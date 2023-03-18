日韓攜手宣布雙邊關係展開新篇章，但慰安婦、徵用工等歷史爭議仍湧暗潮
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雖然韓國總統辦公室立即澄清，16日會談並未談及獨島問題，但未直接回答是否討論慰安婦協議，只強調雙方以穿梭外交等未來指向性合作為討論重點，且以公開所有談話內容並不適當為由，「希望各方以官方公布內容為主理解」。由此可看出這些阻礙韓日關係發展的爭議並未真正獲得解決。
文：廖禹揚（中央社記者）
韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄16日會談、晚餐展現融洽氣氛，攜手宣布日韓關係展開新篇章；但就獨島主權、徵用工及慰安婦等歷史爭議，似乎沒那麼容易劃下句點。
尹錫悅與岸田16日會後分別偕夫人至東京銀座的壽喜燒餐廳「吉澤」共進晚餐，尹錫悅與岸田兩人之後還到附近的「煉瓦亭」餐廳續攤，留下舉著啤酒杯、相談甚歡的合影，兩人對談內容不離重啟「穿梭外交」、提升日韓關係的話題。
不過，《日本放送協會》（NHK）、《共同社》等日媒報導，岸田在會中向尹錫悅表明日方就竹島（韓國稱獨島）的立場，並要求尹錫悅政府確實履行韓日慰安婦協議，引起韓媒關注。岸田在16日會談後的聯合記者會回答慰安婦相關爭議時表示，後續將就所有爭議及問題開誠布公對話。
雖然韓國總統辦公室立即澄清，16日會談並未談及獨島問題，但未直接回答是否討論慰安婦協議，只強調雙方以穿梭外交等未來指向性合作為討論重點，且以公開所有談話內容並不適當為由，「希望各方以官方公布內容為主理解」。由此可看出這些阻礙韓日關係發展的爭議並未真正獲得解決。
韓國前保守派總統朴槿惠任內於2015年就爭議多年的慰安婦問題簽署協議，由日方出資10億日圓（約新台幣2.2億元）為被害者成立基金，時任首相安倍晉三則以內閣總理身分表達謝罪與反省。但繼任總統文在寅在2018年解散根據此協議成立的基金會，稱此協議未能從國際談判意義上解決慰安婦問題，重新審議這份協議，引起日方反彈。
尹錫悅與岸田這次得以在會談時討論重啟高層對話、經濟與安保對話管道等正常交流，主要立基於尹錫悅政府日前公布的二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，由韓方運用韓企捐款支付賠款。尹錫悅在16日記者會也表示不考慮向涉案日企索賠，再次將徵用工索賠問題從韓日之間限縮至韓國國內。
但與日本關係正常化是否能弭平韓國輿論反對聲浪仍是未知數。在尹錫悅16日飛往東京同時，2018年獲韓國大法院（最高法院）判決勝訴的徵用工受害者原告再次提起訴訟，要求直接針對三菱重工追討賠款，拒絕韓國政府的第三方代賠方案。
不只受害者團體，被韓日政府視為「未來指向性合作」重點之一的大學生、青年團體也走上街頭，表示不接受基於賠償問題創設的「未來青年基金」，痛批「以為我們會開心的接受這種飽含受害者血淚的錢嗎」，主張這種作法「不只是放棄未來的賣國決策，也是對青年的侮辱」。
韓國政府6日提出由韓國行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團，利用浦項鋼鐵（POSCO）等約16個韓日請求權協定受惠韓企捐款支付賠償，並將部分捐款用於未來世代的培育基金；雙方財經界代表接著在16日商定創設「韓日、日韓未來夥伴關係基金」，但敗訴的當事日企三菱重工、日本製鐵是否參與則尚未知。
韓國政府在賠償問題完全剔除日方責任作法引發受害者團體反彈，民調顯示，約6成一般民眾不贊成韓國政府這次作法，尹錫悅支持率也因此下跌。
EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research、韓國Research等4家民調機構13日至15日向1005名一般民眾進行調查結果顯示，尹錫悅施政支持度下跌2個百分點至35%，負面評價占比則上升6個百分點，給予負評理由以「獨斷獨行」占38%最高，顯示多數持負面評價民眾不滿政府單方決議。
除偏進步派的韓民族日報聚焦岸田對徵用工及慰安婦問題態度，多數韓媒報紙頭版17日都以「韓日合作新篇章」等標題，刊出尹錫悅與岸田握手合照，聚焦未來的經濟、安全合作發展，以及北韓當天早上的武力威脅；大型報紙之一的《京鄉新聞》則以「韓、日領袖面向未來…埋葬往事」點出兩國政府對歷史爭議的實際處理方式，日韓雙方是否真能盡釋前嫌仍待觀察。
新聞來源
延伸閱讀
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- 共同面對更大敵人，肇始於「徵用工」爭議的日韓貿易戰終於落幕
- 韓國前慰安婦的世紀判決：首爾地方法院判日本「非法行為」，需賠償12億韓元
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。