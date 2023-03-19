《黑暗榮耀》的報復計畫讓人看得很過癮，但復仇真的能消弭傷痛嗎？

文：Jamie.K

《黑暗榮耀2》介紹

延續了上一集的復仇計畫，續集將看到實際去進行，以及雙方交互的過程。不得不說，看完之後，我真心覺得劇中的每個人都超級會演，巴不得想衝破螢幕給對方一記上勾拳。

從第一季來看，被霸凌者翻身，展現對霸凌者的報復計畫，真的讓人看得很過癮，而看到霸凌者不再像以往一樣仗勢欺人，自己的弱點一一被發現時的那種落魄，也是非常令人大快人心。

然而，從心理學的角度來看，復仇真的能消弭過去所帶來的傷痛嗎？又或是除了實際上的報仇，我們還能做什麼呢？

Photo Credit: Netflix 《黑暗榮耀》劇照

復仇能帶給我們短時間的快樂長時間卻不然

Kevin Carlsmith（2008） 設計的實驗，是進行團體投資遊戲，遊戲中如果每個人都合作，將會平等受益。然而，如果有人拒絕投資，那個人將會以團體的損失得到好處。

每個小組中都有實驗者安排的暗樁，他會說服小組成員平等投資，但當他們拿出錢時，暗樁並沒有同樣拿出錢投資。因此，暗樁平均賺了5.59美元，其他玩家則賺2.51美元，因為小組成員感受到的不公平，引發想要復仇的情緒。

Carlsmith讓小組成員可以使用自己的收益來對付暗樁。不過，結果顯示，進行報復的成員比沒有進行報復的成員感覺更糟。另一組沒有報復的成員，雖然說如果有報復機會，應該會讓自己的感覺更好，但實際上的結果，卻顯示出報復反而讓他們覺得不快樂。

Photo Credit: Netflix 《黑暗榮耀》劇照

復仇時大腦的反應

Dan Ariely（2010）透過掃描實驗參與者，做出有關報復決定使用正子發射斷層掃描（PET），看到大腦中的獎勵中心——紋狀體活動增加，若此區活動越大，參與者就會越嚴厲地懲罰犯罪者。

此研究只有看到在做出報復決定時大腦的反應，並未提及在報復過程以及報復之後，是否還有大腦紋狀體受到激發的現象。

Photo Credit: Netflix 《黑暗榮耀》劇照

我們其實擁有其他選項

從以上實際的研究以及對大腦的掃描看來，做出報仇決定會讓我們感到興奮愉快，但實際上進行了報仇後卻會產生不好的感受。

除了實際去報仇，Michael E Mccullough（2006）研究發現，不要把受到傷害的事情壓在心中，寫下對自己造成傷害的事情，並關注在提升個人的好處，例如如何讓自己變得更好。

實驗參與者表示，他們從寫下的過程中變得更堅強、發現未知的優勢以及有了新的體驗。透過此方式更能夠原諒加害者，降低尋仇的機會，同時長期來看也承受了更少的壓力與憤怒。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九