的缺點，在於一旦開始就無法改變。即使金融寬鬆措施與擴大財政支出可使景氣好轉的理論本身沒有錯，但既然安倍經濟學實際上成效不彰，就應該不斷視情況改變。也許景氣就在改變的過程中，逐漸好轉了。

總而言之，不論是自己堅信不疑的做法還是想法，只要進行得不順利，改變作戰策略是理所應當，並非壞事。

不過，我要在此強調，變節與牆頭草是兩回事。

變節是自己原有一套中心思想，但後來換成其他的；牆頭草則是自始至終沒有自己的信念，只會附和別人的說法。儘管從表象上的「改變說法」這一點來看，兩者似乎一樣，但是牆頭草會在A流行的時候說A，日後換B流行的時候又大談B。

至於老年人變節，一點也不壞。

「我以前認為收入有差距更能提高整個社會的生產力，但後來發現差距擴大並不是一件好事。」

「那個國家很親日，我本來以為很不錯，但現在覺得那是一個很差勁的國家。」

「我以前是這樣想的，但是活得夠久了之後，才發覺實際上並非如此啊！」

如此完全不害怕被人說是變節的豁達模樣，我覺得非常有魅力。反倒是冥頑不靈的老年人，就只是一個頑固老人罷了。

另一方面，當我看到上了年紀的牆頭草，會感到非常失望。例如民主黨情勢大好時便支持民主黨，後來換保守黨上台，就全盤否定自由主義。讓我不禁想問：「你們這些『老前輩』，應該不是這種人吧？」