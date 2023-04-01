《生兒為人是何苦》：到底生養小孩是不是件錯事？評估時必須提高警覺，對驅力抱持懷疑

文：大衛・貝納塔（David Benatar）

生養小孩：反出生的見解

生殖

本書已主張被生下來永遠是傷害，而且是嚴重的傷害。得出這個結論的方式不一而足：即使讀者拒絕第二章所論證的，被生下來永遠是傷害，第三章的主張，即我們的生命其實很淒慘，還是有可能說服他。就連否認所有生命都很淒慘的人讀了第三章之後，應該也能得出結論：生命很淒慘的人占了壓倒性多數。懷不懷孩子（我的意思是產生、而不是養育孩子）的問題，理所當然會被這些結論左右。

人沒有義務生殖

有些人相信人有義務生殖，但說是這樣說，我們可以用很多種方式理解這個所謂義務的（1）範圍和（2）理據：

（1）範圍：生殖義務可以理解為（a）生幾個小孩的義務，或理解為（b）能力範圍內盡量生的義務。

（2）理據：尚待論證的生殖義務可能會基於（a）被生下來的眾生的利益，或（b）其他考量，譬如其他人的利益、效益、神的諭令等。【原註1】

假使這份義務建立在被生下來的人的利益上，那本書主張的質疑力道會是最強力的。如果出生在世永遠都是嚴重的傷害，那基於潛在的人的利益，生幾個這樣的人到世上，這種義務怎樣都說不通，更別說盡量生了。如果要以這種方式證成生殖義務，那非得限定範圍才有可能說得通，也就是排除下述情況：人所能生育的唯一一個（下一個）小孩將經歷慘到不值得開始的生命。

也就是說，假使潛在的人的生命不值得開始，那就沒有人能合理聲稱：人有義務基於潛在的人的利益，把幾個人生下來（多多益善就更說不通了）。我的論證已說明生命統統不值得開始，〔既然生命固有的〕局限如此，因而已將所有生命都排除在生殖義務的範圍外。我的論證接著說明：要麼不存在生殖義務，要麼這是一種純理論面的義務，從來不適用於真實世界。如果讀者認為「還是有為數不多的生命值得開始」，還是得放棄生殖義務，原因是（a）人不可能事先知道他啟始的生命會不會成為值得開始的生命；而且，（b）既然其他生命都那麼淒慘，犯錯的代價格外巨大。

倘若考慮的不是被生下來的人、而是其他人的利益，那麼我的論證會比較迂迴地質疑由此出發的生殖論證，但仍舊切中要害。就邏輯而言，我的論證不會預先排除這些義務（也不排除將這些義務套用於真實世界），因為某人可能會承認出生在世是傷害，甚至是一種嚴重的傷害，卻又說生殖義務所奠基的考量——諸如其他人的利益或神聖諭令——大過傷害。此人是可以這樣說，但如果出生在世的傷害跟我所指出的同樣嚴重，那這種說法根本離譜；何況此人造成的傷害愈多，他的說法就益發薄弱。前述建立在（2b）上的（1b）會比建立在（2b）上的（1a）更站不住腳，原因也在這裡：同樣不是為被生下來的人的利益著想，盡量生養眾多的義務比生養一些小孩的義務更說不通。

人有不生殖的義務嗎？

我的論證是否也說明了，生養小孩其實是錯的呢？也就是說，人有不生殖的義務嗎？還是說生殖既不屬於義務，但也沒有被禁止？許多人會同意，人有時是有不生殖的義務——也就是生下來的孩子會一輩子異常淒慘的情況。然而，我的問題是，不生育的義務是否適用於所有可能的人。

如果給予肯定的答案，就會跟人類根深蒂固又強勁的一些驅力——也就是生殖的驅力——大大地唱反調。到底生養小孩是不是件錯事？評估此事的時候，我們必須提高警覺，對這些驅力抱持懷疑，以防它們造成的偏誤使我們偏袒它們。話說回來，沒有恰當考量過生殖的利益，就全盤接受生殖是件錯事的見解，也失之草率。

首先，我們必須把生殖利益跟性交利益和為人父母的利益區分開來。生殖利益是將新人——某人的基因後代——帶到世上的利益。【原註2】不生殖以打消生殖的興趣【譯註】為代價，雖然不是所有人都有這種興趣，但大多數人是有的。

性交利益是投入某種性的結合——性交——的利益。有許多小孩之所以被生下來，是因為要滿足性交利益。確實，許多人的雙親不是一心滿足自己的生殖利益，而是在滿足性交利益，才將他們生了下來。換句話說，對許多人來說，他們與其說是因為雙親決定要生小孩而被生下來，毋寧只是雙親性交的結果。

話雖如此，由於要在不生下任何人的前提下性交是可能的（例如有做完善避孕措施時就是如此），不生殖不需要以打消性交利益為代價（如果是非性交的性利益，當然更不受影響），只需要一方或雙方（在避孕方面）多留意，何況女性停經後的人生就不必掛意了。〔避孕〕額外耗費的心思跟出生在世的傷害懸殊得完全不能比，所以我們當然無法寬貸只是性交結果（而不是目標）而懷上的寶寶。

為人父母的利益在於扶養孩子，以及跟自己拉拔（成人）的孩子建立關係的利益。雖然人們通常是藉由養育自己基因上的後代來滿足這些利益，但人們也可以扶養非出於己的孩子。可見，滿足為人父母的利益不見得需要滿足自己的生殖利益。只要世上還有被人遺棄的孩子，那不需要產下任何小孩，也能滿足養兒育女的利益。然而，迄今為止，若要獲取一個孩子來扶養，最簡單的方式仍是產下自己的孩子。收養過程勞心費神，情緒與財務方面的代價可觀。

目前正咬牙熬過這段過程的人，大都沒辦法產下帶著自己基因的孩子，但還是有些人儘管自己能生育，仍決定要收養。收養者未生育卻扶養小孩，收養過程即是其代價，不論有或沒有生育能力都是如此。假使不生殖變成常態（若人們都按自己的意願行事，這是不會發生的），世上沒有沒人要的孩子，那不生殖的代價就不只會阻礙生殖利益，還會挫敗為人父母的利益。