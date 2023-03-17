《國王的伸冤》的英式趣味：為小人物和國王討回公道
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在戲中，李察三世和普通女子Philippa Langley同樣是承受偏見之苦的殘疾人士，也可說是她把委屈投射在背負惡名的國王身上。李察三世成為了一種精神象徵，在一個「Lost & Found」的格局裡，嘗試為被誤解的人尋回公道。
倫敦塔是英國著名景點，也是史上惡名昭著的黑獄。當遊人拾級而上時，會在一塊指示牌上看到「兩位小王子被李察三世囚禁於此，從此下落不明」的記述。李察三世是英國歷史最為人熟悉的國王之一，多得莎士比亞的劇作對其身心扭曲的描寫，在歷史舞台上一直是反派。《國王的伸冤》（The Lost King）顧名思義，就是一個為他平反的故事。
《國王的伸冤》特別適合喜愛英國歷史文化的觀眾看——換言之是小眾趣味，沒有耀眼明星、官能刺激和視覺奇觀，只是一個「小人物、大發現」的真人真事改編電影。然而電影流露的情感卻是普世性的，透過素人推動挖掘歷史真相的事蹟，要為被誤解的人出一口氣，讓為人忽視的事物被看見。
2012年，李察三世的骸骨在一個停車場下方重見天日的新聞傳遍國際，其彎曲的脊骨和頭髗上的傷口都符合史料所載。當年的報道大多提及李斯特大學（University of Leicester）的考古學家的功勞，卻可能忽略了這個發掘計劃的推動者其實是一個寂寂無名的普通女子Philippa Langley，是民間團體李察三世協會（Richard III Society）的蘇格蘭分會成員。《國王的伸冤》其實不只為李察三世叫冤，也為Philippa這種為精英階層忽視的普通人爭取應有的認同。
Philippa也是慢性疲勞綜合症（Chronic fatigue syndrome）患者，在職場上飽受挫折。在戲中，李察三世和她同樣是承受偏見之苦的殘疾人士，也可說是她把委屈投射在背負惡名的國王身上。李察三世成為了一種精神象徵，在一個「Lost & Found」的格局裡，嘗試為被誤解的人尋回公道。
《國王的伸冤》令人想起2013年的英國電影《千里伴我尋》（Philomena），其「小人物對大機機」及「Lost & Found」的主題同出一轍，也是真人真事改編，其實是來自同一創作班底。
兩齣電影都由Stephen Frears執導，而主演之一Steve Coogan都有參與監製與編劇。《千》片的女主角在少女時未婚產子，母子的命運落在修道院手上，孩子送給其他人收養，自此母子分隔。數十年以後，女主角想尋回兒子，輾轉越洋跨國，最後還是回到修道院。
在這兩齣電影中，身世普通的女主角都在追溯過往，並尋回在歷史洪流中失落之物，從中討回一點公道。雖然英國是現代民主國家，皇室一直在英國社會文化的主幹構成當中。《國王的伸冤》女主角最後「成功爭取」，似乎仍須從傳統權威中尋求支持與確認，以抗衡現代資本主義對文化及學術機構的侵蝕。這種對過去的回溯與情感，其實不只是一種懷舊，而是逆流而上的批判性行動。在這兩齣戲裡，嘗握資源及權力的學術精英和宗教權威在這些電影中都被描寫為自私自義的高牆，而脆弱的長者和婦人則身體力行，在堅執的行動中表現出真善美。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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