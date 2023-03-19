TNL+ 2023/03/19,
影劇

【紀錄片】Netflix《以神之名》：編導只選擇揭露鄭明析的淫行，無法讓人對邪教有更深的認識

【紀錄片】Netflix《以神之名》：編導只選擇揭露鄭明析的淫行，無法讓人對邪教有更深的認識
Photo Credit: 《以神之名》劇照

我們想讓你知道的是

其實就紀錄片架構來說，《以神之名：信仰的背叛》對攝理教的處理，可說極其糟糕。對編導來說，他們拿到葉萱與其他叛教者提供的絕密資訊，直接就可以揭發並扳倒攝理教。編導試圖要處理這個部分，但很明顯他們對攝理教之所以存在，如何造成影響，並沒有自己的答案。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

日前，Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述韓國四個邪教（實際數量更多，統一教不知為何，不在其中）的真實故事。以攝理教鄭明析、五大洋朴順子、嬰兒花園金己順、萬民中央教會李載祿，四個邪教教主的犯罪歷程，彰顯韓國境內的邪教問題。

其中，攝理教教主鄭明析性侵女性徒的過程與手段，引發台灣社群的集體騷動。許多台灣女性與一些台灣男性，紛紛說連紀錄片的第一集都看不完，內容極其揪心，並勾起內心陰影，然後強力譴責鄭明析的行為。

這著力於有著名模外表的受害者葉萱密錄下來的性侵過程，與她勇於出面指證的畫面，震撼力較強。

同時，由於攝理教在台灣信徒不少，先前《壹週刊》也揭露台大、政大，共有100多名女信徒被鄭明析性侵的事件，話題十足。社群媒體上也有台灣前攝理教的男性信徒現身說法寫出心路歷程與見聞，自然讓話題扶搖直上。

相較之下，另三個案例，反而幾乎無討論度。

一來，五大洋朴順子集體自殺是近乎美國大衛教派程度的事件，台灣也沒發生過，一般人較無共感。而嬰兒花園金己順詐財與虐待致死，看似嚴重，但台灣類似案例如日月明功，新聞討論度也不如柬埔寨事件，也是距離生活較遙遠的狀態。

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