《生兒為人是何苦》：到底生養小孩是不是件錯事？評估時必須提高警覺，對驅力抱持懷疑
我們想讓你知道的是
本書為反生育主義的經典著作。大多數人認為，誕生於此世或繁衍後代是件好事，或至少並非傷害；然而南非哲學家大衛・貝納塔挑戰了這樣的預設，他透過「痛苦與愉悅的不對稱性」、「生命品質並非好事減壞事」等論點證明，出生在世永遠是嚴重的傷害。
文：大衛・貝納塔（David Benatar）
生養小孩：反出生的見解
生殖
本書已主張被生下來永遠是傷害，而且是嚴重的傷害。得出這個結論的方式不一而足：即使讀者拒絕第二章所論證的，被生下來永遠是傷害，第三章的主張，即我們的生命其實很淒慘，還是有可能說服他。就連否認所有生命都很淒慘的人讀了第三章之後，應該也能得出結論：生命很淒慘的人占了壓倒性多數。懷不懷孩子（我的意思是產生、而不是養育孩子）的問題，理所當然會被這些結論左右。
人沒有義務生殖
有些人相信人有義務生殖，但說是這樣說，我們可以用很多種方式理解這個所謂義務的（1）範圍和（2）理據：
（1）範圍：生殖義務可以理解為（a）生幾個小孩的義務，或理解為（b）能力範圍內盡量生的義務。
（2）理據：尚待論證的生殖義務可能會基於（a）被生下來的眾生的利益，或（b）其他考量，譬如其他人的利益、效益、神的諭令等。【原註1】
假使這份義務建立在被生下來的人的利益上，那本書主張的質疑力道會是最強力的。如果出生在世永遠都是嚴重的傷害，那基於潛在的人的利益，生幾個這樣的人到世上，這種義務怎樣都說不通，更別說盡量生了。如果要以這種方式證成生殖義務，那非得限定範圍才有可能說得通，也就是排除下述情況：人所能生育的唯一一個（下一個）小孩將經歷慘到不值得開始的生命。
也就是說，假使潛在的人的生命不值得開始，那就沒有人能合理聲稱：人有義務基於潛在的人的利益，把幾個人生下來（多多益善就更說不通了）。我的論證已說明生命統統不值得開始，〔既然生命固有的〕局限如此，因而已將所有生命都排除在生殖義務的範圍外。我的論證接著說明：要麼不存在生殖義務，要麼這是一種純理論面的義務，從來不適用於真實世界。如果讀者認為「還是有為數不多的生命值得開始」，還是得放棄生殖義務，原因是（a）人不可能事先知道他啟始的生命會不會成為值得開始的生命；而且，（b）既然其他生命都那麼淒慘，犯錯的代價格外巨大。
倘若考慮的不是被生下來的人、而是其他人的利益，那麼我的論證會比較迂迴地質疑由此出發的生殖論證，但仍舊切中要害。就邏輯而言，我的論證不會預先排除這些義務（也不排除將這些義務套用於真實世界），因為某人可能會承認出生在世是傷害，甚至是一種嚴重的傷害，卻又說生殖義務所奠基的考量——諸如其他人的利益或神聖諭令——大過傷害。此人是可以這樣說，但如果出生在世的傷害跟我所指出的同樣嚴重，那這種說法根本離譜；何況此人造成的傷害愈多，他的說法就益發薄弱。前述建立在（2b）上的（1b）會比建立在（2b）上的（1a）更站不住腳，原因也在這裡：同樣不是為被生下來的人的利益著想，盡量生養眾多的義務比生養一些小孩的義務更說不通。
人有不生殖的義務嗎？
我的論證是否也說明了，生養小孩其實是錯的呢？也就是說，人有不生殖的義務嗎？還是說生殖既不屬於義務，但也沒有被禁止？許多人會同意，人有時是有不生殖的義務——也就是生下來的孩子會一輩子異常淒慘的情況。然而，我的問題是，不生育的義務是否適用於所有可能的人。
如果給予肯定的答案，就會跟人類根深蒂固又強勁的一些驅力——也就是生殖的驅力——大大地唱反調。到底生養小孩是不是件錯事？評估此事的時候，我們必須提高警覺，對這些驅力抱持懷疑，以防它們造成的偏誤使我們偏袒它們。話說回來，沒有恰當考量過生殖的利益，就全盤接受生殖是件錯事的見解，也失之草率。
首先，我們必須把生殖利益跟性交利益和為人父母的利益區分開來。生殖利益是將新人——某人的基因後代——帶到世上的利益。【原註2】不生殖以打消生殖的興趣【譯註】為代價，雖然不是所有人都有這種興趣，但大多數人是有的。
性交利益是投入某種性的結合——性交——的利益。有許多小孩之所以被生下來，是因為要滿足性交利益。確實，許多人的雙親不是一心滿足自己的生殖利益，而是在滿足性交利益，才將他們生了下來。換句話說，對許多人來說，他們與其說是因為雙親決定要生小孩而被生下來，毋寧只是雙親性交的結果。
話雖如此，由於要在不生下任何人的前提下性交是可能的（例如有做完善避孕措施時就是如此），不生殖不需要以打消性交利益為代價（如果是非性交的性利益，當然更不受影響），只需要一方或雙方（在避孕方面）多留意，何況女性停經後的人生就不必掛意了。〔避孕〕額外耗費的心思跟出生在世的傷害懸殊得完全不能比，所以我們當然無法寬貸只是性交結果（而不是目標）而懷上的寶寶。
為人父母的利益在於扶養孩子，以及跟自己拉拔（成人）的孩子建立關係的利益。雖然人們通常是藉由養育自己基因上的後代來滿足這些利益，但人們也可以扶養非出於己的孩子。可見，滿足為人父母的利益不見得需要滿足自己的生殖利益。只要世上還有被人遺棄的孩子，那不需要產下任何小孩，也能滿足養兒育女的利益。然而，迄今為止，若要獲取一個孩子來扶養，最簡單的方式仍是產下自己的孩子。收養過程勞心費神，情緒與財務方面的代價可觀。
目前正咬牙熬過這段過程的人，大都沒辦法產下帶著自己基因的孩子，但還是有些人儘管自己能生育，仍決定要收養。收養者未生育卻扶養小孩，收養過程即是其代價，不論有或沒有生育能力都是如此。假使不生殖變成常態（若人們都按自己的意願行事，這是不會發生的），世上沒有沒人要的孩子，那不生殖的代價就不只會阻礙生殖利益，還會挫敗為人父母的利益。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。