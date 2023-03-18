TNL+ 2023/03/18,
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【經典賽】傳言韓國喬賽程是瞧不起台灣？在我看來，這是斷章取義的說法

【經典賽】傳言韓國喬賽程是瞧不起台灣？在我看來，這是斷章取義的說法
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

就在韓國止步WBC經典賽預賽之時，網路上瞬間擠滿韓國網民對於韓國代表隊的各式批評。就在此時，有風聲傳出原先同樣分在A組的韓國，因為日韓對決的熱度，而把賽程「喬」到B組。外界對這樣的風聲有兩種評論，一種是認為韓國自不量力被日本大比分擊敗，另一種是韓國瞧不起台灣棒球實力，所以不願來台比賽⋯⋯但真的是這樣嗎？

韓國輸給澳洲，姜白虎的跑壘失誤，讓他們輸給澳洲，最終失去晉級資格，在一片責罵聲中返國。

而昨天又爆出KBO內部人員流出「KBO喬賽程，拒絕分到A組的消息」。

首先，先說一下這個消息的可靠性。確實，原先在2021WBC的分組上，韓國是要來台灣的，只是因為疫情延賽，後來重新安排賽程，他們沒被分配來台灣，確實可疑。

但，反過來，這位不具名人士在內部職位為何，是否有相關證據，說真的，其實是不得而知，當然更沒有獲得官方證實。

這幾天，韓國媒體正在大力地鞭韓國隊，三星獅退休球員梁埈赫痛批，如果輸中國，全隊除了李政厚等六個人，通通坐船會韓國吧！

所謂的贏球治百病，輸球要人命，韓國輸了，所有一日球迷都出來罵人了，各種調度被檢討到不行，姜白虎更是眾矢之的。

但是，讓我們看看那篇不具名爆料的內容：「因為收視率，所以韓國希望跟日本同組」、「台灣不是我們的對手」，合併這兩句話的意思就是，「比起跟台灣打，跟日本打收視率會更好」。

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