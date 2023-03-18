千萬別小看「四菜一湯」，這可是朱元璋傳下來的皇家排場

文：我的學習筆記

每次到餐桌上，我們華人常常都會習慣看到「四菜一湯」的排場。不過千萬別小看這個餐擺，這可是皇家排場啊。這得從一首鳳陽民謠說起，這首歌是這麼唱的：

朱皇上請客，四菜一湯，蘿蔔韭菜，著實甜香；小蔥豆腐，意義深長，一清二白，貪官心慌。

這首歌有什麼意義呢，感覺就只是一位姓朱的皇帝請人吃飯。首先我們來抓關鍵字，「朱皇上」在歷史上只有後梁朝與大明朝才有，另一個關鍵字是「貪官」，貪官最怕的皇帝，也只有一位「朱皇上」，就是明太祖朱元璋。

題外話，鳳陽，正好是朱元璋的老家。所以鳳陽人會流傳這首民謠，一方面是感歎家鄉出了個英雄，更是闡述這600多年的歷史記憶。

相傳，在明朝剛開國的時候，出身貧寒的明太祖朱元璋查緝許多貪官汙吏與驕兵悍將，這些人還沒有穩住剛開闢的江山，就醉生夢死地沉浸在花花世界裡頭。於是朱元璋開始整頓這些他眼中的「王八烏龜蛋」，除了制定一系列的酷刑與秘密監察體制，他還規範官員要怎麼好好吃頓飯，而且還由自己示範。

也就是前面那首鳳陽民謠說到的，大明朝從皇帝到地方官，都要好好體恤老百姓。朱元璋強調，就是因為元朝的腐敗，當年我們才拚死拚活的推翻蒙古人，重建江山。如果打下天下不好好治理，遲早要完。所以規定官員們從飲食做起，只能吃白蘿蔔、青韭菜、小蔥配白豆腐，再加上一鍋清湯，意謂著要清清白白，不能貪污、好好辦差。

這個說法，似乎只出自民謠與地方傳說，目前不見史冊記載。而且，明朝在朱元璋駕崩後，官僚迅速腐敗，成為中國帝制最貪汙的時候，說起來也滿諷刺的。不過現在人在吃「四菜一湯」也不會這樣吃，反而成為數量習慣而已，菜的內容可以說是多采多姿，不像朱皇上那麼的清寡單薄啊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航