【小說】《小鹿斑比》選摘：一天，鹿媽媽離開了，這是斑比生平第一次被獨自留了下來
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《小鹿斑比》既是過去一百年內重要的「以童話入議題」的代表作品，也是電影／動畫史上的最成功的改編作品之一。在《獅子王》爆紅之前——迪士尼已經嘗試相同的成長歷程故事，將之改編成經典動畫，成為我們現在看到的斑比。
文：費利克斯・薩爾登（Felix Salten）
日復一日，斑比又有了很多奇遇和經歷。每天都有新奇的事。有時，他甚至覺得暈頭轉向，因為要學的東西實在太多了。
此時，斑比不僅能聽到聲音，還學會了分辨。要聽見身邊發生的事當然不費吹灰之力，但無論多麼細微的聲響，甚至是風最輕微的呢喃，斑比都能機敏地分辨出來。例如，他能察覺到野雞在灌木叢中穿行，也能聽出田鼠在他們的小路上來回奔跑。鼴鼠一高興就在接骨木樹叢間「啪嗒啪嗒」地你追我趕，那陣陣細微的「沙沙」聲，也逃不過斑比的耳朵。要是聽見隼大聲尖叫，他也知道這變調的憤怒呼喊，是因為她害怕自己的地盤被某隻逼近的鷹或鵰搶走。斑比還聽得出森鳩拍動翅膀的聲音、野鴨悠長遼遠的高鳴和很多其他的聲響。
他也學會了分辨空中的氣味，很快便做得跟媽媽一樣好，只要吸一口空氣，就能立刻聞出一切。「那是苜蓿和山梨的味道，」清風拂過田野時，他想，「還有我的朋友兔子先生。我也聞到他的味道了！」
只要嗅嗅樹葉、泥土、藥草和野大蒜，斑比就知道是否有白鼬經過。而把鼻子貼向地面，深深地吸一口氣，他也能聞出狐狸是不是來過，或附近是否來了別的鹿，比如埃娜姨母和她的孩子們。
如今，斑比已經跟黑夜成了好朋友，不再那麼渴望白天出去到處跑，反而非常願意都跟媽媽躺在濃蔭蔽日的林間空地上，聽著滋滋作響的暑氣，沉沉地睡上一整天。
偶爾，他也會醒來，聽聽周圍的聲響，嗅嗅空中的氣味，看看有沒有發生什麼事。一切如常，只有山雀輕輕的鳴叫，蚊子沒完沒了的「嗡嗡」聲和森鳩永遠也說不完的柔情滿懷。但這一切關他什麼事？很快，他又會沉沉地睡去。
現在，斑比已經非常喜歡黑夜。夜晚，一切都是新鮮而窸動的。當然，他還是得小心，卻不必像白天那般謹慎。他可以想去哪就去哪，無論在途中遇到誰，對方都沒有白天時那樣緊張。
夜晚的森林莊嚴而寂靜，只有寥寥幾種聲音。靜謐中，這些聲音聽起來似乎很響亮，不僅跟白天時完全不同，給人的印象也更加深刻。
斑比很喜歡見到貓頭鷹。她飛得那麼好，那麼輕盈，一點聲音都沒有，簡直跟蝴蝶一樣。不過，她不僅大得驚人，模樣也令人印象深刻，並且似乎一直都在沉思。還有她的眼睛，真漂亮啊！那堅定沉靜、勇氣十足的眼神，讓斑比欽佩不已。他喜歡聽貓頭鷹跟媽媽或別的動物說話，但他會稍微站到一旁。因為不知怎的，雖然滿心崇敬，他卻有些害怕那凜然的眼神。貓頭鷹說的話，斑比大部分都不明白，但他知道那些話一定很睿智，所以他很開心，也對貓頭鷹充滿敬意。
接著，貓頭鷹就開始放聲大叫：「呀哈！咕咕咕咕！哈！」
這聲音既不像畫眉的歌聲和金翅雀的叫聲，也不像布穀友好的頌歌。但斑比就是喜歡貓頭鷹的叫聲，覺得其中透露著股不可思議的真誠，還有種難以言說的睿智，以及一絲異樣的惆悵。
鳴角鴞也是個迷人的小東西，活潑機靈，好奇心重，還總想引人注意，拉高音調「喔咿，呀呀！喔咿，呀呀！」地叫個不停，聲音尖銳得彷彿他馬上就要死掉。不過，他非常幽默，一旦嚇到誰，就開心得不得了，扯開嗓子，「喔咿，呀呀！」地大聲叫喚。那聲音真是大得嚇人，林中方圓一英里都能聽見。但接下來，他又會溫柔地「咯咯」笑，聲音輕得只有待在旁邊才聽得到。
斑比發現，只要嚇到誰，或發現哪個動物以為他碰上了什麼倒楣事，鳴角鴞都會非常高興。於是，從那以後，每次碰到他，斑比衝上去問：「你又遇到什麼衰事了？」或嘆口氣說：「噢，你剛剛真是嚇死我了！」鳴角鴞都會非常開心。
「噢，是呀！」他會哈哈大笑著說，「那件事很可怕。」然後，他還會抖開羽毛，縮成一團，看上去像個灰白色的球，非常漂亮。
偶爾，林中會刮來一、兩場風暴，有時在白天，有時在夜晚。斑比遇到的第一次風暴發生在白天。待在自家空地上，看著天色越來越暗，斑比也越來越害怕，覺得正午的天空彷彿都被黑夜覆蓋了。當狂風從林間呼嘯而過，森林開始大聲哭嚎，斑比不由得渾身顫抖。當閃電劃破長空，驚雷咆哮而至，斑比嚇得魂飛魄散，以為世界末日就要來了。他衝到媽媽身後，鹿媽媽驚慌失措地撐起身體，在灌木叢中走來走去。斑比已經完全無法思考，也不明白到底發生了什麼。
大雨如注，所有動物都在四散奔逃，尋找避雨處，森林一下子就空了。但誰也沒躲過這場大雨，就連最茂密的叢林深處，也被雨水澆透。不久後，熾烈的閃電不再從樹梢劈下，雷聲也漸漸遠去，越來越小，終於完全聽不見了。雨點也變小了，在斑比周圍均勻而平穩地又下了一個小時。森林靜靜的矗立著，大口大口地喘氣，任由水珠滴落。大家都出來了，沒有誰再害怕。恐怖的感覺經由雨水沖刷，已經消失得無影無蹤。
那天，斑比和媽媽第一次還沒到黃昏，就去了草地。那時，太陽仍高高地掛在天上，空氣格外清新，比平時更加香甜。林中彷彿有千百種聲音，因為大家都離開了避雨處，開心地東奔西走，聊著剛剛發生的一切。
抵達草地前，母子們得經過一棵大橡樹。這棵樹長在森林邊緣，離他們的小路不遠。每次去草地，他們都會經過這棵漂亮的樹。
這一次，松鼠坐在樹枝上迎接他們。斑比是松鼠的好朋友。第一次碰見他時，斑比把一身紅毛的松鼠當成了小鹿，驚訝地盯著他看了許久。那次，斑比還很幼稚，什麼都不懂。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。