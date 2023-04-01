《高年級的理想姿態》：真正人生閱歷豐富的出色老年人，不會堅持己見
我們想讓你知道的是
真正人生閱歷豐富的出色老年人，不會那麼堅持己見，畢竟他們活得夠久，有過太多「原本以為是這樣，實際上卻錯了」的經驗，切身體悟到世上只有一個正確答案的事情實在少之又少，反倒是各種情況都有可能發生。
文：和田秀樹
老年人的優勢在於能說出「世上沒有正確答案」
很多人上了年紀後，便自以為懂很多，然而一位我很尊敬的老年專科醫師卻說：「當了這麼多年醫生，發覺自己愈來愈不懂老年人了。」
在老年醫學領域，經常發生從症狀推測是某種疾病所致，結果根本不是，或是認為對病患有幫助的治療方針，卻完全不適合病患的情況。
這是因為心理因素或病患體質的影響力更大，比如有的人明明是個不顧身體健康的老菸槍，依然精神奕奕地活過一百歲。
包括我在內，本來就沒有人能斬釘截鐵的說：「老年人就是這樣。」我在書中看似說得頭頭是道，但這些不過是根據我診治老人家的經驗，到目前為止所歸納出的結果。如果未來十年我繼續診治老年人，想法說不定又會改變。
現在的我，並不認為自己的答案是絕對正確的，不過，我可以肯定的是，沒有多少醫師像我診治過這麼多老年人；再加上我一直從事臨床醫療，比起只待在研究室裡進行動物實驗的人更具說服力。再者，身為處理心理問題的精神科醫師，我認為自己可以傳達一些對大部分人而言派得上用場的訊息。
即使如此，對於與我意見相左的人，我完全不會固執己見：「我看過那麼多病患，我說的才正確。」相反的，有不少人跑來跟我說：「你說的是錯誤的。」舉個例子，聽到我主張上了年紀後，不必太在意血壓與血糖值，便有人很生氣的反駁我。
在我看來，這樣的人可謂天真爛漫，不但不理解人與人之間存在個別差異，甚至認為自己所知的理論是永恆不變的。
真正人生閱歷豐富的出色老年人，不會那麼堅持己見，畢竟他們活得夠久，有過太多「原本以為是這樣，實際上卻錯了」的經驗，切身體悟到世上只有一個正確答案的事情實在少之又少，反倒是各種情況都有可能發生。堅持己見的人只用自己的標準看待事物，即使出現「實際上卻錯了」的情況，他們也渾然不覺。
我認為這世上絕大部分的事物，都沒有所謂的正確答案。例如中日戰爭中的南京大屠殺，有一派人認為根本沒有這起事件，另一派人則稱罹難者超過三十萬人。
到底哪一個才是正確答案？至今沒有定論。如果認定答案就是其中之一，就會停止思考了。但上了年紀的人還能保留下來的重要能力之一，就是思考能力。
如果獲得某項知識後，相信它就是答案，從此不再深入思考的話，人生也就停止了。認知到問題有各種可能的答案，即使其中一個答案被否定了，還可以思考另外一個。因此，我相信擁有各式各樣的資訊比較好。
活得比別人長久，代表比別人有更多機會了解形形色色的事物，也有更多機會思考與嘗試。對於看似正確的答案，也能另有一番見解：「不對，實際上未必如此。」這就是長壽之人的優勢吧！
變節很了不起，牆頭草實在不像話
人一旦推翻自己原來的信念與想法，就會被罵是「變節」，但我覺得如果時代已經改變了，變節也是理所當然的。
我在一九八七年出版了一本暢銷書《考試就是靠訣竅》（《受験は要領》），這是一本教人不必念得太辛苦也能考出好成績的應試指南，例如「考數學時與其靠實力解題，不如把解答背起來。」
後來，我與當時教育界主導的「寬鬆教育」唱反調，便有人說我「變節」。然而，當年出版《考試就是靠訣竅》之際，日本考生念起書來是拚死拚活，學生的學力也是世界首屈一指。但是此後日本學生的學力卻一路下滑，甚至有調查報告顯示，四成學生在家裡完全不念書。
如果情況都改變了，想法還不改變，我反倒覺得奇怪。
被視為新自由主義代表人物的經濟學家中谷巖，是小泉純一郎內閣結構改革的支持者，但後來卻在《資本主義為什麼會自我崩潰？》（《資本主義はなぜ自壊したのか》）一書中，表明與新自由主義徹底決裂。
理由是他原本期許新自由主義提倡解除管制，將所有經濟活動交由市場自由運作，會使日本經濟好轉，但事實證明問題並沒有因此改善。
既然如此，改變信念也是理所當然。明明執行得不順利，卻堅持以同樣的做法硬闖，只能說是特攻隊的敢死精神作祟了。
日本這個國家的缺點，在於一旦開始就無法改變。即使金融寬鬆措施與擴大財政支出可使景氣好轉的理論本身沒有錯，但既然安倍經濟學實際上成效不彰，就應該不斷視情況改變。也許景氣就在改變的過程中，逐漸好轉了。
總而言之，不論是自己堅信不疑的做法還是想法，只要進行得不順利，改變作戰策略是理所應當，並非壞事。
不過，我要在此強調，變節與牆頭草是兩回事。
變節是自己原有一套中心思想，但後來換成其他的；牆頭草則是自始至終沒有自己的信念，只會附和別人的說法。儘管從表象上的「改變說法」這一點來看，兩者似乎一樣，但是牆頭草會在A流行的時候說A，日後換B流行的時候又大談B。
至於老年人變節，一點也不壞。
「我以前認為收入有差距更能提高整個社會的生產力，但後來發現差距擴大並不是一件好事。」
「那個國家很親日，我本來以為很不錯，但現在覺得那是一個很差勁的國家。」
「我以前是這樣想的，但是活得夠久了之後，才發覺實際上並非如此啊！」
如此完全不害怕被人說是變節的豁達模樣，我覺得非常有魅力。反倒是冥頑不靈的老年人，就只是一個頑固老人罷了。
另一方面，當我看到上了年紀的牆頭草，會感到非常失望。例如民主黨情勢大好時便支持民主黨，後來換保守黨上台，就全盤否定自由主義。讓我不禁想問：「你們這些『老前輩』，應該不是這種人吧？」
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。