TNL+ 2023/03/17,
影劇

《國王的伸冤》的英式趣味：為小人物和國王討回公道

《國王的伸冤》的英式趣味：為小人物和國王討回公道
圖片來源：電影《國王的伸冤》劇照

我們想讓你知道的是

在戲中，李察三世和普通女子Philippa Langley同樣是承受偏見之苦的殘疾人士，也可說是她把委屈投射在背負惡名的國王身上。李察三世成為了一種精神象徵，在一個「Lost & Found」的格局裡，嘗試為被誤解的人尋回公道。

倫敦塔是英國著名景點，也是史上惡名昭著的黑獄。當遊人拾級而上時，會在一塊指示牌上看到「兩位小王子被李察三世囚禁於此，從此下落不明」的記述。李察三世是英國歷史最為人熟悉的國王之一，多得莎士比亞的劇作對其身心扭曲的描寫，在歷史舞台上一直是反派。《國王的伸冤》（The Lost King）顧名思義，就是一個為他平反的故事。

Screenshot_2023-03-17_at_3_41_58_PM
圖片來源：電影《國王的伸冤》海報

《國王的伸冤》特別適合喜愛英國歷史文化的觀眾看——換言之是小眾趣味，沒有耀眼明星、官能刺激和視覺奇觀，只是一個「小人物、大發現」的真人真事改編電影。然而電影流露的情感卻是普世性的，透過素人推動挖掘歷史真相的事蹟，要為被誤解的人出一口氣，讓為人忽視的事物被看見。

2012年，李察三世的骸骨在一個停車場下方重見天日的新聞傳遍國際，其彎曲的脊骨和頭髗上的傷口都符合史料所載。當年的報道大多提及李斯特大學（University of Leicester）的考古學家的功勞，卻可能忽略了這個發掘計劃的推動者其實是一個寂寂無名的普通女子Philippa Langley，是民間團體李察三世協會（Richard III Society）的蘇格蘭分會成員。《國王的伸冤》其實不只為李察三世叫冤，也為Philippa這種為精英階層忽視的普通人爭取應有的認同。

Screenshot_2023-03-17_at_3_43_25_PM
圖片來源：電影《國王的伸冤》劇照

Philippa也是慢性疲勞綜合症（Chronic fatigue syndrome）患者，在職場上飽受挫折。在戲中，李察三世和她同樣是承受偏見之苦的殘疾人士，也可說是她把委屈投射在背負惡名的國王身上。李察三世成為了一種精神象徵，在一個「Lost & Found」的格局裡，嘗試為被誤解的人尋回公道。

《國王的伸冤》令人想起2013年的英國電影《千里伴我尋》（Philomena），其「小人物對大機機」及「Lost & Found」的主題同出一轍，也是真人真事改編，其實是來自同一創作班底。

兩齣電影都由Stephen Frears執導，而主演之一Steve Coogan都有參與監製與編劇。《千》片的女主角在少女時未婚產子，母子的命運落在修道院手上，孩子送給其他人收養，自此母子分隔。數十年以後，女主角想尋回兒子，輾轉越洋跨國，最後還是回到修道院。

在這兩齣電影中，身世普通的女主角都在追溯過往，並尋回在歷史洪流中失落之物，從中討回一點公道。雖然英國是現代民主國家，皇室一直在英國社會文化的主幹構成當中。《國王的伸冤》女主角最後「成功爭取」，似乎仍須從傳統權威中尋求支持與確認，以抗衡現代資本主義對文化及學術機構的侵蝕。這種對過去的回溯與情感，其實不只是一種懷舊，而是逆流而上的批判性行動。在這兩齣戲裡，嘗握資源及權力的學術精英和宗教權威在這些電影中都被描寫為自私自義的高牆，而脆弱的長者和婦人則身體力行，在堅執的行動中表現出真善美。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。