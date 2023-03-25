【小說】《小鹿斑比》選摘：一天，鹿媽媽離開了，這是斑比生平第一次被獨自留了下來

文：費利克斯・薩爾登（Felix Salten）

日復一日，斑比又有了很多奇遇和經歷。每天都有新奇的事。有時，他甚至覺得暈頭轉向，因為要學的東西實在太多了。

此時，斑比不僅能聽到聲音，還學會了分辨。要聽見身邊發生的事當然不費吹灰之力，但無論多麼細微的聲響，甚至是風最輕微的呢喃，斑比都能機敏地分辨出來。例如，他能察覺到野雞在灌木叢中穿行，也能聽出田鼠在他們的小路上來回奔跑。鼴鼠一高興就在接骨木樹叢間「啪嗒啪嗒」地你追我趕，那陣陣細微的「沙沙」聲，也逃不過斑比的耳朵。要是聽見隼大聲尖叫，他也知道這變調的憤怒呼喊，是因為她害怕自己的地盤被某隻逼近的鷹或鵰搶走。斑比還聽得出森鳩拍動翅膀的聲音、野鴨悠長遼遠的高鳴和很多其他的聲響。

他也學會了分辨空中的氣味，很快便做得跟媽媽一樣好，只要吸一口空氣，就能立刻聞出一切。「那是苜蓿和山梨的味道，」清風拂過田野時，他想，「還有我的朋友兔子先生。我也聞到他的味道了！」

只要嗅嗅樹葉、泥土、藥草和野大蒜，斑比就知道是否有白鼬經過。而把鼻子貼向地面，深深地吸一口氣，他也能聞出狐狸是不是來過，或附近是否來了別的鹿，比如埃娜姨母和她的孩子們。

如今，斑比已經跟黑夜成了好朋友，不再那麼渴望白天出去到處跑，反而非常願意都跟媽媽躺在濃蔭蔽日的林間空地上，聽著滋滋作響的暑氣，沉沉地睡上一整天。

偶爾，他也會醒來，聽聽周圍的聲響，嗅嗅空中的氣味，看看有沒有發生什麼事。一切如常，只有山雀輕輕的鳴叫，蚊子沒完沒了的「嗡嗡」聲和森鳩永遠也說不完的柔情滿懷。但這一切關他什麼事？很快，他又會沉沉地睡去。

現在，斑比已經非常喜歡黑夜。夜晚，一切都是新鮮而窸動的。當然，他還是得小心，卻不必像白天那般謹慎。他可以想去哪就去哪，無論在途中遇到誰，對方都沒有白天時那樣緊張。

夜晚的森林莊嚴而寂靜，只有寥寥幾種聲音。靜謐中，這些聲音聽起來似乎很響亮，不僅跟白天時完全不同，給人的印象也更加深刻。

斑比很喜歡見到貓頭鷹。她飛得那麼好，那麼輕盈，一點聲音都沒有，簡直跟蝴蝶一樣。不過，她不僅大得驚人，模樣也令人印象深刻，並且似乎一直都在沉思。還有她的眼睛，真漂亮啊！那堅定沉靜、勇氣十足的眼神，讓斑比欽佩不已。他喜歡聽貓頭鷹跟媽媽或別的動物說話，但他會稍微站到一旁。因為不知怎的，雖然滿心崇敬，他卻有些害怕那凜然的眼神。貓頭鷹說的話，斑比大部分都不明白，但他知道那些話一定很睿智，所以他很開心，也對貓頭鷹充滿敬意。

接著，貓頭鷹就開始放聲大叫：「呀哈！咕咕咕咕！哈！」

這聲音既不像畫眉的歌聲和金翅雀的叫聲，也不像布穀友好的頌歌。但斑比就是喜歡貓頭鷹的叫聲，覺得其中透露著股不可思議的真誠，還有種難以言說的睿智，以及一絲異樣的惆悵。

鳴角鴞也是個迷人的小東西，活潑機靈，好奇心重，還總想引人注意，拉高音調「喔咿，呀呀！喔咿，呀呀！」地叫個不停，聲音尖銳得彷彿他馬上就要死掉。不過，他非常幽默，一旦嚇到誰，就開心得不得了，扯開嗓子，「喔咿，呀呀！」地大聲叫喚。那聲音真是大得嚇人，林中方圓一英里都能聽見。但接下來，他又會溫柔地「咯咯」笑，聲音輕得只有待在旁邊才聽得到。

斑比發現，只要嚇到誰，或發現哪個動物以為他碰上了什麼倒楣事，鳴角鴞都會非常高興。於是，從那以後，每次碰到他，斑比衝上去問：「你又遇到什麼衰事了？」或嘆口氣說：「噢，你剛剛真是嚇死我了！」鳴角鴞都會非常開心。

「噢，是呀！」他會哈哈大笑著說，「那件事很可怕。」然後，他還會抖開羽毛，縮成一團，看上去像個灰白色的球，非常漂亮。

偶爾，林中會刮來一、兩場風暴，有時在白天，有時在夜晚。斑比遇到的第一次風暴發生在白天。待在自家空地上，看著天色越來越暗，斑比也越來越害怕，覺得正午的天空彷彿都被黑夜覆蓋了。當狂風從林間呼嘯而過，森林開始大聲哭嚎，斑比不由得渾身顫抖。當閃電劃破長空，驚雷咆哮而至，斑比嚇得魂飛魄散，以為世界末日就要來了。他衝到媽媽身後，鹿媽媽驚慌失措地撐起身體，在灌木叢中走來走去。斑比已經完全無法思考，也不明白到底發生了什麼。

大雨如注，所有動物都在四散奔逃，尋找避雨處，森林一下子就空了。但誰也沒躲過這場大雨，就連最茂密的叢林深處，也被雨水澆透。不久後，熾烈的閃電不再從樹梢劈下，雷聲也漸漸遠去，越來越小，終於完全聽不見了。雨點也變小了，在斑比周圍均勻而平穩地又下了一個小時。森林靜靜的矗立著，大口大口地喘氣，任由水珠滴落。大家都出來了，沒有誰再害怕。恐怖的感覺經由雨水沖刷，已經消失得無影無蹤。

那天，斑比和媽媽第一次還沒到黃昏，就去了草地。那時，太陽仍高高地掛在天上，空氣格外清新，比平時更加香甜。林中彷彿有千百種聲音，因為大家都離開了避雨處，開心地東奔西走，聊著剛剛發生的一切。

抵達草地前，母子們得經過一棵大橡樹。這棵樹長在森林邊緣，離他們的小路不遠。每次去草地，他們都會經過這棵漂亮的樹。

這一次，松鼠坐在樹枝上迎接他們。斑比是松鼠的好朋友。第一次碰見他時，斑比把一身紅毛的松鼠當成了小鹿，驚訝地盯著他看了許久。那次，斑比還很幼稚，什麼都不懂。