「文心一言」表現不如市場預期，百度股價大跳水，業內人士：AI技術已落後2年

中國百度（Baidu）發布對戰微軟（Microsoft）旗下Chat GPT的人工智慧（AI）產品——文心一言，但是卻無公布確切「上線時間表」，也未能開發出驚艷的殺手級別應用，引起市場失望。多名業內人士坦言，百度的AI技術已經由領先轉為落後2年。

百度發布人工智慧文心一言

日前由微軟（Microsoft）投資的OpenAI獲得成功，旗下人工智慧Chat GPT成為全球熱門話題。Chat GPT是一個大型自然語言生成模型，通過大量數據訓練產生，如同人類般自然流暢而意義的語言，開啟人工智慧熱潮。

面對歐美業者在人工領域上的突破，中國百度也隨之公布對應Chat GPT的人工智慧產品文心一言（Ernie）。3月16日，百度的發布會上「沒有真人即時的對答文心一言」，反而以預錄影片作為主要的解說題材，引起用戶不滿。

百度創辦人李彥宏緩頰，以預錄影片的方式解說，是因為「人類打字提問」比較慢，才以這種方式呈現。他還說：「全球的大廠（人工智慧）百度是第一個發布的，大家都知道微軟直接調用Open AI、Google、臉書（Meta）、亞馬遜（amazon），其他們現在都沒有真正的發布「同級別」的產品。但文心一言的能力確實不能講完美……」

用戶不買單：「就只有這樣嗎？」

但是李彥宏這樣的說法，無法讓投資者買單，在百度公布完文心一言後，股價隨直跳水10%。值得注意的是，李彥宏表示，部分使用者很快就能測試文心一言。他的說法沒有提到確切的「服務時間表」，令人感到相當意外。

而文心一言也沒有出爐殺手級應用，讓觀眾相當失望，他們在社群媒體上微信（Wechat）上留言批評：「就只有這樣嗎？」。兩位百度內部員工向《金融時報》透露，他們感到失落，數月以來，百度用了許多資源打造文心一言，包含利用輝達（Nvidia）強大的A100晶片，但卻沒有得到好的成果。

與此同時，OpenAI、Google等業者早已經大步邁進，尤其是OpenAI已經釋出了人工智慧進階版本GPT-4，它們強調這個新版本，可以在美國律師資格考試等考試上擊敗部分人類。而微軟也積極地將GPT-4融入旗下搜索引擎服務必應（Bing）。

分析師告訴英國媒體《金融時報》，他們認為百度多年來在人工智慧領域的投資，讓百度成為領先的地位。這還包含自然語言處理（NLP），百度也投入大量資源，開發出了相應的技術和產品，例如，智慧客服系統DuerOS，可以語音對話和搜索，被廣泛應用在智慧音箱、手機和其它智慧設備上。

還有，百度在圖像識別方面也取得了重要的成就，像是其自主研發的深度學習框架PaddlePaddle，能夠快速高效地處理圖像識別、分類等任務，並已廣泛應用於無人駕駛、智慧安防、農業等領域。

百度已經落後兩年

事實上，百度一直是中國最大的網路搜索引擎公司，擁有相當大量的數據。它們成立於2000年，總部位於北京市，短短幾年已在包括搜索引擎、網頁翻譯、地圖和影音等取得眾多成果。此外，就搜尋引擎而言，市占率也在中國市場上遙遙領先，截至2021年，百度市值突破500億美元。

此外，還有熟悉百度AI的人士直言，OpenAI突然釋出Chat GPT讓百度措手不及，在這之前，他們一直認為百度的技術是領先Chat GPT，然而OpenAI為了追趕百度，利用人工反饋的方式，以1年的時間，進行極為繁瑣費時的調整，讓Chat GPT大舉提高準確和流暢程度。

最後，對應OpenAI相繼公布新版本GPT-4後，意味著百度已經落後了整整2年的時間。不過，本週百度股價歷經發布會的重挫後，已經由近日低點122.7港元，反彈至今（17）日於142.5元左右徘徊。

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